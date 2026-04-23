Việt Nam xuất khẩu thành công lô bưởi tươi đầu tiên sang Australia

Việc lô bưởi đầu tiên được thông quan thành công tại thị trường Australia không chỉ tạo nền tảng để mở rộng xuất khẩu cho ngành hàng bưởi, mà còn góp phần thúc đẩy các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có tiêu chuẩn cao, nâng cao vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế...

Ngày 23/4/2026, lô bưởi đầu tiên của Việt Nam đã hoàn tất thông quan tại Australia.

Trước đó, ngày 22/4/2026, tại Đồng Tháp, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Australia, đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình mở cửa thị trường đối với mặt hàng trái cây này. Sự kiện không chỉ khẳng định năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một trong những thị trường khó tính hàng đầu thế giới, mà còn mở ra cơ hội lớn cho ngành hàng bưởi Việt Nam trong thời gian tới.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết ngày 9/10/2025, Việt Nam và Australia đã hoàn tất thỏa thuận cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam. Trong suốt quá trình đàm phán và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giữ vai trò cơ quan đầu mối, trực tiếp làm việc với phía Australia nhằm xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình kiểm dịch thực vật phù hợp.

Sau khi đạt được thỏa thuận, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc cũng như quy trình xử lý chiếu xạ và thủ tục nhập khẩu. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã ban hành hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát và phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp nhằm đảm bảo toàn bộ chuỗi sản xuất - xử lý - xuất khẩu đáp ứng đầy đủ quy định của phía Australia.

Lô hàng đầu tiên gồm 940,5 kg bưởi tươi được vận chuyển bằng đường hàng không và hoàn tất thông quan ngay trong đêm 22/4/2026 - giờ Việt Nam, tức rạng sáng ngày 23/4 - giờ Australia. Toàn bộ quy trình từ thu hoạch, sơ chế, xử lý sau thu hoạch, chiếu xạ đến vận chuyển và phân phối đều được thực hiện đồng bộ với sự tham gia của các doanh nghiệp và đơn vị trong chuỗi cung ứng.

Sau khi nhập khẩu, sản phẩm đã được giới thiệu và chào hàng tại Sydney Market nhằm quảng bá và tiếp cận trực tiếp hệ thống phân phối cũng như người tiêu dùng địa phương.

Theo quy định của Australia, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu. Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, đồng thời kiểm tra thực tế về bao bì, ghi nhãn và điều kiện bảo quản.

Đặc biệt, lô hàng có thể bị lấy mẫu kiểm tra với quy mô lớn, lên tới 600 quả đối với các lô hàng lớn. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, hàng hóa có thể bị xử lý, tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định, đồng thời cơ quan chức năng hai nước sẽ phối hợp xử lý để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu.

Dự kiến, lô hàng thương mại tiếp theo với khối lượng khoảng 5 tấn, sử dụng nguồn nguyên liệu từ Đồng Tháp, đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu.

Thành công trong việc mở cửa thị trường bưởi tươi sang Australia là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và các tổ chức quốc tế. Trong đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc thông qua Dự án Chương trình Chất lượng và Tiêu chuẩn toàn cầu tại Việt Nam (GQSP), do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tài trợ, nhằm hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng theo chuỗi.