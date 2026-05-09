Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Vietjet mở đường bay thẳng TP.Hồ Chí Minh - Colombo, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Sri Lanka

Tuấn Sơn

09/05/2026, 13:44

Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP.Hồ Chí Minh và Colombo tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam – Sri Lanka.

Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP.Hồ Chí Minh và Colombo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (giữa) và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya (thứ 2 từ phải sang).
Vietjet chính thức công bố đường bay thẳng giữa TP.Hồ Chí Minh và Colombo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (giữa) và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya (thứ 2 từ phải sang).

Đây là đường bay đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam với Sri Lanka, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Đường bay TP.Hồ Chí Minh – Colombo dự kiến khai trương từ tháng 8/2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Thông qua mạng bay rộng khắp của Vietjet, Colombo sẽ được kết nối thuận tiện với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch và tài chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và nhiều quốc gia khác.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Việt Phương, Phó Chủ tịch thứ nhất Hãng hàng không Vietjet, cho biết: “Đường bay TP.Hồ Chí Minh – Colombo không chỉ mở ra kết nối hàng không mới giữa hai quốc gia, mà còn góp phần thúc đẩy các hành lang hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa trong khu vực Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương”.

Colombo – trung tâm kinh tế và giao thương quan trọng của Ấn Độ Dương – cùng TP.Hồ Chí Minh, đô thị năng động hàng đầu Đông Nam Á, được kỳ vọng sẽ tạo nên một cầu nối mới cho tăng trưởng và hợp tác khu vực.

Với đội tàu bay hiện đại cùng mạng bay quốc tế không ngừng mở rộng, Vietjet tiếp tục khẳng định vai trò hãng hàng không kết nối của Việt Nam, góp phần thúc đẩy hội nhập, giao thương và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

VnEconomy

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Hãng đang khai thác 135 tàu bay, đặt hàng gần 600 tàu bay bao gồm cả tàu bay thân rộng và thân hẹp. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

* Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com

Từ khóa:

Vietjet

Đọc thêm

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Từ mô hình “6 nhà” với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung số đến việc ứng dụng Starlink để xóa những vùng “lõm sóng”, phiên đối thoại VPSF 2026 tại Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để biến những khó khăn đặc thù của vùng cao thành cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới…

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Điện Biên năm 2026, địa phương đã chào đón hơn 750 đại biểu, doanh nhân và nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham dự. Sự kiện ghi nhận 22 nhà đầu tư ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng; đồng thời 11 nhà đầu tư được trao 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 48.320 tỷ đồng...

Hà Nội và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Hà Nội và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Hiện nay, tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) đang được đánh giá là một trong những nơi có thế mạnh về công nghệ xanh và phát triển bền vững và phù hợp với định hướng phát triển xanh mà Hà Nội đang hướng tới...

Bộ Xây dựng: Hơn 3.800 km cao tốc trên cả nước đã được đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật

Bộ Xây dựng: Hơn 3.800 km cao tốc trên cả nước đã được đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật

Vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hệ thống giao thông, đảm nhận khoảng 70–75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và khoảng 91% vận tải hành khách...

Đến năm 2030, hơn 95% dân số tiếp cận sân bay trong bán kính 100km

Đến năm 2030, hơn 95% dân số tiếp cận sân bay trong bán kính 100km

Bộ Xây dựng cho biết quá trình điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nghiên cứu bổ sung thêm một số sân bay mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có trên 95% dân số tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Tài chính

2

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

3

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

4

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

5

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy