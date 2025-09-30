Vietnam Airlines chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 31.000 tỷ đồng
Hà Anh
30/09/2025, 14:47
Kết thúc đợt chào bán, tổng số cổ phiếu đã phân phối: 897.104.037, tương ứng 99,68% tổng số cổ phiếu chào bán với tổng số tiền thu được hơn 8.971 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, tổng thu ròng từ đợt chào bán là gần 8.971 tỷ đồng.
Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN-HOSE) công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Theo kế hoạch, HVN chào bán 900 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 1:0,406431705 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 1.000.000.000 quyền được mua 406.431.705 cổ phiếu mới).
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 07/08/2025 đến ngày 03/09/2025; Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 07/08/2025 đến ngày 08/09/2025.
Ngày kết thúc đợt chào bán là ngày 16/09/2025 và ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong quý 4/2025, sau khi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký chứng khoán bổ sung.
Theo đó, kết thúc đợt chào bán thì tổng số cổ phiếu đã phân phối: 897.104.037 cổ phiếu, tương ứng 99,68% tổng số cổ phiếu chào bán với tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 8.971 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, tổng thu ròng từ đợt chào bán là 8.970.681.270.000 đồng.
Cơ cấu vốn của HVN sau đợt phát hành gồm Cổ đông trong nước, nước ngoài: Gồm trong nước: có 24.704 cổ đông trong nước nắm giữ 2.831.729.584 cổ phiếu, chiếm 91,01% - trong đó, có 2 cổ đông Nhà nước gồm: Bộ Tài chính nắm giữ 1.222.368.291 cổ phiếu, chiếm 39,29% và SCIC nắm giữ 1.466.527.123 cổ phiếu, chiếm 47,13%; 37 cổ đông tổ chức nắm giữ 39.010.625 cổ phiếu, chiếm 1,25% và 24.665 cá nhân nắm giữ 103.823.545 cổ phiếu, chiếm 3,34%.
Nước ngoài có 576 cổ đông nắm giữ 279.768.627 cổ phiếu, chiếm 8,99% - trong đó, 45 tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ nắm giữ 277.169.299 cổ phiếu, chiếm 8,91%; 531 cá nhân nắm giữ 2.599.328 cổ phiếu, chiếm 0,08%.
Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn gồm: Bộ Tài chính nắm giữ 1.222.368.291 cổ phiếu, chiếm 39,29%; Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 1.466.527.123 cổ phiếu, chiếm 47,13% và ANA HOLDING INC. nắm giữ 175.014.530 cổ phiếu, chiếm 5,62% vốn tại HVN.
Qua đó, HVN thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tăng thêm 897.104.037 cổ phiếu, từ 2.214.394.174 cổ phiếu lên 3.111.498.211 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ lên gần 31.115 tỷ đồng.
Mới đây, Market Vector Vietnam Local Index (MVIS) đã công bố bổ sung thêm FPT, HVN, STB và GEE vào rổ chỉ số, và không có mã cổ phiếu nào bị loại trừ. Dựa trên giá đóng cửa phiên thứ Sáu tuần trước, VanEck dự kiến sẽ thêm vào khoảng 7,8 triệu cổ phiếu HVN (gấp 5,2 lần khối lượng giao dịch trung bình 30 ngày). Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 19/09/2025 và chính thức áp dụng từ ngày 22/09/2025.
Theo nghị định 245/2025/NĐ-CP mới đã đưa ra một số trường hợp ngoại lệ đối với quy định bắt buộc hủy niêm yết. Điều này đã củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư rằng HVN có thể tận dụng nghị định mới để xin gỡ khỏi diện “kiểm soát đặc biệt” và giảm thiểu rủi ro hủy niêm yết, do các khoản lỗ trong giai đoạn dịch Covid không được xem là do yếu tố cơ bản của doanh nghiệp suy yếu.
Được biết vào ngày 16/09, SCIC đã hoàn tất giải ngân 7,7 nghìn tỷ đồng để thực hiện quyền mua trong đợt phát hành quyền mua giai đoạn 1 của HVN (tổng giá trị 9 nghìn tỷ đồng), tương ứng với phần sở hữu 86,34% trước đây của Nhà nước (CMSC và SCIC).
Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của SCIC tại HVN hiện tăng lên mức 47,1% (so với 31,1% trước đó), theo ước tính của VCSC và với những diễn biến này đã giúp thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư và hỗ trợ đà tăng giá cổ phiếu gần đây của HVN và VCSC hiện đưa ra giá mục tiêu cho HVN là 37.100 đồng/cổ phiếu.
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: