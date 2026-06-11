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5 nhóm ngành tiềm năng tăng trưởng sau giai đoạn thị trường khó khăn

Thu Minh

11/06/2026, 13:45

Dù xu hướng tăng vẫn được hậu thuẫn bởi các yếu tố nền tảng, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trong các tháng tới trước khi cải thiện rõ hơn vào cuối năm.

VnEconomy

SSI Research kỳ vọng mục tiêu cơ sở cho VN-Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực ở mức 2.120 điểm cho cả năm 2026, phản ánh sự cân bằng giữa các yếu tố hỗ trợ từ nền tảng vĩ mô và các động lực cấu trúc với những trở lực ngắn hạn đến từ thanh khoản thắt chặt hơn và bất định về lãi suất.

Dù xu hướng tăng vẫn được hậu thuẫn bởi các yếu tố nền tảng, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trong các tháng tới trước khi cải thiện rõ hơn vào cuối năm.

Khả năng chỉ số hướng lên các vùng điểm số cao hơn nên được nhìn nhận như một kịch bản trung hạn kéo dài sang năm 2027, phụ thuộc vào mức độ cải thiện rõ nét hơn của điều kiện tiền tệ trong nước và sự phục hồi bền vững của dòng vốn ngoại, đặc biệt là các dòng vốn gắn với chu kỳ nâng hạng thị trường.

SSI Research đưa ra 5 nhóm ngành tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới. 

Vật liệu xây dựng: Động lực tăng trưởng dài hạn từ chính sách. Ngành xây dựng tiếp tục là mắt xích then chốt trong mục tiêu tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam trong 5 năm tới. Bộ Xây dựng đặt mục tiêu tăng trưởng hàng năm ở mức 14,5%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân lịch sử 5 năm và 10 năm lần lượt là 6,7% và 8,1% — phản ánh mức độ cam kết chính sách cao và động lực mở rộng hạ tầng được duy trì bền bỉ.

Cả trung ương lẫn địa phương được kỳ vọng sẽ ưu tiên các dự án đầu tư công trọng điểm thông qua cơ chế đặc thù nhằm bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, qua đó tạo lực cầu trực tiếp cho ngành.  Các công ty dẫn đầu cũng có thể hưởng lợi từ việc gia tăng thị phần, áp lực cạnh tranh thấp từ hàng nhập khẩu, và giá bán bình quân cao hơn.

Ngân hàng: Cơ hội chọn lọc trong bối cảnh áp lực NIM và chất lượng tài sản. SSI Research tiếp tục duy trì cách tiếp cận chọn lọc đối với nhóm ngân hàng. Dù ngành vẫn được hỗ trợ bởi tín dụng tăng trưởng hai con số, biên lãi ròng (NIM) nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực thu hẹp do chi phí huy động gia tăng, tỷ lệ CASA suy giảm và rủi ro nợ xấu tăng lên, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản của thị trường bất động sản còn yếu.

Trong bối cảnh đó, ưu tiên các ngân hàng thương mại nhà nước có chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ nợ xấu thấp và bộ đệm dự phòng rủi ro tín dụng vững. Đồng thời, một số ngân hàng có câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn vẫn có thể mang lại cơ hội giao dịch chiến thuật cho nhà đầu tư chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn, dù tỷ trọng phân bổ cần phù hợp với mức độ bất định vẫn còn lớn của quỹ đạo chất lượng tài sản.

Tiêu dùng: Tiêu dùng tư nhân tiếp tục là một trong những trụ cột cốt lõi của mô hình tăng trưởng Việt Nam, đóng góp khoảng 60% GDP và được định hướng tăng 14–15% mỗi năm trong 5 năm tới nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai chữ số của nền kinh tế. Mức thu nhập cải thiện, với GDP bình quân đầu người dự kiến tăng trưởng CAGR khoảng 11% lên quanh 8.500 USD vào năm 2030, sẽ tiếp tục củng cố cầu ở cả nhóm hàng không thiết yếu lẫn hàng tiêu dùng thiết yếu.

Chính sách hỗ trợ tiếp tục đóng vai trò tích cực, với các biện pháp như giảm 2% giá trị giao dịch và điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân giúp cải thiện thu nhập khả dụng của hộ gia đình. Hiệu ứng tài sản từ đà tăng giá bất động sản đô thị cũng góp phần hỗ trợ chi tiêu tiêu dùng, với tăng trưởng bán lẻ tại TP.HCM và Hà Nội liên tục vượt mức bình quân chung của cả nước.

Về mặt cấu trúc, kênh bán lẻ hiện đại tiếp tục gia tăng thị phần khi các yêu cầu pháp lý chặt chẽ hơn về hóa đơn, thuế và tuân thủ đang thúc đẩy quá trình dịch chuyển khỏi các kênh bán lẻ truyền thống và phi chính thức. Động lực này, cùng với cạnh tranh ngày càng gay gắt, đang tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu ngành tiếp tục củng cố thị phần nhờ lợi thế về quy mô, sức bền tài chính và định vị thương hiệu (ví dụ: MWG).

Nhóm doanh nghiệp có lượng tiền mặt dồi dào: Dù dư địa tăng thêm của lãi suất huy động có thể không còn nhiều, mặt bằng lãi suất nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao do nhu cầu tăng tín dụng và áp lực từ môi trường lãi suất toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp có trạng thái tiền mặt ròng cao mang lại đặc tính phòng thủ: Các doanh nghiệp cao su nổi bật nhờ trạng thái tiền mặt ròng mạnh, đồng thời được hỗ trợ bởi kỳ vọng giá cao su tăng khoảng 15% so với cùng kỳ trong năm 2026 và khả năng ghi nhận lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Các nhóm ngành giàu tiền mặt khác như dầu khí và phân bón (ví dụ: PVS, DPM, OIL) cũng duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu nhiều khả năng đã qua đỉnh, tăng trưởng lợi nhuận có thể chậm lại trong các quý tới, khiến chiến lược mua khi điều chỉnh phù hợp hơn đối với nhóm cổ phiếu này.

Công nghệ thông tin: Dù bức tranh AI đang thay đổi nhanh và kéo theo những bất định ngắn hạn đối với chuỗi giá trị dịch vụ Công nghệ thông tin, nền tảng cơ bản của ngành vẫn duy trì vững chắc. Sự phục hồi của đơn hàng ký mới cùng tăng trưởng lợi nhuận bền bỉ, dự báo trên 15% trong năm 2026, tiếp tục củng cố quan điểm tích cực trong trung hạn, trong khi mặt bằng định giá dự phóng (P/E 12,1x) đã điều chỉnh về mức hợp lý hơn sau giai đoạn co hẹp hệ số định giá của năm trước.

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Từ khóa:

cơ hội đầu tư 2026 doanh nghiệp công nghệ thông tin ngành ngân hàng ngành vật liệu xây dựng SSI Research dự báo Tăng trưởng GDP Việt Nam tăng trưởng ngành Việt Nam tiêu dùng Việt Nam tình hình kinh tế vĩ mô VN-Index 2026

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