Việt Nam xuất khẩu thành công lô bưởi tươi đầu tiên sang Australia
Chu Khôi
23/04/2026, 20:08
Việc lô bưởi đầu tiên được thông quan thành công tại thị trường Australia không chỉ tạo nền tảng để mở rộng xuất khẩu cho ngành hàng bưởi, mà còn góp phần thúc đẩy các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có tiêu chuẩn cao, nâng cao vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế...
Ngày
23/4/2026, lô bưởi đầu tiên của Việt Nam đã hoàn tất thông quan tại Australia.
Trước đó, ngày 22/4/2026, tại Đồng Tháp, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã
chính thức được xuất khẩu sang thị trường Australia, đánh dấu mốc quan trọng
trong tiến trình mở cửa thị trường đối với mặt hàng trái cây này. Sự kiện không
chỉ khẳng định năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một trong những thị
trường khó tính hàng đầu thế giới, mà còn mở ra cơ hội lớn cho ngành hàng bưởi
Việt Nam trong thời gian tới.
Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết ngày 9/10/2025,
Việt Nam và Australia đã hoàn tất thỏa thuận cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi
của Việt Nam. Trong suốt quá trình đàm phán và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, Cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giữ vai trò cơ
quan đầu mối, trực tiếp làm việc với phía Australia nhằm xây dựng các tiêu chuẩn
kỹ thuật và quy trình kiểm dịch thực vật phù hợp.
Sau
khi đạt được thỏa thuận, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các
yêu cầu kỹ thuật liên quan đến vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát sinh vật
gây hại, truy xuất nguồn gốc cũng như quy trình xử lý chiếu xạ và thủ tục nhập
khẩu. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã ban hành hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời
tổ chức kiểm tra, giám sát và phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp nhằm đảm
bảo toàn bộ chuỗi sản xuất - xử lý - xuất khẩu đáp ứng đầy đủ quy định của phía
Australia.
Lô
hàng đầu tiên gồm 940,5 kg bưởi tươi được vận chuyển bằng đường hàng không và
hoàn tất thông quan ngay trong đêm 22/4/2026 - giờ Việt Nam, tức rạng sáng ngày
23/4 - giờ Australia. Toàn bộ quy trình từ thu hoạch, sơ chế, xử lý sau thu hoạch,
chiếu xạ đến vận chuyển và phân phối đều được thực hiện đồng bộ với sự tham gia
của các doanh nghiệp và đơn vị trong chuỗi cung ứng.
Sau khi nhập khẩu, sản phẩm
đã được giới thiệu và chào hàng tại Sydney Market nhằm quảng bá và tiếp cận trực
tiếp hệ thống phân phối cũng như người tiêu dùng địa phương.
Theo
quy định của Australia, các lô hàng bưởi nhập khẩu phải trải qua quy trình kiểm
tra nghiêm ngặt về kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học tại cửa khẩu. Cơ quan
chức năng tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật,
đồng thời kiểm tra thực tế về bao bì, ghi nhãn và điều kiện bảo quản.
Đặc biệt,
lô hàng có thể bị lấy mẫu kiểm tra với quy mô lớn, lên tới 600 quả đối với các
lô hàng lớn. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, hàng hóa có thể bị xử lý, tái
xuất hoặc tiêu hủy theo quy định, đồng thời cơ quan chức năng hai nước sẽ phối
hợp xử lý để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu.
Dự
kiến, lô hàng thương mại tiếp theo với khối lượng khoảng 5 tấn, sử dụng nguồn
nguyên liệu từ Đồng Tháp, đang được triển khai theo kế hoạch xuất khẩu.
Thành
công trong việc mở cửa thị trường bưởi tươi sang Australia là kết quả của sự phối
hợp hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và
các tổ chức quốc tế. Trong đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp với
Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch và Tổ chức Phát triển Công
nghiệp Liên hợp quốc thông qua Dự án Chương trình Chất lượng và Tiêu chuẩn toàn
cầu tại Việt Nam (GQSP), do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tài trợ, nhằm
hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng theo chuỗi.
Mở cửa thị trường Trung Quốc cho bưởi và chanh Việt Nam
15:01, 15/04/2026
Việt quất Australia – bưởi Việt Nam: Dấu mốc mới trong thương mại nông sản hai chiều
13:00, 12/12/2025
Trái bưởi Việt Nam chính thức chinh phục thị trường Australia
Hộ kinh doanh cảm nhận càng mở rộng quy mô thì càng phải đối mặt với kế toán phức tạp hơn, thủ tục thuế nặng nề hơn, chi phí nhân sự và công nghệ tăng lên. Chính những rào cản này khiến động cơ đầu tư mở rộng sẽ bị triệt tiêu đáng kể…
Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phát triển điện hạt nhân
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định: Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh, không phổ biến vũ khí hạt nhân và tuân thủ đầy đủ các điều ước quốc tế…
Cho phép cá nhân, hộ kinh doanh tham gia xây dựng, quản lý chợ
Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ sẽ mở rộng đối tượng tham gia đầu tư, cho phép cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng, quản lý chợ, qua đó thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hơn...
Tháo gỡ vướng mắc giá điện cho dự án năng lượng tái tạo nhỏ
Thông tư 20/2026/TT-BCT được kỳ vọng sẽ tháo gỡ một số vướng mắc trong cơ chế giá điện cho các dự án năng lượng tái tạo nhỏ, đặc biệt là thủy điện nhỏ và các nguồn phân tán...
Chủ động ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo bởi những biến động địa chính trị chưa từng có, Việt Nam đã chứng minh được khả năng thích ứng và “vượt bão” ngoạn mục. Đứng ở tâm điểm của nỗ lực đó, Petrolimex không chỉ đóng vai trò là đơn vị dẫn dắt thị trường mà còn là minh chứng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa điều hành chính sách của Chính phủ và thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: