Thứ Tư, 25/02/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Quỹ ngoại Dragon Capital quay lại làm cổ đông lớn của PNJ

Hà Anh

25/02/2026, 19:11

Trong phiên 10/02, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã mua thêm 522.000 cổ phiếu PNJ. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu từ 4,9% lên hơn 5% vốn tại PNJ

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Nhóm quỹ ngoại vừa báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Theo đó, trong phiên 10/02, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã mua thêm 522.000 cổ phiếu PNJ - trong đó, quỹ Bill & Melinda Gates Foundation Trust mua 80.000 cổ phiếu; quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 282.000 cổ phiếu; quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua 100.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 60.000 cổ phiếu.

Chốt phiên ngày 10/2, giá cổ phiếu PNJ đóng cửa ở mốc 112.900 đồng/cp, tạm tính mức giá này giá trị giao dịch ước đạt khoảng 59 tỷ đồng.

Sau giao dịch, nhóm Dragon Capital đã tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 16,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,9% lên 17,3 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 5%, qua đó trở thành cổ đông lớn của PNJ.

Trước đó, PNJ cũng đã công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 992/QĐ-XPHC ngày 13/2/2026 của Cục Thuế TP.HCM về việc vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, PNJ đã có hành vi khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2023, 2024 nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, trên các hóa đơn, chứng từ; được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 142 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

Với vi phạm nêu trên, PNJ bị xử phạt hành chính gần 800,5 triệu đồng. Đồng thời doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế truy thu hơn 4 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuế hơn 539,4 tỷ đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 5/2/2026. PNJ có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt (nêu trên) vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế mà PNJ phải nộp vào Ngân sách Nhà nước là hơn 5,3 tỷ đồng. PNJ cho biết đã chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các quyết định của Cục Thuế TP.HCM và đã chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Về kết quả kinh doanh năm 2025: PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 35 nghìn tỷ đồng (-8% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2,8 nghìn tỷ đồng (+34% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 99% và 122% dự báo cả năm của VCSC.

Riêng kết quả kinh doanh quý 4/2025: Doanh thu thuần của PNJ đạt 9,6 nghìn tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+67% so với cùng kỳ năm trước).

Từ khóa:

chứng khoán cổ đông lớn Dragon Capital PNJ

