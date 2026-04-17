Vietjet và SPDB Financial Leasing ký kết thoả thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac
Thu Ngân
17/04/2026, 10:48
Vietjet và SPDB Financial Leasing (SPDBFL), đại diện cho Shanghai Pudong Development Bank, đã trao thỏa thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac C909, mở rộng hợp tác tài chính – hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Sự kiện diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang, cùng lãnh đạo cấp cao và đại diện các doanh nghiệp hàng đầu hai nước, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Với định hướng trở thành tập đoàn hàng không đa quốc gia, Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, đầu tư đội tàu bay hiện đại. Đồng hành cùng Vietjet, Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải - Shanghai Pudong Development Bank (SPDB) là một trong những định chế ngân hàng - tài chính hàng đầu Trung Quốc, với năng lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm tài trợ các dự án quy mô lớn. Thông qua SPDBFL, ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực cho thuê và thu xếp tài chính tàu bay, đồng hành cùng các hãng hàng không tối ưu nguồn vốn và triển khai chiến lược phát triển dài hạn.
Hai bên thống nhất tài trợ thuê vận hành tàu bay (operating lease), với quy mô và chiều sâu hợp tác lớn hơn, lên tới 10 tàu bay Comac C909. Bước tiến này góp phần tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu bay Vietjet, đồng thời đa dạng hóa nguồn lực tài chính và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế.
Thỏa thuận cũng tạo nền tảng để Vietjet từng bước đưa tàu bay Comac vào khai thác các đường bay kết nối Việt Nam – Trung Quốc, qua đó mở rộng mạng bay khu vực và thúc đẩy kết nối hàng không song phương. Hợp tác này đồng thời góp phần tăng cường liên kết chuỗi giá trị hàng không khu vực và toàn cầu.
Cũng trong dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc, Vietjet công bố 5 đường bay mới: Hà Nội – Hàng Châu, Ân Thi, Hoàng Sơn và TP.HCM – Quế Lâm, Hoàng Sơn. Trong đó, các đường bay Hà Nội – Ân Thi và TP.HCM – Quế Lâm bắt đầu khai thác từ đầu tháng 4/2026. Các đường bay mới góp phần kết nối các trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch trọng điểm, thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước, đồng thời hưởng ứng Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam – Trung Quốc.
Các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phản ánh xu hướng liên kết ngày càng sâu rộng giữa các định chế tài chính và hãng hàng không, qua đó hình thành các mô hình hợp tác linh hoạt, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Trung Quốc trong giai đoạn phát triển mới.
