Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường ngoại hối

Năm 2025, thị trường tài chính - tiền tệ toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường từ xu hướng điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn, qua đó tác động đến diễn biến dòng chảy vốn và tỷ giá trên thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Vietcombank một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu và năng lực vượt trội trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối khi tiếp tục được vinh danh tại sự kiện LSEG Vietnam FX Awards 2026.

Ngày 8/4/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London (LSEG) đã tổ chức Lễ trao giải thường niên LSEG Vietnam FX Awards – một trong những sự kiện uy tín hàng đầu trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với cú đúp danh hiệu: “Best FXall Taker” – Ngân hàng có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn nhất trên hệ thống FXall tại Việt Nam năm 2025 và “Top 5 Matching Volume Traded” – Top 5 Ngân hàng có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn nhất trên hệ thống FX Matching tại Việt Nam năm 2025.

Đại diện Vietcombank nhận giải thưởng tại Lễ trao giải Vietnam FX Awards 2026. Ảnh: Vietcombank.

FXall và FX Matching là các hệ thống giao dịch chính thức trên thị trường ngoại hối toàn cầu theo hình thức khớp giá tự động dành cho các tổ chức tài chính chuyên nghiệp. Các giải thưởng được trao dựa trên số liệu thống kê của LSEG về dữ liệu giao dịch thực tế của các thành viên tham gia thị trường, qua đó phản ánh năng lực hoạt động, mức độ kết nối cũng như vai trò của từng tổ chức trong hệ sinh thái giao dịch ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đại diện Vietcombank chụp ảnh lưu niệm sau khi nhận giải thưởng tại Lễ trao giải Vietnam FX Awards 2026. Ảnh: Vietcombank.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp nhiều biến động và thử thách trong năm 2025, Vietcombank tiếp tục duy trì thế mạnh trong hoạt động kinh doanh ngoại hối và là ngân hàng có doanh số giao dịch ngoại tệ tốt nhất trên thị trường, cung cấp đa dạng các loại hình sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu giao dịch của khách hàng.

Việc liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng uy tín này là minh chứng cho vị thế hàng đầu của Vietcombank trên thị trường ngoại hối, khẳng định kết quả của quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cung cấp mức giá cạnh tranh và dịch vụ vượt trội nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất.