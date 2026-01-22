Vietnam Airlines tăng hơn 1.300 chuyến bay đêm phục vụ Tết Nguyên đán 2026

Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 1/2 đến 3/3/2026, Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm, cung ứng gần 300.000 ghế nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách...

So với mùa Tết năm trước, số chuyến bay đêm trong dịp Tết 2026 tăng khoảng 3% và chiếm 16,6% tổng số chuyến bay mà hãng khai thác. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm bổ sung năng lực vận chuyển trong bối cảnh nhu cầu di chuyển tăng mạnh vào dịp lễ lớn nhất trong năm.

Theo kế hoạch, các chuyến bay đêm có thời gian khởi hành sau 21h và trước 5h sáng hôm sau, tập trung trên các đường bay có nhu cầu cao như Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng; TP.Hồ Chí Minh đi Hải Phòng, Vinh, Thọ Xuân; TP.Hồ Chí Minh đi Huế, Cam Ranh và Buôn Ma Thuột. Vietnam Airlines sử dụng chủ yếu các dòng máy bay Airbus A321 và Airbus A320neo trên các chặng bay này. Riêng đường bay TP.Hồ Chí Minh đi Hà Nội, hãng bố trí thêm máy bay thân rộng Airbus A350 và Boeing 787.

Trong giai đoạn cao điểm, tần suất khai thác trên mỗi đường bay dự kiến tăng trung bình từ một đến hai cặp chuyến mỗi ngày so với thời gian thường lệ, qua đó mở rộng thêm lựa chọn hành trình cho hành khách và góp phần giảm áp lực cho các khung giờ ban ngày tại các sân bay lớn.

Việc tăng cường khai thác bay đêm của Vietnam Airlines được triển khai trong bối cảnh toàn ngành hàng không đồng loạt tối ưu phương án phục vụ Tết. Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp triển khai khai thác bay đêm tại sáu cảng hàng không gồm Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa, với thời gian áp dụng từ ngày 1/2/2026 đến hết ngày 1/3/2026. Các cảng hàng không này được điều chỉnh kéo dài khung giờ khai thác nhằm tăng năng lực phục vụ chuyến bay ban đêm, đồng thời bảo đảm yêu cầu an toàn và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết việc tăng cường khai thác bay đêm là một trong những giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Tết, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống trong điều kiện hạ tầng và slot tại một số cảng hàng không trọng điểm còn hạn chế. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines chủ động tăng chuyến bay đêm trên các đường bay trọng điểm, bảo đảm hành trình Tết thuận tiện và an toàn.

Trước đó, Vietnam Airlines đã mở bán vé máy bay Tết sớm với hơn 3,5 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 2/2 đến 3/3/2026, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Song song với đó, hãng tiếp tục bổ sung thêm khoảng 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay trong giai đoạn cao điểm từ ngày 9/2 đến 3/3/2026, tập trung trên các đường bay xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn và Phú Quốc.

Cùng với việc tăng tải, Vietnam Airlines cũng khai trương bốn đường bay mới xuất phát từ Hải Phòng đi Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của hành khách và giảm áp lực lên các đường bay trục trong dịp Tết.

Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch và đặt vé sớm để có hành trình phù hợp, đồng thời chỉ mua vé qua các kênh chính thức của Hãng nhằm tránh rủi ro vé giả hoặc bị nâng giá trong giai đoạn cao điểm.