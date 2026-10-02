coLoan: “Đòn bẩy” tài chính giúp nữ tài xế công nghệ chuyển đổi xe điện

Với gói tín dụng xanh khoảng 50 tỷ đồng tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, coLoan sẽ giúp các nữ tài xế công nghệ chuyển đổi sang xe điện dễ dàng với chính sách 0 đồng trả trước, qua đó, tháo gỡ rào cản tín dụng, hướng tới cắt giảm 5.000 tấn CO₂ phát thải mỗi năm...

Qua coLoan, các nữ tài xế công nghệ dễ dàng tiếp cận tín dụng để chuyển đổi xe xăng sang xe điện - Ảnh: thanhnien.vn.

Ngày 2/10/2026, Delta West Group cùng các đối tác chiến lược chính thức ra mắt coLoan – nền tảng tài chính tạo tác động hướng tới sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nền tảng ra đời nhằm mở ra cơ hội tiếp cận vốn tín dụng công bằng, hỗ trợ phụ nữ yếu thế dễ dàng sở hữu xe điện để nâng cao thu nhập và chủ động xây dựng tương lai.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình EmPower II, do UN Women và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phối hợp triển khai.

Chương trình có sự tham gia của hàng loạt tổ chức tài chính hàng đầu (Shinhan, FE Credit, VietCredit), các nhà sản xuất xe điện tiên phong (VinFast, Selex Motors, Dat Bike) cùng các nền tảng di chuyển phổ biến (Grab, Xanh SM). Sự hợp tác đa bên này tập trung tháo gỡ những rào cản đang khiến phụ nữ khó tiếp cận tài sản tạo thu nhập và nguồn vốn chính thức.

Trong mô hình này, các tổ chức tài chính chịu trách nhiệm chia sẻ rủi ro tín dụng; các nhà sản xuất giúp hạ giá thành và tối ưu hóa khả năng tiếp cận xe điện; trong khi các nền tảng di chuyển vừa tạo ra cơ hội thu nhập, vừa cung cấp dữ liệu hoạt động để hỗ trợ quá trình trả góp và từng bước xây dựng lịch sử tín dụng cho tài xế.

KẾT NỐI TÀI CHÍNH XANH VỚI TÀI SẢN TẠO THU NHẬP

Tiếp cận vốn tín dụng từ lâu đã là thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp do nữ làm chủ. Theo nghiên cứu của UN Women, có tới 93,2% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam thuộc nhóm siêu nhỏ hoặc nhỏ, và 79,2% trong số đó hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ.

Kết quả nghiên cứu khẳng định, khả năng tiếp cận nguồn vốn hạn chế chính là một trong những rào cản lớn nhất kìm hãm sự phát triển của các doanh nghiệp này. Khó khăn này càng trở nên gay gắt đối với những phụ nữ yếu thế đang mưu sinh bằng nghề chạy xe công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Zhengzheng Qu, Quản lý Chương trình Biến đổi khí hậu, UNEP, chia sẻ rằng hàng triệu phụ nữ Việt Nam đang trang trải cuộc sống và tạo ra thu nhập ổn định từ công việc chở khách, giao hàng. Dẫu vậy, các tổ chức cho vay truyền thống vẫn coi họ là nhóm chưa đủ điều kiện tiếp cận vốn vay bởi thiếu hồ sơ tín dụng được ghi nhận chính thức.

Việc thiếu vắng lịch sử tín dụng hay tài sản thế chấp khiến ước mơ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, công bằng để nâng cao chất lượng cuộc sống trở nên xa vời. Trong khi đó, hơn 80 triệu chiếc xe máy chạy bằng xăng vẫn đang ngày đêm lưu thông trên khắp các nẻo đường. Chi phí nhiên liệu đắt đỏ cùng khoản phí bảo dưỡng hàng ngày tạo nên gánh nặng tài chính không nhỏ trút lên vai những người lao động tự do, đặc biệt trong bối cảnh các quy định kiểm soát xe máy xăng tại các đô thị lớn đang ngày càng siết chặt.

Chính vì lý do đó, nền tảng tài chính tạo tác động coLoan đã ra đời nhằm kết nối dòng vốn tài chính xanh, phương tiện xe điện và mạng lưới di chuyển xoay quanh nhu cầu thực tế của những người phụ nữ trong ngành.

coLoan biến chiếc xe điện – công cụ trực tiếp tạo ra thu nhập mỗi ngày – trở nên dễ dàng sở hữu hơn bao giờ hết với chính sách 0 đồng trả trước, mức trả góp linh hoạt chỉ từ khoảng 40.000 đồng/ngày và thời hạn kéo dài lên tới 24 tháng. Nền tảng được thiết kế như một điểm khởi đầu đắc lực nhằm lan tỏa thông điệp: kết nối tài chính xanh với tài sản tạo thu nhập để mở ra cơ hội kinh tế bình đẳng cho phụ nữ.

Trong bước đầu triển khai, coLoan sẽ hỗ trợ lực lượng phụ nữ làm công việc vận chuyển hành khách và giao hàng tại Hà Nội cùng TP. Hồ Chí Minh tiếp cận và sở hữu phương tiện xe điện. Xa hơn nữa, mô hình sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trên toàn quốc và từng bước tiến ra các thị trường quốc tế.

Việt Nam hiện có khoảng 80 triệu xe máy đang lưu hành, nhưng tỷ lệ xe máy điện mới chỉ chiếm khoảng 4% (tương đương khoảng 3,2 triệu xe vào năm 2025). Quy mô này cho thấy dư địa vô cùng rộng lớn cho các giải pháp tài chính đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi từ phương tiện chạy xăng sang giao thông điện xanh.

Bà Hà Lan Anh, Giám đốc Tập đoàn Delta West, cho biết coLoan chuyển hóa một mô hình tài chính đa đối tác thành một hành trình rõ ràng, dễ hiểu để phụ nữ có thể tiếp cận và lựa chọn, với sự hướng dẫn xuyên suốt từ bước tìm hiểu đầu tiên đến khi hoàn tất quá trình sở hữu phương tiện. Khi đó, xe điện không còn là phương tiện đi lại đơn thuần, mà trở thành điểm tựa tạo thu nhập, chiếc chìa khóa xây dựng lịch sử tín dụng minh bạch và mở ra con đường tự chủ tài chính bền vững.

HƯỚNG TỚI CẮT GIẢM 5.000 TẤN CO₂ PHÁT THẢI MỖI NĂM

Trong giai đoạn đầu, coLoan đặt mục tiêu huy động khoảng 50 tỷ đồng (tương đương 2 triệu USD) nguồn vốn xanh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời hướng tới mục tiêu cắt giảm khoảng 5.000 tấn CO₂ phát thải mỗi năm.

Thách thức từ biến đổi khí hậu càng làm cho quá trình chuyển đổi này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo Báo cáo Kinh tế và Xã hội châu Á - Thái Bình Dương 2025 của ESCAP, Việt Nam nằm trong nhóm 11/30 nền kinh tế chịu mức độ phơi nhiễm cao trước các rủi ro khí hậu dưới góc độ kinh tế vĩ mô.

Các đối tác chiến lược cắt băng, chính thức ra mắt coLoan. Ảnh: Song Hà

Lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh của Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu phát triển giao thông xanh hướng tới phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ sang sử dụng điện và năng lượng xanh.

Theo tính toán từ chương trình đối tác của coLoan, chuyển từ xe xăng sang xe điện giúp người lái xe cắt giảm hơn 60% chi phí năng lượng và gia tăng khoảng 8% thu nhập ròng. Mỗi khoản thanh toán đúng hạn cũng chính là một "gạch nối" giúp họ tự xây dựng lịch sử tín dụng, từng bước tiến tới một sinh kế xanh và vững vàng hơn.

Bà Zhengzheng Qu nhấn mạnh, "Sáng kiến này giúp các hộ kinh doanh siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ trong lĩnh vực vận tải tại Việt Nam dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để sở hữu một chiếc xe điện phục vụ sinh kế", bà Zhengzheng Qu nhấn mạnh; đồng thời cho biết với khoản vay công bằng không cần trả trước cùng chương trình giáo dục tài chính trực quan, dễ hiểu, sáng kiến trao cho các nữ tài xế điều kiện để sinh kế, tạo lập lịch sử tín dụng và đóng góp vào quá trình chuyển đổi công bằng.

Ông Park Jeong Song, Giám đốc Kinh doanh Ngân hàng Shinhan, cũng chia sẻ rằng những người phụ nữ đang góp phần vận hành nền kinh tế di chuyển của Việt Nam mỗi ngày lại thường bị đứng bên ngoài hệ thống tài chính chính thức. Chương trình này mang đến cho họ một công cụ phù hợp để chủ động tạo thu nhập, xây dựng lịch sử tín dụng và đồng hành cùng quá trình chuyển đổi xanh của quốc gia.

Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ di chuyển, bà Đặng Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại Grab Việt Nam, nhận định: Mặc dù tỷ lệ nữ đối tác tài xế trong mạng lưới Grab hiện vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng ngày càng có nhiều phụ nữ gia nhập nền tảng để mang đến những chuyến xe tiện lợi cho người dùng mỗi ngày. Vừa phải đảm bảo sinh kế, vừa gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình, các nữ đối tác chính là đối tượng gặp nhiều khó khăn nhất trong các cuộc chuyển đổi. Do đó, dự án coLoan là giải pháp thiết thực và đột phá, tạo động lực mạnh mẽ hỗ trợ lực lượng nữ tài xế công nghệ chuyển dịch sang sử dụng xe điện.