Đầu tư

Vietjet và SPDB Financial Leasing ký kết thoả thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac

Thu Ngân

17/04/2026, 10:48

Vietjet và SPDB Financial Leasing (SPDBFL), đại diện cho Shanghai Pudong Development Bank, đã trao thỏa thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac C909, mở rộng hợp tác tài chính – hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Vietjet và SPDB Financial Leasing trao thỏa thuận tài trợ thuê mua tàu bay Comac. Ảnh: Vietjet.

Sự kiện diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang, cùng lãnh đạo cấp cao và đại diện các doanh nghiệp hàng đầu hai nước, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Với định hướng trở thành tập đoàn hàng không đa quốc gia, Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, đầu tư đội tàu bay hiện đại. Đồng hành cùng Vietjet, Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải - Shanghai Pudong Development Bank (SPDB) là một trong những định chế ngân hàng - tài chính hàng đầu Trung Quốc, với năng lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm tài trợ các dự án quy mô lớn. Thông qua SPDBFL, ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực cho thuê và thu xếp tài chính tàu bay, đồng hành cùng các hãng hàng không tối ưu nguồn vốn và triển khai chiến lược phát triển dài hạn.

Hai bên thống nhất tài trợ thuê vận hành tàu bay (operating lease), với quy mô và chiều sâu hợp tác lớn hơn, lên tới 10 tàu bay Comac C909. Bước tiến này góp phần tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu bay Vietjet, đồng thời đa dạng hóa nguồn lực tài chính và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Thỏa thuận cũng tạo nền tảng để Vietjet từng bước đưa tàu bay Comac vào khai thác các đường bay kết nối Việt Nam – Trung Quốc, qua đó mở rộng mạng bay khu vực và thúc đẩy kết nối hàng không song phương. Hợp tác này đồng thời góp phần tăng cường liên kết chuỗi giá trị hàng không khu vực và toàn cầu.

Vietjet mở thêm 5 đường bay mới đến Trung Quốc. Ảnh: Vietjet.

Cũng trong dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc, Vietjet công bố 5 đường bay mới: Hà Nội – Hàng Châu, Ân Thi, Hoàng Sơn và TP.HCM – Quế Lâm, Hoàng Sơn. Trong đó, các đường bay Hà Nội – Ân Thi và TP.HCM – Quế Lâm bắt đầu khai thác từ đầu tháng 4/2026. Các đường bay mới góp phần kết nối các trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch trọng điểm, thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước, đồng thời hưởng ứng Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam – Trung Quốc.

Các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phản ánh xu hướng liên kết ngày càng sâu rộng giữa các định chế tài chính và hãng hàng không, qua đó hình thành các mô hình hợp tác linh hoạt, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Trung Quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nhà đầu tư đã trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính Thành phố tại khu đô thị mới Thủ Thiêm...

Hà Nội đang tăng tốc triển khai các dự án giao thông trọng điểm, trong đó tuyến Vành đai 4 đoạn qua địa bàn thành phố đã hoàn thành phần lớn giải phóng mặt bằng, dự kiến thông xe kỹ thuật đường song hành vào tháng 6/2026...

Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...

Trước áp lực gia tăng từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không tăng trở lại, ngành hàng không Việt Nam đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí khai thác và duy trì ổn định hoạt động vận tải...

Làm việc với đoàn 52 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư, đồng thời đề nghị thúc đẩy sớm đạt hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng giữa hai nước...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

