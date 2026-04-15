Mở cửa thị trường Trung Quốc cho bưởi và chanh Việt Nam

Chu Khôi

15/04/2026, 15:01

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trịnh Việt Hùng và Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với xuất khẩu quả bưởi và chanh.

Đồng thời, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm và Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc Thận Hải Hùng đã ký Thỏa thuận tăng cường hợp tác văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2026-2027.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc là kết quả của quá trình đàm phán kỹ thuật bài bản, kéo dài từ năm 2019 giữa các cơ quan chuyên môn hai nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Việc ký kết không chỉ phản ánh sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao trong việc hài hòa các yêu cầu kỹ thuật, mà còn thể hiện sự chủ động của hai bên trong việc mở cửa thị trường đối với các sản phẩm có lợi thế. Trong bối cảnh hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Trung Quốc ngày càng được củng cố, Nghị định thư tiếp tục khẳng định xu hướng xuất khẩu chính ngạch, minh bạch và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

Theo nội dung Nghị định thư, toàn bộ vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và được cả hai phía phê duyệt. Các vùng trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), đồng thời thực hiện các biện pháp kỹ thuật như bao trái bưởi trước thu hoạch ít nhất 60 ngày, đặt bẫy ruồi đục quả nhằm kiểm soát sinh vật gây hại.

Đối với cơ sở đóng gói, yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo điều kiện vệ sinh, có nền cứng, sạch sẽ, phân khu chức năng rõ ràng. Trong quá trình đóng gói, sản phẩm phải được lựa chọn, phân loại, làm sạch để loại bỏ các quả bị bệnh, hư hỏng hoặc nhiễm sinh vật gây hại, đồng thời loại bỏ cành, lá và tạp chất đi kèm.

Bưởi và chanh là hai mặt hàng có lợi thế nổi bật của nông nghiệp Việt Nam. Hiện diện tích trồng bưởi cả nước đạt khoảng 106 nghìn ha, thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất lớn trên thế giới. Các vùng trồng tập trung không chỉ ở những địa phương truyền thống mà còn mở rộng tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp… Nhiều giống bưởi đặc sản như bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch, bưởi Đoan Hùng, bưởi Năm Roi, bưởi Da Xanh… có năng suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trung Quốc được xác định là thị trường tiêu thụ trái cây lớn, có nhu cầu ngày càng tăng và đóng vai trò quan trọng đối với xuất khẩu nông sản Việt Nam. Trên nền tảng thành công của nhiều mặt hàng đã được xuất khẩu chính ngạch, bưởi và chanh được kỳ vọng sẽ nhanh chóng mở rộng thị phần, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế tại thị trường này.

Việc ký kết Nghị định thư không chỉ mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng sản xuất mà còn góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho xuất khẩu chính ngạch. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả tiêu thụ, tăng thu nhập cho người sản xuất, đồng thời thúc đẩy tổ chức lại sản xuất theo hướng chuẩn hóa, kiểm soát dịch hại và truy xuất nguồn gốc.

Trong thời gian tới, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sẽ phối hợp với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực thi hiệu quả Nghị định thư. Trọng tâm là tổ chức tập huấn, phổ biến quy định; xây dựng và chuẩn hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của phía Trung Quốc.

Những nỗ lực này không chỉ giúp hai mặt hàng bưởi và chanh phát triển bền vững tại thị trường Trung Quốc, mà còn mở ra cơ hội cho nhiều nông sản khác của Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường quốc tế, góp phần đa dạng hóa thị trường và nâng cao vị thế nông sản Việt trên trường toàn cầu.

Ký kết 3 nghị định thư quan trọng, nông sản Việt Nam “rộng đường” sang Trung Quốc

08:10, 20/08/2024

Ký kết 3 nghị định thư quan trọng, nông sản Việt Nam “rộng đường” sang Trung Quốc

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ nhờ những Nghị định thư

21:00, 06/06/2024

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ nhờ những Nghị định thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

08:06, 15/04/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Đọc thêm

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

Trước những “cơn gió ngược” từ rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quý 2/2026 là phải bảo đảm bằng được nguồn cung đầu vào, ổn định an ninh năng lượng và logistics, đồng thời theo dõi sát diễn biến cầu thế giới để có phản ứng chính sách phù hợp.

Khủng hoảng năng lượng của ASEAN không chỉ là vấn đề năng lượng

Khủng hoảng năng lượng của ASEAN không chỉ là vấn đề năng lượng

Việc phong tỏa eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung, mà còn phơi bày giới hạn về vai trò và năng lực địa chính trị của các quốc gia Đông Nam Á trong một cuộc khủng hoảng mà họ không thể định hình…

Gỡ “nút thắt” xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật từ cơ chế EPR

Gỡ “nút thắt” xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật từ cơ chế EPR

Cả nước hiện vẫn còn trên 550 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật chưa được xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Việc hoàn thiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đang mở ra kỳ vọng tháo gỡ những điểm nghẽn lâu nay trong thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật - loại chất thải nguy hại còn tồn đọng lớn trong sản xuất nông nghiệp.

Nhà máy thông minh: Hiểu “luật chơi”, phản ứng nhanh để không đứng ngoài chuỗi cung ứng toàn cầu

Nhà máy thông minh: Hiểu “luật chơi”, phản ứng nhanh để không đứng ngoài chuỗi cung ứng toàn cầu

Mật độ robot tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 20 – 30 chiếc/10.000 lao động, con số này chưa bằng 7% so với Nhật Bản và thấp hơn nhiều so Hàn Quốc, Đài Loan. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng dự kiến 8–12% mỗi năm từ nay đến 2030, thị trường tự động hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm thu hẹp khoảng cách...

Hóa giải nghịch lý để tập đoàn tư nhân dẫn dắt kinh tế tự cường

Hóa giải nghịch lý để tập đoàn tư nhân dẫn dắt kinh tế tự cường

Khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam dù đã lớn mạnh đáng kể, nhưng vẫn đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc: mất cân đối ngành nghề, quy mô nhỏ bé, năng suất thấp, thiếu tích lũy công nghệ, phụ thuộc FDI và thiếu chiến lược quốc tế hóa…

