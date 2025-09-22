Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên - dấu mốc 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Thu Hà
22/09/2025, 13:23
Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD với Boeing, nhà sản xuất tàu bay hàng đầu thế giới.
Lễ bàn giao diễn ra trang trọng tại trung tâm giao nhận tàu bay Boeing, Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ, với sự chứng kiến của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước và các đối tác doanh nghiệp.
Diễn ra đúng dịp 30 năm bình thường hoá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, sự kiện không chỉ là dấu mốc hợp tác quan trọng giữa Vietjet và Boeing mà còn là minh chứng sinh động cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và tạo hàng trăm nghìn việc làm cho người dân Mỹ.
Tàu bay mới và hàng trăm tàu bay sẽ giao trong thời gian tới sẽ được Vietjet khai thác tại thị trường sôi động khu vực, nâng cao trải nghiệm cho hàng triệu hành khách, đồng thời tàu bay Boeing hiện thực hoá khát vọng mở rộng mạng bay toàn cầu, phát triển bền vững khu vực và quốc tế của hãng hàng không thế hệ mới.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Vietjet, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh: “Tàu bay Boeing đầu tiên trong đơn hàng lịch sử được Vietjet tiếp nhận là kết quả của gần một thập kỷ hợp tác giữa Boeing và Vietjet, mở ra giai đoạn mới bàn giao hàng trăm tàu bay tiếp tục trong thời gian tới. Sự kiện này góp phần thúc đẩy thương mại song phương, là biểu tượng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ và khát vọng chinh phục bầu trời, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho hai nền kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Mỹ”.
Bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Commercial Airplanes cho biết: “Thay mặt tập thể Boeing, chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng Vietjet Air trong sự kiện chào đón chiếc máy bay Boeing đầu tiên của hãng. Các máy bay 737-8 sẽ hỗ trợ Vietjet mở rộng mạng bay, khai thác thêm các đường bay mới phục vụ khu vực Đông Nam Á và khẳng định vị thế vững mạnh của một trong những hãng hàng không thế hệ mới năng động nhất khu vực.”
Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính trong hai năm 2018, 2019 của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: