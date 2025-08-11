VietinBank Premium định nghĩa giá trị tinh hoa với bộ đặc quyền mới
Lấy cảm hứng từ hành trình sống của những cá nhân ưu tú, VietinBank Premium ra mắt TVC “Sống trọn tinh hoa” giới thiệu loạt đặc quyền mới kết hợp giữa nghệ thuật, trải nghiệm và cam kết đồng hành đẳng cấp trong từng khoảnh khắc ý nghĩa...
Trong thế giới tài chính ngày càng đề cao trải nghiệm cá nhân hóa và giá trị bền vững, VietinBank Premium xuất hiện như một biểu tượng của sự tinh tế, đẳng cấp và tầm nhìn khác biệt. Không chỉ dừng lại ở những ưu đãi tài chính, mà là dấu ấn được VietinBank kiến tạo riêng cho những khách hàng ưu tú – những cá nhân có vị thế vững vàng, lối sống dẫn đầu và khao khát sự đồng hành xứng tầm trong hành trình tiến bước.
Tiếp nối tinh thần đó, VietinBank Premium chính thức ra mắt Bộ đặc quyền dành riêng cho khách hàng ưu tú cùng TVC “Sống trọn tinh hoa” – một tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, truyền tải thông điệp thương hiệu qua ngôn ngữ hình ảnh giàu ẩn dụ, âm nhạc tinh tế và bố cục đầy cảm xúc. TVC cũng là cánh cửa khai mở chuỗi đặc quyền giới hạn dành cho những người theo đuổi chất sống tinh hoa – nơi mỗi trải nghiệm đều được nâng tầm để phản chiếu bản lĩnh và vị thế riêng.
TVC “SỐNG TRỌN TINH HOA”: KHI NGHỆ THUẬT TRUYỀN TẢI HỆ GIÁ TRỊ SỐNG VÀ ĐẶC QUYỀN DẪN LỐI THÀNH CÔNG
TVC dẫn dắt người xem bước qua bốn không gian biểu tượng – bốn thời khắc quý giá của đời người: Chinh phục, Trân trọng, Trao giá trị và Gìn giữ tinh hoa được thể hiện bằng nghệ thuật ẩn dụ và thị giác giàu cảm xúc.
Điểm thu hút độc giả trong TVC “Sống trọn tinh hoa” nằm ở hai yếu tố chính: ý tưởng sâu sắc và cách thể hiện đầy tinh tế. Toàn bộ thông điệp được truyền tải qua ngôn ngữ hình ảnh, chuyển động và âm nhạc – nơi cảm xúc dẫn dắt người xem thay vì ngôn từ. Âm thanh đương đại kết hợp với nhạc cụ dân tộc tạo nên một bản phối hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, khắc họa đúng tinh thần mà VietinBank Premium luôn theo đuổi: sống hiện đại nhưng không quên cội nguồn, phát triển nhưng luôn gìn giữ bản sắc.
Thông qua TVC, VietinBank Premium gửi gắm một hệ sinh thái đặc quyền tinh tuyển, được kiến tạo riêng cho những chủ thẻ bản lĩnh – những người không ngừng vươn tới những chuẩn mực sống mới, nơi từng trải nghiệm đều phản ánh chiều sâu giá trị cá nhân và tinh thần sống tinh hoa.
VIETINBANK PREMIUM KHAI MỞ LOẠT ĐẶC QUYỀN ĐẲNG CẤP, NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM SỐNG
Không dừng lại ở lợi ích tài chính, VietinBank Premium mang đến những đặc quyền giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn phong cách sống tinh hoa. Theo đó, Khách hàng ưu tiên của VietinBank sẽ được chơi golf miễn phí tại hơn 50 sân golf danh tiếng trên toàn quốc – nơi vừa là điểm đến thể thao vừa là không gian kết nối kinh doanh và thư giãn tinh tế.
Khách hàng còn được tận hưởng đặc quyền phòng chờ VIP không giới hạn tại hơn 30 sân bay nội địa và hơn 1.200 sân bay quốc tế - đem đến sự thoải mái tuyệt đối trước mỗi chuyến đi. Bên cạnh đó là dịch vụ làm thủ tục nhanh, đón tiễn sân bay không giới hạn tại hơn 100 điểm đến trong và ngoài nước, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và tối ưu hành trình di chuyển.
Tất cả những đặc quyền này chờ đón Khách hàng ưu tiên tận hưởng khi sở hữu một trong hai dòng thẻ cao cấp: Visa Signature và JCB Ultimate SaviY – cam kết bền vững của VietinBank Premium trong việc không ngừng nâng tầm trải nghiệm, đồng hành cùng khách hàng kiến tạo một phong cách sống khác biệt trên mọi hành trình.
Qua TVC “Sống trọn tinh hoa”, VietinBank Premium một lần nữa tái khẳng định sứ mệnh: luôn song hành cùng khách hàng trong từng khoảnh khắc có giá trị nhất của cuộc đời – từ thành công rực rỡ đến phút giây chiêm nghiệm, từ hành động kế thừa đến khát vọng bảo tồn những giá trị lớn lao và từ phong cách sống đẳng cấp cách đến hệ sinh thái ưu quyền tinh hoa.
* Tìm hiểu và khám phá thêm về những đặc quyền tinh hoa dành cho hội viên của VietinBank Premium tại: https://www.vietinbank.vn/khach-hang-uu-tien . Tổng đài miễn cước dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên: 18 00 55 88 66.
