Thanh khoản HoSE 10 ngàn tỷ đồng, thị trường “đi trên băng mỏng”?

Vượt qua diễn biến của điểm số hay giá, tâm điểm chú ý của thị trường hôm nay tập trung vào mức thanh khoản cực thấp: Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE chỉ đạt 10.133 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh khoảng 9.305 tỷ đồng. Mức thanh khoản cực nhỏ này cho thấy nhà đầu tư đang chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi.

Thực ra so với quá khứ, HoSE cũng từng có mức thanh khoản thấp hơn. Phiên gần nhất thanh khoản sàn HoSE dưới mức này là ngày 10/4/2025 với 6.305 tỷ đồng nhưng là theo nghĩa tốt, khi đó là phiên đảo chiều sau cú sốc thuế đối ứng và “trắng bên bán”.

Vấn đề hiện tại là thị trường không ở trạng trái thái bất thường nào, cung cầu vẫn dồi dào, chỉ có tâm lý nhà đầu tư là “bất thường”. Hiện tượng sụt giảm thanh khoản đột biến mấy phiên gần đây và hôm nay chỉ là cao điểm, cho thấy đang có sự từ chối giao dịch. Không phải thị trường hết tiền, không phải tài khoản tiền mặt của nhà đầu tư trống rỗng, mà là họ không muốn giao dịch.

Một thị trường không có động lực giao dịch là một thị trường nguy hiểm vì thanh khoản hàng ngày được ví như “máu luân chuyển” trong cơ thể. Dĩ nhiên đây sẽ không phải là hiện tượng kéo dài, nhưng ít nhất thời điểm này, thị trường đang cho thấy một trạng thái chán nản hoặc phòng thủ quá cao.

Với mức thanh khoản quá thấp thì diễn biến giá cũng trở nên kém tin cậy. Tỷ lệ tăng/giảm ở sàn HoSE hôm nay là 0,64/1, nhưng nếu căn cứ vào các cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất, từ 100 tỷ đồng trở lên, thì tỷ lệ chỉ khoảng 0,33/1. Điều này cho thấy hoặc là dòng tiền nhỏ đang giao dịch ở các cổ phiếu thanh khoản rất kém và lợi thế này giúp giá còn tốt; hoặc sức cầu rất kém ở các cổ phiếu có thanh khoản đủ lớn.

VN-Index đóng cửa hôm nay giảm nhẹ 0,28% với 114 mã tăng và 177 mã giảm. Độ rộng tổng thể cho thấy trạng thái phân hóa khá tốt, nhưng khi nhìn vào phân bổ dòng tiền thì chỉ khoảng 23% tập trung ở nhóm xanh. Điều này cũng phù hợp với thống kê ở trên. Rõ ràng khi thanh khoản cao, độ tin cậy về giá sẽ tốt hơn vì đại diện rộng hơn cho quan điểm giao dịch của các nhà đầu tư.

Một điểm tích cực trong trạng thái thanh khoản gần như “đóng băng” này là biến động giá cũng không mạnh. Trong 177 mã đỏ có 77 mã giao dịch giảm từ 1% trở lên. Phía xanh cũng vậy, 58/114 mã tăng quá 1%. Số lượng nhỏ cổ phiếu tăng giảm lớn hàm ý xác suất thấp hơn là nhà đầu tư phải chứng kiến danh mục của mình biến động mạnh.

Dù vậy đây cũng chỉ là những điểm tựa mang tính tâm lý. Sự chối bỏ của nhà đầu tư sớm muộn cũng dẫn đến biến động mạnh khi giá từ từ giảm xuống tạo thêm sức ép lên những nhà đầu tư đang thua lỗ. Thị trường đang thiếu động lực hỗ trợ và chỉ cần một cú hích đủ lớn, sự sợ hãi cũng có thể tăng lên.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng lập kỷ lục thấp mới về quy mô giao dịch: Tổng giá trị mua vào trên HoSE khoảng 792,5 tỷ đồng và bán ra 1.297 tỷ đồng. Về phía mua đây cũng là mức thấp chưa từng thấy kể từ phiên mất thanh khoản ngày 10/4/2025. Nếu không tính phiên giao dịch đặc thù này thì là kỷ lục từ ngày 2/1/2024 với 739 tỷ đồng – phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch cũng vốn là thời điểm nhà đầu tư nước ngoài chưa hoạt động nhiều.

Như vậy mức thanh khoản rất thấp hôm nay bao gồm cả ngưỡng hoạt động rất kém của dòng vốn ngoại. Đây là hiện tượng khá bất thường, dù vị thế bán ròng vẫn đang được duy trì, đạt hơn 504 tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa vẫn tiếp tục thất bại của phiên sáng trong việc chinh phục trở lại mốc 1800 điểm. Thực ra với cung cầu quá mỏng, chỉ cần giá một vài trụ tăng thêm chút ít thì điểm số có thể cải thiện. VIC và GAS đều đóng cửa tại tham chiếu trong khi VCB, TCB, VPB giảm rất ít và có thể quay về tham chiếu bất kỳ lúc nào. Mặc dù điểm số có thể được điều tiết bằng trụ nhưng ngay cả việc “buông” các trụ cũng cho thấy thị trường ở cảnh chán nản cùng cực.