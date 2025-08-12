Vietnam Airlines ký loạt thỏa thuận chiến lược tại Hàn Quốc

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc ở Seoul, Vietnam Airlines ký kết 4 thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực hàng không, vận tải hàng hóa và du lịch.

Ngày 12/8, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra tại thủ đô Seoul, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietnam Airlines đã ký kết 4 biên bản ghi nhớ hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Hàn Quốc.

Các nội dung hợp tác trải rộng từ nghiên cứu thành lập liên doanh bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO); phát triển vận tải hàng hóa; xúc tiến du lịch song phương đến xây dựng sản phẩm du lịch liên tuyến.

Nổi bật là thỏa thuận giữa Vietnam Airlines, Công ty Kỹ thuật tàu bay VAECO (đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group) và Korean Air về việc nghiên cứu thành lập liên doanh MRO tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Liên doanh này dự kiến hoạt động trong các lĩnh vực bảo dưỡng thân vỏ, sửa chữa linh kiện, cải hoán khoang, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật hàng không của Việt Nam và mở ra hợp tác sâu rộng hơn trong công nghiệp hàng không giữa hai nước.

Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, Vietnam Airlines và Korean Air thống nhất tăng cường khai thác chung thông qua hợp tác mua bán tải hàng hóa, liên danh vận chuyển và phục vụ hàng hóa, mở rộng kết nối quốc tế. Hợp tác này được kỳ vọng giúp nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị phần, đồng thời thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Ở lĩnh vực xúc tiến du lịch song phương, Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) và Saigontourist Group nhằm phát triển các sản phẩm du lịch mới, quảng bá chung và thu hút du khách hai chiều. Song song, hãng cùng Saigontourist và Hanatour – đơn vị lữ hành lớn của Hàn Quốc – thống nhất hợp tác khai thác tour liên tuyến, phát triển sản phẩm trọn gói và quảng bá hình ảnh điểm đến trên các kênh truyền thông quốc tế.

Các thỏa thuận hợp tác lần này nằm trong chiến lược nâng tầm hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó Vietnam Airlines đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác khu vực, mở rộng mạng bay và kết nối hệ sinh thái du lịch – hàng không – logistics.

Thông qua hợp tác cụ thể với các đối tác uy tín, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vị thế hãng hàng không quốc gia hiện đại, hội nhập, đồng hành cùng quá trình hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.