Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội – Cebu (Philippines)

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Đan Tiên
09/10/2025, 15:58
Từ ngày 1/12/2025, Vietnam Airlines chính thức khai thác đường bay thẳng Hà Nội Cebu (Philippines) đầu tiên với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng máy bay Airbus A321...
Theo Vietnam Airlines, đường bay mới dự kiến sẽ thu hút lượng khách hai chiều ổn định, gồm du khách, doanh nhân và du học sinh giữa hai nước. Từ Philippines, du khách có thêm lựa chọn đến Việt Nam để du lịch và làm việc, trong khi chiều ngược lại, Cebu được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của du khách Việt Nam.
Các chuyến bay Hà Nội – Cebu sẽ được khai thác bằng đội tàu bay Airbus A321, đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ 4 sao quốc tế. Hành khách có thể gửi hành lý một lần duy nhất cho toàn bộ hành trình, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi di chuyển.
Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết việc mở đường bay Hà Nội – Cebu là một bước cụ thể trong chiến lược mở rộng mạng lưới khu vực, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Philippines.
“Chúng tôi mong muốn mang đến cho hành khách thêm lựa chọn thuận tiện, chất lượng và góp phần tăng cường kết nối hàng không khu vực ASEAN”, ông Tuấn nói.
Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 9 chuyến bay mỗi tuần giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và thủ đô Manila. Việc bổ sung 3 chuyến bay thẳng Hà Nội – Cebu nâng tổng số chuyến giữa Việt Nam và Philippines lên 12 chuyến mỗi tuần. Đây được xem là bước mở rộng đáng chú ý trong mạng đường bay quốc tế của hãng, hướng đến mục tiêu tăng kết nối khu vực và củng cố vị thế của Vietnam Airlines trên thị trường Đông Nam Á.
Năm 2025, kỷ niệm 30 năm thành lập, Vietnam Airlines tiếp tục triển khai chiến lược phát triển mạng bay quốc tế, qua đó tăng cường vai trò của Việt Nam trong chuỗi kết nối hàng không khu vực và toàn cầu.
Được biết, Cebu là trung tâm du lịch nổi tiếng của Philippines và được xem là “thiên đường biển đảo” với bãi cát trắng, làn nước trong xanh và nhiều điểm đến văn hóa, lịch sử. Việc mở đường bay thẳng giúp hành khách từ Hà Nội chỉ mất khoảng ba giờ để tới Cebu, thay vì phải nối chuyến từ sáu đến tám tiếng như trước.
Cầu Thượng Cát là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô, được triển khai nhằm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố...
Khi các tuyến giao thông chính như đường Hồ Chí Minh, đường sắt, đường Vành đai 3, Vành đai 4 hoàn thiện, vùng giáp ranh sẽ không còn đơn thuần là vùng ven mà hình thành không gian đô thị mở rộng, vùng đô thị lan toả. Các dự án bất động sản không chỉ “đứng yên” nơi tuyến chính, mà sẽ trải rộng theo chiều ngang theo các tuyến nhánh và chiều sâu vào trong vùng.
Dự án cảng biển Trần Đề hiện đã được đưa vào quy hoạch điều chỉnh TP. Cần Thơ (trước thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ) và tổng hợp vào danh mục mời gọi đầu tư của địa phương. Theo dự kiến, ngày 10/10/2025, dự án sẽ trình Ủy ban nhân dân Thành phố...
Dự án kho giao nhận hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng sẽ phục vụ sản xuất kinh doanh với công suất vận chuyển hàng hóa khoảng 650.000 tấn/năm…
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: