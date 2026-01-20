Thứ Năm, 22/01/2026

VinaCapital nâng tỷ lệ sở hữu tại Nam Long lên 5,06%

Hà Anh

20/01/2026, 19:35

Sau giao dịch này, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital nâng sở hữu lên tổng cộng 24,55 triệu cổ phiếu, chiếm 5,06% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của Nam Long.

Sơ đồ giá cổ phiếu NLG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu NLG trên TradingView.

Quỹ đầu tư cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE).

Cụ thể, thành viên VinaCapital là Quỹ Đầu tư cổ phiếu Kinh tế hiện đại VinaCapital đã mua vào 340.670 cổ phiếu trong phiên 16/1/2026. Qua đó quỹ này nâng sở hữu từ 1,85 triệu cổ phiếu, chiếm 0,38% lên mức 2,19 triệu cổ phiếu, chiếm 0,45%.

Ngoài thành viên vừa thực hiện giao dịch, còn có 6 thành viên khác của VinaCapital đang sở hữu 22,36 triệu cổ phiếu NLG, chiếm tỷ lệ 4,6%.

Sau giao dịch, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital nâng sở hữu lên tổng cộng 24,55 triệu cổ phiếu, chiếm 5,06% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn của Nam Long.

VnEconomy

Được biết, HĐQT NLG thông qua việc giải chấp tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu mã NLGH2328001 là bất động sản tại thửa 7692, tờ bản đồ số 5, địa chỉ tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Nam Long VCD.

Tài sản bảo đảm thay thế là gần 27,9 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Southgate thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLIC) và Công ty TNHH Đầu tư Nam Phát Land - công ty con của NLIC. Giá trị tài sản bảo đảm được định giá tại quý 3/2025 hơn 830 tỷ đồng.

VnEconomy

Theo thông tin từ HNX, lô trái phiếu mã NLGH2328001 gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 28/9/2023, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2028.

Trước đó theo Nghị quyết HĐQT NLG vào ngày 25/12/2025, công ty dự kiến sẽ mua thêm phần vốn góp tại Công ty TNHH Đại Phước – pháp nhân dự án của dự án Paragon (quy mô 45 ha; tỉnh Đồng Nai) từ CTCP Đầu tư Thái Bình, với giá trị giao dịch dự kiến là 312 tỷ đồng. Sau khi giao dịch này hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của NLG tại Paragon sẽ tăng từ 50% lên 58,9%. NLG cho biết giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất trong năm 2026.

VCSC cho biết kế hoạch này hiện chưa được đưa vào Báo cáo Cập nhật của NLG và dựa trên giá trị giao dịch được công bố, định giá tương ứng cho dự án Paragon sẽ thấp hơn khoảng 15% so với mức định giá của VCSC.

Trước đó, vào năm 2022, NLG đã chuyển nhượng 25% vốn tại Paragon cho hai nhà đầu tư trong nước gồm CTCP Đầu tư Thái Bình (21,6%) và Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp (3,4%), với tổng giá trị là 662 tỷ đồng.

Tái cơ cấu danh mục, quỹ ngoại Singapore đăng ký bán hết 7,64% vốn tại NLG

07:46, 22/07/2025

NLG lên kế hoạch phát hành 660 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

14:50, 01/06/2025

Hai con trai Chủ tịch NLG tiếp tục mua thêm 2 triệu cổ phiếu

09:16, 23/01/2025

Từ khóa:

NLG

