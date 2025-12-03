Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Cebu (Philippines)

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 03/12/2025
Đan Tiên
03/12/2025, 11:27
Vietnam Airlines vừa khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Cebu, mở rộng kết nối giữa Việt Nam và Philippines, đồng thời mang đến lựa chọn thuận tiện cho hành khách tới một trong những điểm đến biển đảo nổi tiếng nhất Đông Nam Á...
Được biết đây là đường bay thẳng đầu tiên của Vietnam Airlines kết nối Thủ đô Hà Nội với Cebu – thành phố được xem là “trái tim miền Trung Philippines”, nổi tiếng với biển đảo nguyên sơ và văn hóa bản địa đặc sắc.
Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN643, khai thác bằng máy bay Airbus A321 với gần 100 hành khách, cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 22h50 ngày 2/12 và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cebu lúc 3h30 (giờ địa phương) ngày 3/12. Nhân dịp khai trương, Vietnam Airlines tổ chức hoạt động chào mừng và tặng quà lưu niệm cho hành khách tại cả hai sân bay.
Theo kế hoạch khai thác, các chuyến bay Hà Nội – Cebu sẽ cất cánh vào Thứ Ba, Thứ Năm và Chủ Nhật; chiều ngược lại Cebu – Hà Nội khởi hành vào Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu. Với thời gian bay chỉ khoảng 3 giờ, hành khách từ Hà Nội có thể rút ngắn đáng kể hành trình tới Cebu so với trước đây, đồng thời tiếp cận thuận tiện hơn một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất khu vực.
Đường bay mới không chỉ tạo điều kiện cho du khách Việt Nam khám phá Cebu mà còn mở ra cơ hội cho hành khách từ Philippines đến Hà Nội – điểm đến giàu bản sắc văn hóa, ẩm thực đặc sắc và cửa ngõ kết nối tới Hạ Long, Ninh Bình, Sapa và nhiều địa danh du lịch nổi tiếng miền Bắc.
Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết đường bay thẳng Hà Nội – Cebu là bước tiếp theo trong hành trình mở rộng không gian giao lưu giữa Việt Nam và khu vực.
Đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh mỗi đường bay mới là “một nhịp cầu kết nối”, góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch và kinh tế giữa hai quốc gia. Vietnam Airlines cam kết phát triển các đường bay chất lượng, an toàn, hiệu quả và tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho hành khách.
Việc mở đường bay Hà Nội – Cebu nằm trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines tại Đông Nam Á – khu vực có tốc độ tăng trưởng du lịch cao. Hãng kỳ vọng đường bay mới sẽ đóng góp tích cực vào giao lưu thương mại, du lịch và văn hóa giữa Việt Nam và Philippines, đồng thời góp phần phát triển chung của ngành hàng không khu vực.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề xuất của Chính phủ cho phép phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 dự án Long Thành theo thẩm quyền, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư...
Dự án có quy mô 4 làn xe và có chiều dài khoảng 56 km; tổng mức đầu tư dự kiến là 15.900 tỷ đồng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh Phú Thọ và toàn bộ khu vực Tây Bắc...
Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện chứng kiến một làn sóng IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) sôi động sau nhiều năm trầm lắng, với sự hỗ trợ từ các cải cách chính sách và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, đằng sau sự hứng khởi là những thách thức về định giá, minh bạch và dòng vốn ngoại...
Từ đầu năm 2025, Thanh Hoá liên tục rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn. Dù có những chuyển biến tích cực, số lượng dự án chậm tiến độ vẫn chiếm tỷ lệ cao, cho thấy bức tranh đầu tư còn đan xen cả kỳ vọng lẫn khó khăn...
Ninh Bình đang thể hiện sự quyết liệt trong việc xử lý các dự án chậm tiến độ và điều chuyển vốn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh yêu cầu tăng tốc giải ngân và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm xử lý các dự án chậm tiến độ, đồng thời điều chuyển vốn sang những công trình có khả năng hoàn thành nhanh. Việc siết chặt kỷ luật đầu tư công được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong việc sử dụng nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: