Thứ Sáu, 29/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Vietjet chào mừng 50 triệu lượt khách Việt Nam - Thái Lan, phát triển đội bay Boeing thế hệ mới

Tuấn Sơn

29/05/2026, 13:00

Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet hôm nay công bố chương trình phát triển đội tàu bay Boeing 737-8 thế hệ mới cho Vietjet Thailand, đồng thời chào mừng cột mốc 50 triệu lượt hành khách trên mạng bay Việt Nam – Thái Lan.

Vietjet chào mừng cột mốc 50 triệu lượt hành khách trên mạng bay Việt Nam – Thái Lan và công bố chương trình phát triển đội tàu bay Boeing 737-8. Ảnh: Vietjet.
Vietjet chào mừng cột mốc 50 triệu lượt hành khách trên mạng bay Việt Nam – Thái Lan và công bố chương trình phát triển đội tàu bay Boeing 737-8. Ảnh: Vietjet.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan, góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới về kinh tế, đầu tư, du lịch và kết nối nhân dân giữa hai quốc gia nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan.

MỞ RỘNG ĐỘI BAY BOEING THẾ HỆ MỚI TẠI THÁI LAN

Vietjet Thailand sẽ tiếp nhận tàu bay Boeing 737-8 thứ 10 ngay trong tháng 5/2026, tiếp tục chiến lược phát triển đội bay hiện đại tại Thái Lan. Từ quy mô 22 tàu bay hiện nay, hãng hướng tới mục tiêu phát triển lên 50 tàu bay Boeing 737-8 trong thời gian tới.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chúc mừng những dấu mốc ấn tượng của Vietjet tại xứ sở chùa Vàng. Ảnh: Vietjet.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chúc mừng những dấu mốc ấn tượng của Vietjet tại xứ sở chùa Vàng. Ảnh: Vietjet.

Đây là bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển đội tàu bay của Vietjet với tàu Boeing thế hệ mới, hiện đại , góp phần xây dựng đội tàu bay của ngành hàng không Thái lan và khu vực, đồng thời tạo nền tảng mở rộng mạng bay quốc tế kết nối Thái Lan với Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều thị trường trọng điểm khác trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

50 TRIỆU LƯỢT KHÁCH – BIỂU TƯỢNG KẾT NỐI VIỆT NAM VÀ THÁI LAN

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Vietjet và Vietjet Thailand đã vận chuyển tổng cộng 360 triệu lượt hành khách trên toàn mạng bay. Riêng mạng bay Việt Nam – Thái Lan đã phục vụ 50 triệu lượt khách với 40 đường bay, gần 1.000 chuyến bay mỗi tuần, kết nối 16 địa phương Việt Nam với 11 địa phương của Thái Lan.

Không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và đầu tư, Vietjet Thailand còn trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hiện đại của người dân Thái Lan. Hãng hiện tạo ra hàng chục nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp trong các lĩnh vực hàng không, du lịch, dịch vụ và logistics, đồng thời đóng góp khoảng 4,5 tỷ Baht ngân sách cho Thái Lan giai đoạn 2022–2025.

Madam Pang & Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ cùng nhau thúc đẩy các hoạt động thể thao, văn hoá và phát triển cộng đồng. Ảnh: Vietjet.
Madam Pang & Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ cùng nhau thúc đẩy các hoạt động thể thao, văn hoá và phát triển cộng đồng. Ảnh: Vietjet.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Group, chia sẻ: “Những chuyến bay không chỉ kết nối các điểm đến, mà còn kết nối con người, văn hóa và những khát vọng phát triển. Vietjet sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, Thái Lan và khu vực để xây dựng một mạng lưới kết nối hiện đại, bền vững và nhân văn hơn; qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển cho người dân, doanh nghiệp và các nền kinh tế.”

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, Vietjet tiếp tục kế hoạch đầu tư dài hạn tại Thái Lan và khu vực, góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của ASEAN và châu Á – Thái Bình Dương.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Hãng đang khai thác 135 tàu bay, đặt hàng gần 600 tàu bay bao gồm cả tàu bay thân rộng và thân hẹp. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com

Từ khóa:

Vietjet

Đọc thêm

Việt Nam - Thái Lan tăng cường kết nối đầu tư và chuỗi cung ứng khu vực

Việt Nam - Thái Lan tăng cường kết nối đầu tư và chuỗi cung ứng khu vực

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas đã trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, đầu tư công, thu hút FDI và hợp tác kinh tế song phương...

TP. Hồ Chí Minh thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè

TP. Hồ Chí Minh thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè

TP. Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố trong giai đoạn đầu kéo dài 18 tháng nhằm tăng minh bạch, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đô thị...

TP.Hồ Chí Minh: Đấu giá tài sản phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, hạn chế tiêu cực

TP.Hồ Chí Minh: Đấu giá tài sản phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, hạn chế tiêu cực

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước và giám sát đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và hạn chế tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đối với quyền sử dụng đất và tài sản công.

Ngành ngân hàng quý 1/2026: Thanh khoản thắt chặt, rủi ro phân hóa mạnh giữa các nhóm quy mô

Ngành ngân hàng quý 1/2026: Thanh khoản thắt chặt, rủi ro phân hóa mạnh giữa các nhóm quy mô

Áp lực thanh khoản toàn hệ thống đẩy lãi suất duy trì ở mức cao cùng các yếu tố bất lợi từ môi trường quốc tế đã làm phân hoá mạnh chất lượng tài sản và kết quả kinh doanh giữa các nhóm quy mô…

Tân Cảng Lạch Huyện

Tân Cảng Lạch Huyện "mở" dư địa mới cho kinh tế biển Hải Phòng

Sự xuất hiện của Trung tâm Logistics Tân Cảng Lạch Huyện không chỉ giải bài toán hạ tầng hậu cảng cho cụm cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc, mà còn mở thêm một mắt xích chiến lược trong tham vọng đưa Hải Phòng trở thành trung tâm logistics và kinh tế biển mang tầm khu vực...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trải nghiệm giá trị sống liên hoàn qua hệ tiện ích điểm nhấn của Hanoi Seasons Garden

Bất động sản

2

MB ghi dấu ấn với 5 giải thưởng Sao Khuê 2026

Tài chính

3

FedEx phản hồi về sự cố gián đoạn dịch vụ tại Việt Nam, tích cực phục hồi trên toàn hệ thống

Doanh nghiệp

4

Nghệ An: Xây dựng hơn 2.100 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

Bất động sản

5

Đà Nẵng quy định cách xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy