Viettel Construction: Mở rộng sang nhà ở xã hội, năng lượng tái tạo và đặt mục tiêu lợi nhuận cao kỷ lục

Không chỉ đặt mục tiêu doanh thu vượt 15.653 tỷ đồng và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay trong năm 2026, Viettel Construction còn hé lộ chiến lược mở rộng sang nhà ở xã hội với thương hiệu Viettel Home, đồng thời tăng tốc đầu tư năng lượng tái tạo và nâng cấp vị thế trong lĩnh vực xây dựng – hạ tầng tại Việt Nam.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra ngày 22/4, doanh nghiệp đã công bố kế hoạch kinh doanh với nhiều chỉ tiêu cao nhất từ trước đến nay, đồng thời hé lộ chiến lược tăng trưởng mới trong giai đoạn tiếp theo.

Theo kế hoạch được thông qua, năm 2026 Viettel Construction đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt hơn 15.653 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 622 tỷ đồng, tăng gần 4% và là mức lợi nhuận cao nhất doanh nghiệp từng đặt ra kể từ khi hoạt động.

Đây được xem là bước nối dài chuỗi tăng trưởng liên tục của doanh nghiệp trong nhiều năm qua. Năm 2025, Viettel Construction ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 14.058 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế đạt 600 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2024.

4 TRỤ TĂNG TRƯỞNG CHIẾN LƯỢC CHO GIAI ĐOẠN MỚI

Theo ông Phạm Đình Trường, động lực tăng trưởng của doanh nghiệp trong thời gian tới sẽ đến từ 4 trụ cột chính gồm vận hành khai thác hạ tầng viễn thông, xây dựng, giải pháp – dịch vụ kỹ thuật và đầu tư hạ tầng cho thuê.

Trong đó, mảng vận hành khai thác tiếp tục đóng vai trò nền tảng với tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng 3 – 5% mỗi năm. Doanh nghiệp đồng thời mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế tại các quốc gia nơi Tập đoàn Viettel đang đầu tư như Myanmar hay Dominica.

Tuy nhiên, lĩnh vực xây dựng được xác định là động lực tăng trưởng lớn nhất trong giai đoạn tới. Với mảng xây dựng dân dụng B2C, Viettel Construction đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường xây dựng nhà ở trọn gói tại Việt Nam.

Doanh nghiệp kỳ vọng đến năm 2030 có thể triển khai khoảng 10.000 căn nhà mỗi năm, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như nội thất, giải pháp năng lượng và công nghệ thông minh cho nhà ở.

Ở mảng xây dựng B2B, Viettel Construction tiếp tục nâng cao năng lực tổng thầu để tham gia các dự án quy mô lớn và công trình trọng điểm quốc gia.

“Quy mô thị trường xây dựng tại Việt Nam còn rất lớn, từ đầu tư công đến đầu tư tư nhân. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải có đủ năng lực triển khai và khả năng quản trị để chiếm lĩnh thị trường”, ông Phạm Đình Trường chia sẻ.

HÉ LỘ THAM GIA THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở XÃ HỘI VỚI THƯƠNG HIỆU MẸ

Một trong những điểm đáng chú ý nhất tại Đại hội năm nay là việc Viettel Construction công bố kế hoạch tham gia lĩnh vực bất động sản nhà ở xã hội với thương hiệu Viettel.

Theo ông Đỗ Mạnh Hùng, doanh nghiệp sẽ tham gia phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang trong chương trình phát triển 1 triệu căn hộ của quốc gia.

Viettel Construction đặt mục tiêu triển khai khoảng 50.000 căn hộ, tương đương khoảng 5% tổng quy mô chương trình.

“Chúng tôi muốn đưa ra thị trường các dự án nhà ở xã hội mang thương hiệu Viettel – thương hiệu uy tín của quân đội và của một Tập đoàn công nghệ có tên tuổi toàn cầu. Mục tiêu không chỉ là xây nhà mà còn thay đổi định kiến về chất lượng nhà ở xã hội”, ông Hùng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, lợi thế lớn nhất của Viettel Construction nằm ở quy mô triển khai toàn quốc, hệ sinh thái công nghệ và khả năng quản trị đồng bộ từ thiết kế, xây dựng đến vận hành. Các dự án trong tương lai được định hướng tích hợp nhiều giải pháp công nghệ, năng lượng và dịch vụ thông minh trong cùng hệ sinh thái Viettel.

TĂNG TỐC Ở LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Bên cạnh xây dựng và bất động sản, năng lượng tái tạo cũng được xác định là một trong những lĩnh vực chiến lược mới của Viettel Construction.

Doanh nghiệp cho biết đang tập trung mạnh vào điện mặt trời, đặc biệt trong phân khúc hộ gia đình và doanh nghiệp. Mục tiêu được đặt ra là trở thành doanh nghiệp số 1 thị trường ở lĩnh vực điện mặt trời dân dụng tại Việt Nam.

Theo ban lãnh đạo doanh nghiệp, xu hướng chuyển đổi năng lượng và nhu cầu sử dụng điện sạch đang mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho thị trường năng lượng tái tạo trong dài hạn.

ƯU TIÊN QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN VÀ HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP HẠ TẦNG – XÂY DỰNG ĐA LĨNH VỰC

Song song với việc mở rộng quy mô, Viettel Construction cho biết sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và công nợ trong hoạt động xây dựng.

Theo ông Phạm Đình Trường, quan điểm điều hành xuyên suốt của doanh nghiệp là “làm phải thu được tiền” và “làm phải hiệu quả”. Trong bối cảnh thị trường xây dựng còn nhiều biến động, doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn các dự án có tính an toàn cao, kiểm soát chặt tiến độ thanh toán và ứng dụng công nghệ để quản trị toàn bộ quy trình thi công, vật tư và dòng tiền.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Đại hội cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 27%, gồm 15% bằng tiền mặt và 12% bằng cổ phiếu.

Trong chiến lược giai đoạn 2026 – 2030, Viettel Construction đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân gần 16% mỗi năm và lợi nhuận khoảng 12% mỗi năm.

Từ một doanh nghiệp gắn với lĩnh vực xây lắp viễn thông, Viettel Construction đang từng bước mở rộng vai trò trong hệ sinh thái hạ tầng, xây dựng và công nghệ.

Việc đồng thời tăng tốc ở nhiều lĩnh vực mới như nhà ở xã hội, năng lượng tái tạo, hạ tầng cho thuê hay dịch vụ kỹ thuật cho thấy tham vọng dài hạn của doanh nghiệp trong hành trình trở thành nhà cung cấp giải pháp hạ tầng và xây dựng hàng đầu Việt Nam.