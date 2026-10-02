Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án khai khoáng

Ngày 1/10/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 11244/BNNMT-MT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án.
Trước đó, ngày 4/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, văn bản đã hướng dẫn cụ thể việc xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM với dự án khai thác khoáng sản.
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 108 Luật Địa chất và Khoáng sản (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Luật số 147/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội), Bộ Nông nghiệp và Môi trường có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I.
Tuy nhiên, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP đã liệt kê cụ thể các nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng quy định tại Luật và các Nghị định được chuyển cho Bộ Công Thương thực hiện, trong đó có nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 108 Luật Địa chất và Khoáng sản nêu trên.
Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản từ ngày 15/9/2026.
Triển khai Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 7064/BNNMT-MT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP.
Theo quy định tại Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP nêu trên, đối với dự án chỉ thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 mục I phần B Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP thì không thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người có thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của dự án theo quy định tại khoản 2 mục I phần B Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP.
Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án thuộc diện nêu trên cần xác định đúng cơ quan có thẩm quyền ngay từ đầu khi thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường, tránh tình trạng nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền.
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