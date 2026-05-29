Việt Nam - Thái Lan tăng cường kết nối đầu tư và chuỗi cung ứng khu vực
Phương Nhi
29/05/2026, 10:32
Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas đã trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, đầu tư công, thu hút FDI và hợp tác kinh tế song phương...
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái
Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp
cao Việt Nam, ngày 28/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có
cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti
Nitithanprapas.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti
Nitithanprapas bày tỏ vui mừng khi cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt
Nam - Thái Lan đang phát triển hết sức tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng
cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025 và đang xây dựng
Chương trình hành động giai đoạn 2026 - 2031. Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc
hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026).
VIỆT NAM VÀ THÁI LAN CÓ NHIỀU ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình kinh tế vĩ
mô, định hướng điều hành chính sách tài khóa, cải cách bộ máy, đầu tư công, thu
hút FDI cũng như hợp tác kinh tế song phương.
Chia sẻ về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, Bộ
trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách bộ
máy, tinh gọn đầu mối và xây dựng hệ thống thuế hiệu quả hơn. Việt Nam cũng đặt
mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, do đó cần
huy động nguồn lực đầu tư rất lớn, trong đó tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến
tương đương khoảng 40% GDP, còn đầu tư công chiếm khoảng 20 - 22% tổng mức đầu
tư.
Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam thời gian qua chịu tác
động từ biến động địa chính trị và xung đột tại Trung Đông, khiến tăng trưởng
quý 1/2026 giảm còn khoảng 7,8%. Vì vậy, các quý còn lại cần đạt mức tăng
trưởng cao hơn để hoàn thành mục tiêu khoảng 9% cho cả năm.
Theo tính toán của Việt Nam, nếu giá
dầu tăng thêm 10 USD/thùng, lạm phát có thể tăng khoảng 0,5%, trong khi tăng trưởng
GDP giảm khoảng 0,4%. Hiện nay, Việt Nam đang hỗ trợ người dân thông qua Quỹ
bình ổn giá xăng dầu, đồng thời cắt giảm nhiều loại thuế liên quan đến xăng dầu
xuống mức thấp nhằm hạn chế tác động tới nền kinh tế. Về dài hạn, Việt Nam sẽ
nghiên cứu cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho nhóm thu nhập thấp và thúc đẩy tiết kiệm
năng lượng.
Bộ trưởng nhận định quy mô kinh tế Việt Nam hiện đã tiệm cận Thái Lan, với GDP năm 2025 của Việt Nam đạt khoảng 514 tỷ USD và Thái Lan đạt khoảng 570 tỷ USD. Việt Nam và Thái Lan đều là những nền kinh tế mở, thu hút mạnh dòng vốn FDI, do đó vấn đề an ninh năng lượng giữ vai trò then chốt đối với tăng trưởng kinh tế.
Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, Bộ trưởng đánh giá Việt
Nam và Thái Lan vừa cạnh tranh, vừa có nhiều dư địa hợp tác trong xuất khẩu
nông sản, đặc biệt là sầu riêng và gạo. Bộ trưởng đề xuất hai nước tăng cường
phối hợp nhằm khai thác hiệu quả hơn các thị trường xuất khẩu.
Về thu hút đầu tư, Bộ trưởng cho biết Việt Nam hiện ưu
tiên các lĩnh vực điện năng và công nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời đánh
giá cao sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn của Thái Lan tại Việt Nam. Bộ
trưởng cũng cho rằng ASEAN cần liên kết sâu rộng hơn trong chuỗi cung ứng,
trong đó mỗi quốc gia tham gia vào những công đoạn phù hợp với lợi thế riêng;
chẳng hạn Việt Nam phát triển xe điện, còn Thái Lan có thế mạnh về chế biến,
chế tạo.
Bộ trưởng cũng chia sẻ Việt Nam đang xây dựng Trung tâm
dữ liệu quốc gia, đồng thời hoàn thiện các quy định liên quan đến lưu trữ dữ
liệu và triển khai Thuế tối thiểu toàn cầu (GMT) theo hướng vừa bảo đảm tuân
thủ các cam kết quốc tế, vừa duy trì sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.
TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT CHUỖI CUNG ỨNG, NÂNG CAO VỊ
THẾ TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU
Về phía Thái Lan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas đã chia sẻ kinh nghiệm trong đánh giá đầu tư công. Theo
đó, Thái Lan sử dụng chỉ số tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR - Economic
Internal Rate of Return) để đánh giá hiệu quả dự án, thay vì chỉ dựa trên hiệu
quả tài chính hay lãi suất đơn thuần.
Phía Thái Lan cũng chia sẻ kinh nghiệm cải cách ưu đãi
thuế nhằm thích ứng với Thuế tối thiểu toàn cầu thông qua cơ chế tín dụng thuế đạt chuẩn (qualified tax credits), hiện
đang được sửa đổi trong hệ thống pháp luật nước này.
Trong lĩnh vực công nghiệp, phía Thái Lan cho biết nhiều
tập đoàn Nhật Bản và Trung Quốc đang đặt cơ sở sản xuất đồ gia dụng tại nước
này với các thương hiệu như Toshiba, Midea… Đồng thời, các doanh nghiệp Thái
Lan hiện cũng tham gia cung cấp linh kiện, phụ tùng cho VinFast của Việt Nam.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan nhận
định xu hướng dịch chuyển FDI về Đông Nam Á đang gia tăng do bất ổn tại Trung
Đông, và đây là cơ hội lớn đối với các nền kinh tế ASEAN như Việt Nam, Thái Lan
và Singapore. Phía Thái Lan cũng đánh giá cao việc Việt Nam thu hút Samsung đầu
tư vào lĩnh vực bán dẫn, đồng thời cho rằng ASEAN cần tăng cường liên kết chuỗi
cung ứng nhằm nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Kết thúc buổi trao đổi, hai bên thống nhất quan điểm cần thúc đẩy không chỉ
hợp tác mà còn tạo ra sự kết nối thực chất giữa hai nền kinh tế trong thời gian
tới. Hai nước cần cùng phát huy thế mạnh để tạo nên sức mạnh chung của ASEAN
trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Việt Nam và Thái Lan đều là các nền kinh tế
có độ mở thương mại cao và phụ thuộc mạnh
vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt
Nam ước đạt khoảng 910 tỷ USD, tương đương gần 177% GDP; trong khi Thái Lan tiếp
tục duy trì vị thế trung tâm sản xuất – logistics lớn của khu vực với tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu thương mại hàng hóa khoảng trên 600 tỷ USD, tương đương
khoảng 110% - 120% GDP.
Việt
Nam-Thái Lan có quan hệ hợp tác thương mại – đầu tư phát triển mạnh mẽ. Năm
2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 22,1 tỷ USD. Về đầu tư, Thái Lan tiếp tục
là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam với 804 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng
ký đạt hơn 15,4 tỷ USD.
Dòng vốn FDI của Thái Lan đón cơ hội tăng trưởng mới tại Việt Nam
07:53, 26/05/2026
Phú Thọ đón dòng vốn trăm triệu đô từ tập đoàn của Thái Lan
Vietjet chào mừng 50 triệu lượt khách Việt Nam - Thái Lan, phát triển đội bay Boeing thế hệ mới
Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet hôm nay công bố chương trình phát triển đội tàu bay Boeing 737-8 thế hệ mới cho Vietjet Thailand, đồng thời chào mừng cột mốc 50 triệu lượt hành khách trên mạng bay Việt Nam – Thái Lan.
TP. Hồ Chí Minh thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè
TP. Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố trong giai đoạn đầu kéo dài 18 tháng nhằm tăng minh bạch, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đô thị...
TP.Hồ Chí Minh: Đấu giá tài sản phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, hạn chế tiêu cực
Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước và giám sát đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và hạn chế tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đối với quyền sử dụng đất và tài sản công.
Ngành ngân hàng quý 1/2026: Thanh khoản thắt chặt, rủi ro phân hóa mạnh giữa các nhóm quy mô
Áp lực thanh khoản toàn hệ thống đẩy lãi suất duy trì ở mức cao cùng các yếu tố bất lợi từ môi trường quốc tế đã làm phân hoá mạnh chất lượng tài sản và kết quả kinh doanh giữa các nhóm quy mô…
Tân Cảng Lạch Huyện "mở" dư địa mới cho kinh tế biển Hải Phòng
Sự xuất hiện của Trung tâm Logistics Tân Cảng Lạch Huyện không chỉ giải bài toán hạ tầng hậu cảng cho cụm cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc, mà còn mở thêm một mắt xích chiến lược trong tham vọng đưa Hải Phòng trở thành trung tâm logistics và kinh tế biển mang tầm khu vực...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: