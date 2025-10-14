Thứ Ba, 14/10/2025

Vietnam Airlines lên tiếng sự cố rò rỉ dữ liệu

Đan Tiên

14/10/2025, 19:44

Vietnam Airlines vừa thông tin về sự cố bị bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu cung cấp...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Vietnam Airlines là một trong nhiều doanh nghiệp trên thế giới sử dụng dịch vụ của đơn vị này bị ảnh hưởng. Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên hệ thống này có thể đã bị truy cập trái phép.

Được biết, ngay sau khi nhận được cảnh báo, Vietnam Airlines đã khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng, các chuyên gia an ninh mạng và đối tác công nghệ để điều tra sự cố, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

Đại diện Vietnam Airlines khẳng định đến thời điểm hiện tại, các dữ liệu nhạy cảm như thẻ tín dụng, thông tin thanh toán, mật khẩu, hành trình, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles của khách hàng vẫn được bảo mật an toàn. Đồng thời, các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của hãng không bị ảnh hưởng.

Song song đó, các khách hàng liên quan sẽ được Vietnam Airlines thông báo và hướng dẫn các biện pháp hỗ trợ cần thiết qua thư điện tử, đồng thời khuyến nghị khách hàng cảnh giác với các hình thức giả mạo, thư điện tử hoặc cuộc gọi đáng ngờ mạo danh Vietnam Airlines và không chia sẻ thông tin cá nhân hay mã OTP, không đăng nhập vào các hệ thống chưa được xác thực.

Bày tỏ xin lỗi vì sự việc này và những lo ngại có thể gây ra cho khách hàng, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tăng cường bảo mật dữ liệu và duy trì niềm tin của hành khách.

