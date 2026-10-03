Vietjet được CAPA vinh danh, khẳng định bước tiến trong chiến lược hàng không Hybrid

Giải thưởng được trao trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo hàng không châu Á CAPA 2026 tại Chitose, Hokkaido, Nhật Bản, ghi nhận những bước tiến của Vietjet trong phát triển chiến lược và đổi mới mô hình kinh doanh.
Sau 15 năm khai thác, Vietjet đang phát triển mô hình hàng không Hybrid trên nền tảng hiệu quả vận hành và kỷ luật chi phí. Mô hình này mang đến cho hành khách nhiều lựa chọn về giá vé, tiện ích và dịch vụ, đồng thời giúp hãng mở rộng mạng bay quốc tế và nâng cao chất lượng trải nghiệm.
Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc – CFO Tập đoàn Vietjet, chia sẻ: “Với Vietjet, Hybrid là mang đến nhiều lựa chọn và trải nghiệm tốt hơn cho hành khách trên nền tảng chi phí hợp lý, vận hành hiệu quả và an toàn. Chúng tôi đầu tư vào đội tàu bay, công nghệ và năng lực phục vụ để mỗi bước tăng trưởng đều tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông và những thị trường mà Vietjet kết nối”.
Chiến lược Hybrid được cụ thể hóa qua việc phát triển đội tàu bay thân rộng Airbus A330, đa dạng hóa các hạng vé và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu từ du lịch, thăm thân đến công tác. Hành khách có thể lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu, thưởng thức thực đơn đa dạng kết hợp tinh hoa ẩm thực Việt Nam và quốc tế, cùng sự phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm của đội ngũ tiếp viên.
Vietjet cũng đã công bố kế hoạch triển khai kết nối Internet vệ tinh Starlink trên đội tàu bay, hướng tới trải nghiệm kết nối liền mạch trên không. Với kết nối tốc độ cao, hành khách sẽ có thêm khả năng làm việc, liên lạc và thưởng thức các nội dung giải trí trực tuyến trong suốt hành trình.
Song song với nâng cao trải nghiệm khách hàng, Vietjet đang đầu tư xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, nghiên cứu khả năng phát triển dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu động cơ tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và an ninh mạng. Những hoạt động này góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật, chủ động nguồn lực và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.
Quốc tế hóa tiếp tục là trụ cột trong chiến lược phát triển của Vietjet. Cùng với đầu tư đội tàu bay thế hệ mới và mở rộng kết nối quốc tế, hãng phát triển hệ sinh thái hàng không gồm đào tạo, bảo dưỡng, dịch vụ mặt đất và công nghệ, tạo nền tảng hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.
Giải thưởng CAPA tiếp nối những ghi nhận quốc tế dành cho Vietjet. Với chiến lược Hybrid, Vietjet hướng tới việc mở rộng cơ hội bay cho người dân, nâng cao trải nghiệm hành khách và tăng cường kết nối Việt Nam với thế giới, đóng góp cho phát triển du lịch, thương mại và đầu tư.
Aviation Awards for Excellence của CAPA ghi nhận các doanh nghiệp và lãnh đạo hàng không có thành tích nổi bật về chiến lược, đổi mới và đóng góp cho sự phát triển của ngành. Lễ trao giải châu Á năm 2026 diễn ra ngày 1/10 tại Chitose, Hokkaido, Nhật Bản.
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