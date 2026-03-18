Trang chủ Đầu tư

Vietnam Airlines đổi nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế

Tuấn Khang

18/03/2026, 07:43

Vietnam Airlines sẽ chuyển nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế từ cuối tháng 3 đến tháng 5/2026 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu trải nghiệm hành khách...

Khu vực làm thủ tục tại sân bay Frankfurt (Đức).

Theo đó, tại khu vực Đông Nam Á, từ ngày 29/3, hãng chuyển khai thác từ nhà ga T1 sang T3 tại sân bay Ninoy Aquino (Manila, Philippines). Việc điều chỉnh nhằm giảm áp lực quá tải tại nhà ga cũ, đồng thời cải thiện kết nối chuyến bay và trải nghiệm hành khách. Nhà ga T3 cũng tập trung các hãng hàng không thuộc liên minh SkyTeam, giúp thuận tiện hơn cho việc nối chuyến.

Tại châu Âu, từ ngày 31/3, Vietnam Airlines chuyển khu vực làm thủ tục tại sân bay Charles de Gaulle (Paris, Pháp) từ nhà ga 2E sang 2C, cách khoảng 200 m. Nhà ga 2C vừa được nâng cấp, hiện phục vụ nhiều hãng hàng không quốc tế lớn.

Ngoài ra, từ ngày 19/5, hãng chuyển khai thác từ nhà ga T2 sang T3 tại sân bay Frankfurt (Đức). Nhà ga T3 dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 4, thay thế T2 trong thời gian cải tạo. Nhà ga mới được trang bị hệ thống tự làm thủ tục và gửi hành lý tự động, giúp rút ngắn thời gian phục vụ hành khách. Khoảng cách giữa hai nhà ga khoảng 5 phút di chuyển bằng tàu Skyline hoặc xe buýt nội bộ.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động, đồng thời có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 3 tiếng để hoàn tất thủ tục.

Những năm gần đây, hãng liên tục mở rộng mạng bay quốc tế. Riêng năm 2025, Vietnam Airlines khai trương 14 đường bay mới, đồng thời bổ sung các điểm đến châu Âu như Copenhagen và Milan. Việc điều chỉnh nhà ga tại các sân bay trọng điểm được kỳ vọng giúp tối ưu khai thác và tăng khả năng kết nối trong mạng bay quốc tế của hãng.

Vietnam Airlines nhấn ga tăng tốc chiến lược phát triển đội tàu bay

Vietnam Airlines đầu tư 50 máy bay Boeing 737-8, tăng tốc chiến lược phát triển đội tàu bay

Vietnam Airlines và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Đẩy nhanh hạ tầng chiến lược, phấn đấu tăng trưởng từ 10% trong năm 2026

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các công trình, dự án trọng điểm với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, qua đó tạo động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên...

Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái (UAV), đảm bảo an ninh hàng không

Nhiều trường hợp thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho hãng bay, buộc cơ quan quản lý hàng không triển khai loạt giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm an toàn bay...

Việt Nam đặt mục tiêu điện hạt nhân chiếm 6-8% sản lượng điện quốc gia vào năm 2050

Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng năng lượng nguyên tử trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng của quốc gia, đồng thời phấn đấu vận hành hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2035...

Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035

Đây được xem là cơ sở để TP.Hà Nội hoạch định chính sách, thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô góp phần đóng góp ngày càng lớn vào GRDP của Thành phố...

Quảng Trị đón đề xuất “siêu tổ hợp” công nghiệp hàng không vũ trụ hơn 11.500 ha

Một tổ hợp công nghiệp hàng không vũ trụ gắn với trung tâm thương mại tự do và đô thị sân bay quy mô hơn 11.500 ha đang được nghiên cứu tại Quảng Trị. Cùng với đó, nhiều dự án năng lượng, đô thị và du lịch cũng đang được đề xuất triển khai trên địa bàn.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu

Đà tăng tiếp diễn, VN-Index hướng tới kháng cự 1.740-1.750 điểm

Ưu tiên đảm bảo cung ứng điện và xử lý dứt điểm giá FIT

Thủ tướng: Phản ứng linh hoạt, kịp thời, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, năng lượng

Bộ Giáo dục: Sẽ sửa đổi quy định, không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

