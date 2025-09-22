VietinBank tung ưu đãi tặng đến 1 triệu đồng cho khách hàng kinh doanh

Nhằm đồng hành cùng cộng đồng tiểu thương, hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số và tuân thủ quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP, VietinBank triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng liên kết tài khoản thanh toán (TKTT) với phần mềm quản lý bán hàng hoặc loa thông báo nhận tiền.

Trong thời gian từ ngày 24/7/2025 đến hết 02/01/2026, khách hàng khi sử dụng phần mềm bán hàng/loa thông báo nhận tiền liên kết với TKTT VietinBank đồng thời đăng ký dịch vụ quản lý dòng tiền bán hàng của VietinBank sẽ nhận được tiền thưởng căn cứ vào số dư trong TKTT bình quân tháng duy trì trong tháng xét thưởng.

Cụ thể, với mức số dư từ 10 đến dưới 30 triệu đồng, khách hàng sẽ được tặng 300.000 đồng; mức số dư từ 30 đến dưới 50 triệu đồng sẽ nhận 500.000 đồng; còn những khách hàng duy trì số dư từ 50 triệu đồng trở lên sẽ được nhận 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, VietinBank tiếp tục tặng tiền/biển hiệu cửa hàng/loa thông báo nhận tiền trị giá đến 600.000 đồng từ nay đến hết tháng 11/2025 cho hàng nghìn khách hàng có tổng giá trị giao dịch nhận tiền qua VietQR cao nhất mỗi tháng.

Bên cạnh các khoản tiền thưởng, VietinBank còn mang đến nhiều giá trị gia tăng khác như ưu đãi miễn hoặc giảm phí phần mềm bán hàng; miễn phí mở tài khoản số đẹp cùng hàng loạt ưu đãi về lãi suất tiền gửi và tiền vay thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ và cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng hộ kinh doanh.

Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ cửa hàng tạp hóa tại Phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) – một trong những khách hàng đầu tiên tham gia chương trình, cho biết: “Từ khi liên kết tài khoản VietinBank với phần mềm bán hàng và sử dụng loa thông báo ‘ting ting’, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi khách hàng giao dịch. Mỗi lần khách chuyển khoản, cửa hàng đều được thông báo ngay lập tức, vừa minh bạch vừa chuyên nghiệp. Ngoài ra, tôi còn được nhận thưởng tiền mặt và miễn phí một số chi phí phần mềm, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành của cửa hàng”

Đại diện VietinBank chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn hỗ trợ tiểu thương và hộ kinh doanh không chỉ tuân thủ đúng quy định pháp luật, mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua các giải pháp tài chính - công nghệ toàn diện. VietinBank cam kết sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phát triển bền vững.”

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Ngân hàng đồng hành - An tâm kinh doanh” của VietinBank, khẳng định vai trò của ngân hàng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và hỗ trợ hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tham khảo chi tiết thể lệ chương trình tại https://www.vietinbank.vn/assets/44abf524-3f16-4b8e-9699-9a2075601a02

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Chi nhánh VietinBank gần nhất hoặc Tổng đài 1900 55 88 68 | email: contact@vietinbank.vn.