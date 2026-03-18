Vietnam Airlines đổi nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế

Vietnam Airlines sẽ chuyển nhà ga khai thác tại một số sân bay quốc tế từ cuối tháng 3 đến tháng 5/2026 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu trải nghiệm hành khách...

Theo đó, tại khu vực Đông Nam Á, từ ngày 29/3, hãng chuyển khai thác từ nhà ga T1 sang T3 tại sân bay Ninoy Aquino (Manila, Philippines). Việc điều chỉnh nhằm giảm áp lực quá tải tại nhà ga cũ, đồng thời cải thiện kết nối chuyến bay và trải nghiệm hành khách. Nhà ga T3 cũng tập trung các hãng hàng không thuộc liên minh SkyTeam, giúp thuận tiện hơn cho việc nối chuyến.

Tại châu Âu, từ ngày 31/3, Vietnam Airlines chuyển khu vực làm thủ tục tại sân bay Charles de Gaulle (Paris, Pháp) từ nhà ga 2E sang 2C, cách khoảng 200 m. Nhà ga 2C vừa được nâng cấp, hiện phục vụ nhiều hãng hàng không quốc tế lớn.

Ngoài ra, từ ngày 19/5, hãng chuyển khai thác từ nhà ga T2 sang T3 tại sân bay Frankfurt (Đức). Nhà ga T3 dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 4, thay thế T2 trong thời gian cải tạo. Nhà ga mới được trang bị hệ thống tự làm thủ tục và gửi hành lý tự động, giúp rút ngắn thời gian phục vụ hành khách. Khoảng cách giữa hai nhà ga khoảng 5 phút di chuyển bằng tàu Skyline hoặc xe buýt nội bộ.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động, đồng thời có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 3 tiếng để hoàn tất thủ tục.

Những năm gần đây, hãng liên tục mở rộng mạng bay quốc tế. Riêng năm 2025, Vietnam Airlines khai trương 14 đường bay mới, đồng thời bổ sung các điểm đến châu Âu như Copenhagen và Milan. Việc điều chỉnh nhà ga tại các sân bay trọng điểm được kỳ vọng giúp tối ưu khai thác và tăng khả năng kết nối trong mạng bay quốc tế của hãng.