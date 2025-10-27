Vietjet được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2025

Vietjet được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc nhất ngành du lịch Đông Nam Á” tại Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ASEAN Business Awards - ABA) 2025, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia.

Giải thưởng khẳng định vị thế tiên phong của Vietjet trong thúc đẩy du lịch, giao lưu văn hóa và phát triển bền vững, đồng thời tôn vinh những đóng góp nổi bật của hãng trong việc kết nối Đông Nam Á với thế giới.

Vượt qua nhiều thương hiệu lớn trong khu vực, Vietjet được ghi nhận nhờ mô hình hàng không thế hệ mới, đội tàu bay hiện đại, dịch vụ sáng tạo và năng lực vận hành an toàn, hiệu quả, thân thiện môi trường. Hãng đang khai thác 130 tàu bay, phục vụ 170 đường bay nội địa và quốc tế, vận chuyển hơn 250 triệu lượt khách tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Tổng giám đốc Vietjet, chia sẻ: “Từ khát vọng mang cơ hội bay đến với mọi người, Vietjet không ngừng mở rộng kết nối, đổi mới dịch vụ, và đang lan tỏa hình ảnh một Đông Nam Á trẻ trung, năng động vươn tầm thế giới”.

Trước đó, Vietjet từng được ABA vinh danh là “Doanh nghiệp xuất sắc nhất ngành hàng không Đông Nam Á ”, cùng nhiều giải thưởng quốc tế uy tín từ Skytrax, AirlineRatings, World Travel Awards.

Ông Teo Siong Seng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN tại Singapore, chúc mừng và trao giải thưởng cho VietjetPhoto 5: Đội bay Vietjet.

ASEAN Business Awards do Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) tổ chức thường niên từ năm 2007, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho phát triển kinh tế, hội nhập và vị thế quốc tế của ASEAN.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

