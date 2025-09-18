Thứ Năm, 18/09/2025

Tài chính

VietinBank tiếp tục thăng hạng trong Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025

Khánh Huyền

18/09/2025, 13:36

Theo công bố xếp hạng Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025 của Brand Finance (hãng định giá thương hiệu hàng đầu thế giới), giá trị thương hiệu VietinBank đạt 1,6 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước. Từ năm 2015 đến nay, VietinBank là thương hiệu ngân hàng góp mặt nhiều lần nhất trong bảng xếp hạng uy tín này.

VnEconomy

Với 9 lần được xướng tên trong Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam từ năm 2015 đến nay, VietinBank đã ghi dấu ấn, khẳng định vị thế trụ cột và sự tin tưởng mà khách hàng, cổ đông, đối tác, cộng đồng dành cho Ngân hàng.

TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI NỬA ĐẦU NĂM 2025

Trong 6 tháng đầu năm 2025, VietinBank ghi nhận sự bứt phá toàn diện: Tổng tài sản đạt 2.610 nghìn tỷ đồng (tăng 9,4% so với cuối năm 2024), dư nợ cho vay đạt 1.899 nghìn tỷ đồng (tăng 10,3% - cao hơn mức tăng trưởng tín dụng toàn Ngành). Dư nợ cho vay tăng trưởng đồng đều ở cả phân khúc khách hàng doanh nghiệp và bán lẻ, tập trung vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế.

VietinBank cũng đạt kết quả tích cực trong công tác kiểm soát rủi ro tín dụng. Riêng quý 2, tỷ lệ nợ xấu đạt 1,31%, giảm 0,24 điểm % so với cuối quý 1; tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt gần 135%. Chi phí trích lập dự phòng giảm 62% so với cùng kỳ, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của VietinBank trong quý 2 đạt 12.097 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này đã đưa VietinBank trở thành ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất ngành, đồng thời cao nhất trong số các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 18.900 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, củng cố vững chắc vị thế "số 2" toàn Ngành.

Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng, VietinBank tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số. Ngoài 45 sáng kiến đã triển khai từ năm 2024, bước sang năm 2025, VietinBank đã kick-off triển khai thêm 35 sáng kiến chuyển đổi số mới.

Kết thúc quý 2/2025, có tổng số 37 sáng kiến (kinh doanh và nền tảng) đã ra mắt các phiên bản sản phẩm/go-live chính thức. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, VietinBank đã có 12 sáng kiến/tính năng mới ra mắt. Các giải pháp này giúp tối ưu vận hành, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng cường an toàn, bảo mật.

VietinBank tiếp tục thăng hạng trong Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025.
VietinBank tiếp tục thăng hạng trong Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2025.

THƯƠNG HIỆU GẮN LIỀN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Không chỉ ghi dấu ấn về tài chính và công nghệ, VietinBank còn khẳng định hình ảnh thương hiệu gắn liền với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. VietinBank là đơn vị tiên phong chung tay chia sẻ trách nhiệm xã hội, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm, VietinBank dành tổng số tiền gần 260 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, VietinBank luôn chú trọng thực thi về ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) nhằm đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan, thiết lập những chuẩn mực mới về phát triển trên thị trường và xây dựng sức mạnh nội tại trong chính Ngân hàng. Năm 2024, VietinBank tiên phong áp dụng “Khung Tài chính Bền vững” (Sustainable Finance Framework - SFF), định hướng tài trợ các dự án phát triển bền vững.

Hệ sinh thái ESG của VietinBank đã được thiết lập, kết nối với các đối tác để cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh. Đến nay, VietinBank vinh dự là doanh nghiệp niêm yết 4 năm liên tiếp lọt vào rổ chỉ số phát triển bền vững của HOSE (VNSI), 3 năm trong Top 10 Doanh nghiệp bền vững (CSI)…

Chính những đóng góp này đã củng cố thêm niềm tin xã hội, giúp VietinBank trở thành một thương hiệu ngân hàng Việt Nam bền vững, nằm trong nhóm dẫn đầu về Giá trị nhận thức về tính bền vững (SPV) với Giá trị chênh lệch tích cực cao nhất theo Brand Finance đánh giá năm 2025.

Liên tục được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận khách quan của tổ chức uy tín quốc tế, mà còn phản ánh sức mạnh, giá trị, nâng tầm vị thế thương hiệu VietinBank. Với chiến lược phát triển rõ ràng, cam kết chuyển đổi số và trách nhiệm xã hội, VietinBank kỳ vọng tạo ra sự đột phá, mang lại lợi ích tối đa và giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông, củng cố vai trò trụ cột tài chính của nền kinh tế, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

VnEconomy
VnEconomy

