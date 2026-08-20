Vinamilk kỷ niệm 50 năm: Hành trình phụng sự khát vọng Việt

Triển lãm "50 năm phụng sự khát vọng Việt" của Vinamilk đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) vào ngày 19/8/2026, thu hút hơn 3.500 khách tham quan chỉ trong ngày đầu tiên.

Sự kiện này không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển của Vinamilk mà còn là cơ hội để khám phá những câu chuyện và sự thật thú vị đằng sau các sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Triển lãm được chia thành nhiều khu vực trải nghiệm, mỗi khu vực mang đến một lát cắt khác nhau trong hành trình phát triển của Vinamilk. Tại khu vực đầu tiên, khách tham quan được tìm hiểu về trang trại Vinamilk chuẩn quốc tế và quy trình nuôi bò. Đặc biệt, trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt đã 10 năm liên tục đạt chứng nhận EU Organic từ Control Union (Hà Lan). Mỗi con bò tại đây đều được chăm sóc kỹ lưỡng với sổ khám sức khỏe 4.0 và thực đơn đa dạng gồm 20 loại cỏ và hoa.

Khu vực thứ hai giới thiệu về độ tươi của sữa tươi Vinamilk. Với khoảng cách chỉ 20 bước chân từ nơi vắt sữa đến bồn chứa, sữa tươi được bảo quản tươi mới và đến tay hơn 100 triệu người Việt Nam mỗi ngày. Vinamilk Green Farm là sữa tươi duy nhất trên thế giới đạt bộ ba giải thưởng Clean Label Project, Superior Taste và Monde Selection.

Vinamilk không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm an toàn và ưu việt cho người tiêu dùng. Sữa chua uống men sống Probi chứa lợi khuẩn Đan Mạch với tỷ lệ vàng 20 tỷ lợi khuẩn L. CASEI 431™ trong 100ml. Sữa hạt Vinamilk cũng nổi bật với nhiều giải thưởng quốc tế và hàm lượng dinh dưỡng cao.

Khu vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Vinamilk giới thiệu những sản phẩm mới như sữa đặc Ngôi sao Phương Nam, sữa chua uống Green Farm và Ridielac. Đặc biệt, Vinamilk cam kết không sử dụng chất bảo quản và luôn ưu tiên nguyên liệu từ các đối tác uy tín trên thế giới.

Vinamilk hiện là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới với giá trị thương hiệu 2,6 tỷ USD và doanh thu đứng thứ 36 toàn cầu. Hệ thống chăn nuôi, sản xuất và kinh doanh phân phối của Vinamilk bao gồm 130.000 con bò sữa, 14 trang trại và 16 nhà máy sữa. Sản phẩm của Vinamilk đã có mặt tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch lũy kế gần 3,9 tỷ USD.

Triển lãm "50 năm phụng sự khát vọng Việt" không chỉ là dịp để Vinamilk nhìn lại chặng đường phát triển mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp sữa toàn cầu. Với những thành tựu đã đạt được, Vinamilk tiếp tục khẳng định cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng Việt Nam và quốc tế.