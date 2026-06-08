Vietnam Airlines Group: Mở bán gần 5,5 triệu ghế nội địa với nhiều mức giá ưu đãi
P.V
08/06/2026, 19:45
Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên mạng bay nội địa từ nay đến ngày 16/8 để phục vụ nhu cầu du lịch cao điểm hè. Cùng với việc tăng tải trên nhiều đường bay, hãng mở bán nhiều mức giá vé ưu đãi và triển khai các chương trình khuyến mại trên kênh trực tuyến.
Theo kế hoạch, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác 28.300 chuyến bay nội địa với gần 5,5 triệu ghế, tăng 5% về số chuyến và 3% về số ghế so với cùng kỳ năm trước. Các chuyến bay tăng thêm tập trung trên các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế, Quy Nhơn, cùng các địa phương có nhu cầu đi lại lớn như Buôn Ma Thuột, Vinh, Cần Thơ.
Trong mùa cao điểm năm nay, Vietnam Airlines Group tiếp tục mở bán nhiều mức giá ưu đãi hấp dẫn trên mạng bay nội địa. Các mức giá này hiện chiếm tới 40% số ghế mở bán trên nhiều đường bay.
Bên cạnh các khung giờ cao điểm, các hãng tiếp tục khai thác các chuyến bay sáng sớm và tối muộn với nhiều mức giá linh hoạt. Đây cũng là giải pháp giúp giãn nhu cầu trong ngày và nâng cao hiệu quả khai thác trong mùa hè.
Vietnam Airlines cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên các kênh bán trực tuyến trong mùa hè năm nay. Chương trình Quick Sale App áp dụng vào thứ Ba hằng tuần với mức giảm giá đến 10%; chương trình Thứ Năm Rực Rỡ giảm tới 15%; trong khi Weekend Sale ưu đãi đến 10% trên tất cả hạng vé.
Để phục vụ cao điểm hè, ngay từ đầu mùa, Vietnam Airlines Group đã chuẩn bị nguồn lực từ sớm, chủ động bố trí tàu bay, nhân lực và nâng cao năng lực phục vụ tại sân bay. Hãng đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành khai thác nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và tỷ lệ đúng giờ.
Đối với mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng hoạt động tại các thị trường trọng điểm. Trong thời gian tới, hãng sẽ đưa vào khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Phuket, khai trương đường bay Hà Nội - Amsterdam từ tháng 6/2026 và nâng tần suất đường bay Hà Nội - Moscow lên 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 1/7/2026.
Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên chủ động lập kế hoạch và đặt vé sớm thông qua website, ứng dụng di động và đại lý chính thức để có thêm lựa chọn về hành trình và giá vé. Hành khách cũng có thể làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng Vietnam Airlines, kiosk tại sân bay hoặc tính năng “Dịch vụ hàng không” trên ứng dụng VNeID mức độ 2.
* Để đặt vé ưu đãi và tìm hiểu thêm thông tin, khách hàng vui lòng truycập website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động “Vietnam Airlines”, tài khoản Zalo, Fanpage Facebook chính thức Vietnam Airlines, các phòng vé, đại lý chính thức hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1100.
Hội Nông dân Việt Nam khóa IX ra mắt, xác định nhiệm vụ trọng tâm
Chiều 8/6/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 81 người đã ra mắt, nhận nhiệm vụ.
Khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong kỷ nguyên số, phát triển xanh
Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX khẳng định vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp số và chuyển đổi xanh. Đây là dấu mốc quan trọng để hiện đại hóa nông thôn, nâng cao đời sống và xây dựng thế hệ nông dân mới...
Sản phẩm, hàng hóa bị thu hồi tại nước ngoài ảnh hưởng đến người tiêu dùng trong nước
Các sản phẩm này có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người tiêu dùng tại Việt Nam do hoạt động mua sắm trực tuyến và thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng phát triển...
Tháo gỡ rào cản để phát huy tiềm năng điện sinh khối từ bã mía
Điện sinh khối từ bã mía hiện chiếm hơn 95% tổng công suất điện sinh khối của Việt Nam, song đang gặp nhiều rào cản về cơ chế giá và chính sách phát triển. Mức giá mua điện thấp, quy định phân loại dự án chưa phù hợp và những vướng mắc trong cơ chế thanh toán khiến nguồn năng lượng tái tạo này chưa phát huy hết tiềm năng...
Đưa đặc sản Kinh Bắc lên không gian số giữa lòng Thủ đô
“Chợ phiên Kinh Bắc” được kỳ vọng sẽ tạo đột phá khi kết hợp trải nghiệm trực tiếp và livestream. Sự kiện giúp quảng bá đặc sản Bắc Ninh, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số và mở rộng kênh tiêu thụ bền vững cho nông sản địa phương...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: