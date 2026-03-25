Vina Kyoei: Chuẩn mực ổn định cho những chuỗi cung ứng đòi hỏi tiêu chuẩn cao

Trong bối cảnh ngành thép Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh mới – nơi tiêu chuẩn, tính minh bạch và độ ổn định dần trở thành “ngôn ngữ chung” của thị trường – một số doanh nghiệp đang lựa chọn cách đi khác. Không mở rộng bằng mọi giá, họ tập trung củng cố nền tảng vận hành để trở thành mắt xích đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng. Vina Kyoei là một trong những trường hợp như vậy.

“KHÔNG CHẠY THEO SẢN LƯỢNG, CHÚNG TÔI TẬP TRUNG VÀO ĐỘ TIN CẬY”

Trong một ngành cạnh tranh khốc liệt như thép, đâu là cách Công ty Vina Kyoei duy trì vị thế?

Trong nhiều năm trở lại đây, cạnh tranh trong ngành thép Việt Nam chủ yếu xoay quanh quy mô và chi phí. Doanh nghiệp nào tối ưu được sản lượng và giá thành thường có lợi thế rõ rệt. Tuy nhiên, khi thị trường bước sang một chu kỳ mới, những yếu tố này không còn là điều kiện đủ. Ngành thép hiện nay đang chịu áp lực đa chiều, từ biến động nguyên liệu, chi phí năng lượng đến nhu cầu thị trường thay đổi nhanh chóng.

Hiện nay, tổng công suất luyện thép của Vina Kyoei đạt khoảng 800 nghìn tấn, công suất cán thép là 1 triệu tấn/năm, thị trường sản phẩm thép nằm chủ yếu ở khu vực phía nam và thị trường xuất khẩu châu Á, châu Âu; thông qua hệ thống các nhà phân phối, đối tác và nhà thầu xây dựng.

Với Vina Kyoei, điều quan trọng không chỉ ở sản lượng bán mà còn là tập trung vào sự yên tâm của khách hàng khi sử dụng sản phẩm thương hiệu Vina Kyoei trong dài hạn.

Thị trường trong nước hiện đang tạo ra những yêu cầu mới như thế nào đối với doanh nghiệp thép?

Một trong những thay đổi đáng chú ý của thị trường thép trong nước là sự dịch chuyển trong tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, nhà máy sản xuất.

Nếu trước đây, yếu tố giá chiếm chi phối trong quyết định mua hàng, thì hiện nay, đặc biệt ở các dự án lớn hoặc có yếu tố quốc tế, khách hàng bắt đầu đặt nặng hơn các tiêu chí như chất lượng ổn định, khả năng truy xuất nguồn gốc và sự minh bạch trong sản xuất.

Điều này phản ánh sự thay đổi của chính thị trường Việt Nam, khi ngày càng có nhiều dự án yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn. Cạnh tranh không còn dừng ở việc ai sản xuất nhiều hơn hay rẻ hơn, mà chuyển sang việc ai đáp ứng được các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của chuỗi cung ứng.

CÔNG NGHỆ VÀ “KỶ LUẬT SẢN XUẤT” TRỞ THÀNH LỢI THẾ DÀI HẠN

Vina Kyoei có lợi thế gì trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao này?

Với Vina Kyoei, chúng tôi có nền tảng từ công nghệ và quản trị theo tiêu chuẩn Nhật Bản, điều này thể hiện rõ ở “kỷ luật sản xuất” và hệ thống kiểm soát chất lượng. Kỷ luật sản xuất giúp nhà máy vận hành ổn định, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động. Hệ thống kiểm soát chất lượng thường xuyên được các chuyên gia nước ngoài rà soát và đánh giá theo không chỉ tiêu chuẩn Việt Nam mà còn đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản.

Một điểm nổi trội khác là nhà máy sử dụng công nghệ lò điện hồ quang (EAF) với nguyên liệu thép phế – một hướng tiếp cận cho phép kiểm soát tốt hơn về hiệu suất vận hành và các yếu tố môi trường so với các công nghệ như lò cao và lò trung tần. Song song với đó, Vina Kyoei tiếp tục hoàn thiện hơn mô hình sản xuất theo hướng tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng, kiểm soát phát thải, và chuẩn hóa dữ liệu vận hành.

Những yếu tố nói trên không chỉ giúp nâng cao hiệu quả nội bộ, mà còn phù hợp với các yêu cầu ngày càng phổ biến trong các chuỗi cung ứng hiện đại– nơi tính minh bạch và khả năng truy xuất trở thành tiêu chí quan trọng..

TỪ NHÀ MÁY SẢN XUẤT THÉP ĐẾN ĐỐI TÁC TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ

Trong bối cảnh nhiều biến động như hiện nay Vina Kyoei có thay đổi trong cách tiếp cận thị trường?

Vina Kyoei định hướng vai trò doanh nghiệp sẽ không chỉ là nhà sản xuất thép, mà là một phần trong chuỗi giá trị của khách hàng.

Điều đó có nghĩa là: sản phẩm không chỉ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mà còn cần phù hợp với yêu cầu tổng thể của dự án, Trong thực tế, ngày càng có nhiều đối tác tìm kiếm các nhà cung cấp có khả năng đáp ứng đồng thời các tiêu chí về chất lượng, tính ổn định và trách nhiệm trong sản xuất.

Theo ông, đâu là lợi thế cạnh tranh của Vina Kyoei trong dài hạn?

Có thể tóm gọn ở ba trụ cột.

Thứ nhất là nền tảng công nghệ hiện đại thân thiện môi trường và tiêu chuẩn Nhật Bản, giúp đảm bảo chất lượng ổn định.

Thứ hai là hệ thống các nhà phân phối gắn bó và năng lực ở cả trong nước và thị trường xuất khẩu giúp doanh nghiệp linh hoạt trong cung ứng và tối ưu chi phí.

Thứ ba là kinh nghiệm hoạt động tại thị trường Việt Nam, giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu và xây dựng được mạng lưới khách hàng bền vững.

Đáng chú ý, đây không phải là những lợi thế mang tính “đột biến”, mà là các yếu tố tích lũy theo thời gian – tạo nên sự ổn định trong một ngành có tính chu kỳ cao như ngành thép.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN: BỀN VỮNG VÀ ĐỒNG HÀNH

Vậy ông có thể chia sẻ định hướng của Vina Kyoei trong giai đoạn tới là gì?

Vina Kyoei không thay đổi nhiều về định hướng, nhưng sẽ đi sâu vào các trụ cột hiện đã có.

Ba trọng tâm vẫn là: Bền vững trong sản xuất, Uy tín trong chất lượng và Đồng hành với khách hàng, đối tác. Trong một ngành có tính chu kỳ cao như thép, việc giữ được sự ổn định và niềm tin của đối tác là điều quan trọng nhất.

Ngành thép Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng mạnh về quy mô và chi phí. Tuy nhiên, song song với đó, một xu hướng khác cũng đang hình thành – nơi tiêu chuẩn, tính minh bạch và độ ổn định trở thành tiêu chí cốt lõi.

Trong “luật chơi” mới này, lợi thế không còn nằm hoàn toàn ở sản lượng, mà ở khả năng duy trì chất lượng ổn định trong dài hạn và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng.

Với lựa chọn không ồn ào nhưng nhất quán, Vina Kyoei đang đặt mình vào nhóm doanh nghiệp đi theo hướng đó – một hướng đi có thể không tạo ra tăng trưởng đột biến, nhưng mở ra dư địa phát triển bền vững hơn trong chu kỳ tiếp theo của ngành thép.

Xin cảm ơn Ông!

Với uy tín thương hiệu 30 năm, công nghệ sạch, Thép VinaKyoei đang hiện diện trong nhiều dự án quy mô lớn như: Metro HCM Line 1 (Bến Thành – Suối Tiên); Sân bay Quốc tế Long Thành; Sân bay Tân Sơn Nhất - Nhà ga T3; Sân bay Quốc tế Phú Quốc; APEC Phú Quốc; Sân bay Cà Mau; Sân bay Liên Khương; Sân bay Đồng Hới; Cầu: Mỹ Thuận 2, Phước An, Đại Ngãi 1 & 2; Các dự án Nova (Phan Thiết, Hồ Tràm, Aqua City…);

Các tuyến cao tốc: Bến Lức – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu, Cần Thơ – Cà Mau, An Hữu – Cao Lãnh…; Cao tốc Cà Mau – Đất Mũi – Hòn Khoai Cảng: Phước An, Mỹ Xuân A, Cát Lái…; Mở rộng cao tốc: HCM – Long Thành, HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận. Đường Vành Đai 3 (TP HCM); Các cao ốc: Lancaster Legacy, Lincoln, Etown, Five Star Odyssey…; Khu đô thị Sungroup Vũng Tàu.