Hàng hóa qua cảng biển tăng cao nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Số lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa trong 5 tháng vừa qua tăng nhờ việc đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, minh bạch và thuận tiện hơn cho doanh nghiệp...

Theo thống kê của Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam (Bộ Xây dựng), trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa của Việt Nam ước đạt hơn 546 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, sản lượng hàng hóa container thông qua cảng ước đạt hơn 15 triệu TEUs, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng góp vào kết quả tích cực trên, Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam cho biết thời gian qua đã chỉ đạo các cảng vụ hàng hải, đường thủy cùng các doanh nghiệp cảng biển đẩy mạnh tốc độ giải phóng hàng hóa tại cảng, đồng thời tập trung cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, minh bạch và thuận tiện hơn cho doanh nghiệp.

Nhiều quy trình liên quan đến tàu thuyền ra vào cảng, khai báo hàng hóa, xác nhận chứng từ đã được rà soát, cắt giảm khâu trung gian, tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí cho doanh nghiệp vận tải, logistics.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu, thuyền và hàng hóa lưu thông thông suốt qua hệ thống cảng biển, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vận tải và xuất nhập khẩu tiếp tục gia tăng.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi, có chi phí hợp lý và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cảng biển và ngành logistics Việt Nam.

Các đơn vị trực thuộc cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển cũng như giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển.

Trong bối cảnh thị trường vận tải biển quốc tế còn nhiều biến động, các yếu tố địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng và làm gia tăng chi phí nhiên liệu, sản lượng hàng hóa qua cảng tăng trưởng tích cực đã góp phần đáng kể vào doanh thu của các doanh nghiệp cảng biển. Nhiều doanh nghiệp trong ngành đã ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc ngay từ đầu năm.

Điển hình, tại cảng biển lớn nhất khu vực Hải Phòng, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 của Công ty CP Cảng Hải Phòng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt gần 745 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) – doanh nghiệp sở hữu hệ thống cảng biển trải dài trên cả nước – cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong quý 1/2026. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt hơn 6.610 tỷ đồng, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm 2025.