Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội – Cebu (Philippines)

Từ ngày 1/12/2025, Vietnam Airlines chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội Cebu (Philippines) đầu tiên với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng máy bay Airbus A321...

Theo Vietnam Airlines, đường bay mới dự kiến sẽ thu hút lượng khách hai chiều ổn định, gồm du khách, doanh nhân và du học sinh giữa hai nước. Từ Philippines, du khách có thêm lựa chọn đến Việt Nam để du lịch và làm việc, trong khi chiều ngược lại, Cebu được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của du khách Việt Nam.

Các chuyến bay Hà Nội – Cebu sẽ được khai thác bằng đội tàu bay Airbus A321, đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ 4 sao quốc tế. Hành khách có thể gửi hành lý một lần duy nhất cho toàn bộ hành trình, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi di chuyển.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết việc mở đường bay Hà Nội – Cebu là một bước cụ thể trong chiến lược mở rộng mạng lưới khu vực, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Philippines.

“Chúng tôi mong muốn mang đến cho hành khách thêm lựa chọn thuận tiện, chất lượng và góp phần tăng cường kết nối hàng không khu vực ASEAN”, ông Tuấn nói.

Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 9 chuyến bay mỗi tuần giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và thủ đô Manila. Việc bổ sung 3 chuyến bay thẳng Hà Nội – Cebu nâng tổng số chuyến giữa Việt Nam và Philippines lên 12 chuyến mỗi tuần. Đây được xem là bước mở rộng đáng chú ý trong mạng đường bay quốc tế của hãng, hướng đến mục tiêu tăng kết nối khu vực và củng cố vị thế của Vietnam Airlines trên thị trường Đông Nam Á.

Năm 2025, kỷ niệm 30 năm thành lập, Vietnam Airlines tiếp tục triển khai chiến lược phát triển mạng bay quốc tế, qua đó tăng cường vai trò của Việt Nam trong chuỗi kết nối hàng không khu vực và toàn cầu.

Được biết, Cebu là trung tâm du lịch nổi tiếng của Philippines và được xem là “thiên đường biển đảo” với bãi cát trắng, làn nước trong xanh và nhiều điểm đến văn hóa, lịch sử. Việc mở đường bay thẳng giúp hành khách từ Hà Nội chỉ mất khoảng ba giờ để tới Cebu, thay vì phải nối chuyến từ sáu đến tám tiếng như trước.