Việt Nam - Thái Lan tăng cường kết nối đầu tư và chuỗi cung ứng khu vực

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas đã trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, đầu tư công, thu hút FDI và hợp tác kinh tế song phương...

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 28/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas bày tỏ vui mừng khi cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang phát triển hết sức tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025 và đang xây dựng Chương trình hành động giai đoạn 2026 - 2031. Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026).

VIỆT NAM VÀ THÁI LAN CÓ NHIỀU ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, định hướng điều hành chính sách tài khóa, cải cách bộ máy, đầu tư công, thu hút FDI cũng như hợp tác kinh tế song phương.

Chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách bộ máy, tinh gọn đầu mối và xây dựng hệ thống thuế hiệu quả hơn. Việt Nam cũng đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, do đó cần huy động nguồn lực đầu tư rất lớn, trong đó tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến tương đương khoảng 40% GDP, còn đầu tư công chiếm khoảng 20 - 22% tổng mức đầu tư.

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam thời gian qua chịu tác động từ biến động địa chính trị và xung đột tại Trung Đông, khiến tăng trưởng quý 1/2026 giảm còn khoảng 7,8%. Vì vậy, các quý còn lại cần đạt mức tăng trưởng cao hơn để hoàn thành mục tiêu khoảng 9% cho cả năm.

Theo tính toán của Việt Nam, nếu giá dầu tăng thêm 10 USD/thùng, lạm phát có thể tăng khoảng 0,5%, trong khi tăng trưởng GDP giảm khoảng 0,4%. Hiện nay, Việt Nam đang hỗ trợ người dân thông qua Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời cắt giảm nhiều loại thuế liên quan đến xăng dầu xuống mức thấp nhằm hạn chế tác động tới nền kinh tế. Về dài hạn, Việt Nam sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho nhóm thu nhập thấp và thúc đẩy tiết kiệm năng lượng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn (phải) và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas (trái) trao hình lưu niệm tại buổi hội đàm.

Bộ trưởng nhận định quy mô kinh tế Việt Nam hiện đã tiệm cận Thái Lan, với GDP năm 2025 của Việt Nam đạt khoảng 514 tỷ USD và Thái Lan đạt khoảng 570 tỷ USD. Việt Nam và Thái Lan đều là những nền kinh tế mở, thu hút mạnh dòng vốn FDI, do đó vấn đề an ninh năng lượng giữ vai trò then chốt đối với tăng trưởng kinh tế.

Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, Bộ trưởng đánh giá Việt Nam và Thái Lan vừa cạnh tranh, vừa có nhiều dư địa hợp tác trong xuất khẩu nông sản, đặc biệt là sầu riêng và gạo. Bộ trưởng đề xuất hai nước tăng cường phối hợp nhằm khai thác hiệu quả hơn các thị trường xuất khẩu.

Về thu hút đầu tư, Bộ trưởng cho biết Việt Nam hiện ưu tiên các lĩnh vực điện năng và công nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời đánh giá cao sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn của Thái Lan tại Việt Nam. Bộ trưởng cũng cho rằng ASEAN cần liên kết sâu rộng hơn trong chuỗi cung ứng, trong đó mỗi quốc gia tham gia vào những công đoạn phù hợp với lợi thế riêng; chẳng hạn Việt Nam phát triển xe điện, còn Thái Lan có thế mạnh về chế biến, chế tạo.

Bộ trưởng cũng chia sẻ Việt Nam đang xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, đồng thời hoàn thiện các quy định liên quan đến lưu trữ dữ liệu và triển khai Thuế tối thiểu toàn cầu (GMT) theo hướng vừa bảo đảm tuân thủ các cam kết quốc tế, vừa duy trì sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG, NÂNG CAO VỊ THẾ TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

Về phía Thái Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas đã chia sẻ kinh nghiệm trong đánh giá đầu tư công. Theo đó, Thái Lan sử dụng chỉ số tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR - Economic Internal Rate of Return) để đánh giá hiệu quả dự án, thay vì chỉ dựa trên hiệu quả tài chính hay lãi suất đơn thuần.

Phía Thái Lan cũng chia sẻ kinh nghiệm cải cách ưu đãi thuế nhằm thích ứng với Thuế tối thiểu toàn cầu thông qua cơ chế tín dụng thuế đạt chuẩn (qualified tax credits), hiện đang được sửa đổi trong hệ thống pháp luật nước này.

Trong lĩnh vực công nghiệp, phía Thái Lan cho biết nhiều tập đoàn Nhật Bản và Trung Quốc đang đặt cơ sở sản xuất đồ gia dụng tại nước này với các thương hiệu như Toshiba, Midea… Đồng thời, các doanh nghiệp Thái Lan hiện cũng tham gia cung cấp linh kiện, phụ tùng cho VinFast của Việt Nam.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan nhận định xu hướng dịch chuyển FDI về Đông Nam Á đang gia tăng do bất ổn tại Trung Đông, và đây là cơ hội lớn đối với các nền kinh tế ASEAN như Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Phía Thái Lan cũng đánh giá cao việc Việt Nam thu hút Samsung đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, đồng thời cho rằng ASEAN cần tăng cường liên kết chuỗi cung ứng nhằm nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Kết thúc buổi trao đổi, hai bên thống nhất quan điểm cần thúc đẩy không chỉ hợp tác mà còn tạo ra sự kết nối thực chất giữa hai nền kinh tế trong thời gian tới. Hai nước cần cùng phát huy thế mạnh để tạo nên sức mạnh chung của ASEAN trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.