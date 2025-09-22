Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

VietinBank tung ưu đãi tặng đến 1 triệu đồng cho khách hàng kinh doanh

Thu Ngân

22/09/2025, 11:44

Nhằm đồng hành cùng cộng đồng tiểu thương, hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số và tuân thủ quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP, VietinBank triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng liên kết tài khoản thanh toán (TKTT) với phần mềm quản lý bán hàng hoặc loa thông báo nhận tiền.

Trong thời gian từ ngày 24/7/2025 đến hết 02/01/2026, khách hàng khi sử dụng phần mềm bán hàng/loa thông báo nhận tiền liên kết với TKTT VietinBank đồng thời đăng ký dịch vụ quản lý dòng tiền bán hàng của VietinBank sẽ nhận được tiền thưởng căn cứ vào số dư trong TKTT bình quân tháng duy trì trong tháng xét thưởng.

Cụ thể, với mức số dư từ 10 đến dưới 30 triệu đồng, khách hàng sẽ được tặng 300.000 đồng; mức số dư từ 30 đến dưới 50 triệu đồng sẽ nhận 500.000 đồng; còn những khách hàng duy trì số dư từ 50 triệu đồng trở lên sẽ được nhận 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, VietinBank tiếp tục tặng tiền/biển hiệu cửa hàng/loa thông báo nhận tiền trị giá đến 600.000 đồng từ nay đến hết tháng 11/2025 cho hàng nghìn khách hàng có tổng giá trị giao dịch nhận tiền qua VietQR cao nhất mỗi tháng.

VnEconomy

Bên cạnh các khoản tiền thưởng, VietinBank còn mang đến nhiều giá trị gia tăng khác như ưu đãi miễn hoặc giảm phí phần mềm bán hàng; miễn phí mở tài khoản số đẹp cùng hàng loạt ưu đãi về lãi suất tiền gửi và tiền vay thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ và cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng hộ kinh doanh.

Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ cửa hàng tạp hóa tại Phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) – một trong những khách hàng đầu tiên tham gia chương trình, cho biết: “Từ khi liên kết tài khoản VietinBank với phần mềm bán hàng và sử dụng loa thông báo ‘ting ting’, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi khách hàng giao dịch. Mỗi lần khách chuyển khoản, cửa hàng đều được thông báo ngay lập tức, vừa minh bạch vừa chuyên nghiệp. Ngoài ra, tôi còn được nhận thưởng tiền mặt và miễn phí một số chi phí phần mềm, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành của cửa hàng”

Đại diện VietinBank chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn hỗ trợ tiểu thương và hộ kinh doanh không chỉ tuân thủ đúng quy định pháp luật, mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua các giải pháp tài chính - công nghệ toàn diện. VietinBank cam kết sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phát triển bền vững.”

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Ngân hàng đồng hành - An tâm kinh doanh” của VietinBank, khẳng định vai trò của ngân hàng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và hỗ trợ hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tham khảo chi tiết thể lệ chương trình tại https://www.vietinbank.vn/assets/44abf524-3f16-4b8e-9699-9a2075601a02

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Chi nhánh VietinBank gần nhất hoặc Tổng đài 1900 55 88 68 | email: contact@vietinbank.vn.

Từ khóa:

vietinbank Vneconomy

Đọc thêm

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 22/9 giữ nguyên lãi suất tháng thứ tư liên tiếp, dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tiến hành hạ lãi suất vào tuần trước...

BOJ có kế hoạch bán bớt tài sản

BOJ có kế hoạch bán bớt tài sản

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã công bố quyết định quan trọng về việc bắt đầu bán bớt lượng chứng chỉ quỹ ETF trong danh mục tài sản của cơ quan này...

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Trung Quốc đang có kế hoạch nới lỏng các hạn chế về nhập khẩu vàng, đánh dấu một bước nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc tự do hóa thị trường vàng lớn nhất thế giới...

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Trong ngắn hạn, áp lực chốt lời trên thị trường vàng còn lớn, nhưng giới chuyên gia cho rằng giá kim loại quý này vẫn đang có nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ trong trung và dài hạn...

Bộ đôi Sinh Lời VIB - Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền, lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%

Bộ đôi Sinh Lời VIB - Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền, lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt bộ giải pháp dẫn đầu xu thế sinh lời kết hợp giữa tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán hoàn tiền Smart Card.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Thế giới

2

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Thế giới

3

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

Thế giới

4

Tấn công mạng gây gián đoạn tại nhiều sân bay lớn của châu Âu

Kinh tế số

5

Bộ đôi Sinh Lời VIB - Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền, lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy