Vingroup đầu tư dự án đại đô thị và năng lượng xanh tại Điện Biên

Khánh Huyền

11/05/2026, 15:13

Ngày 11/5/2026 - Tập đoàn Vingroup đã động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ, đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo với UBND tỉnh.

Sự kiện đánh dấu sự hiện diện chiến lược của Vingroup tại Tây Bắc, trong hành trình góp phần kiến tạo thêm những cực tăng trưởng mới cho các địa phương.

Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ được phát triển theo mô hình “thành phố trong lòng thành phố” với quy mô lên tới 228 ha, lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Dự án có vị trí chiến lược, giao thoa giữa phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, kết nối nhanh chóng tới sân bay Điện Biên Phủ và giữ vai trò cửa ngõ đón đầu trục cao tốc Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên trong tương lai. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ mở ra hành lang giao thương – du lịch liên vùng xuyên suốt Tây Bắc, góp phần đưa Điện Biên trở thành điểm đến chiến lược trên bản đồ phát triển quốc gia.

Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ có quy mô lên tới 228ha, với tâm điểm là sân golf 18 hố rộng gần 87 ha. Ảnh phối cảnh dự án.

Về địa hình, Dự án sở hữu thế đất “tựa sơn hướng lộ” hiếm có – một bên là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đặc trưng vùng Tây Bắc, một bên là trục động lực phát triển đô thị và hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ.

Phát huy lợi thế đắc địa cả về vị trí và địa hình, Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ được quy hoạch đáp ứng “mọi trải nghiệm trong một điểm đến”, từ: sống tiện nghi - sinh thái, nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi giải trí đến thể thao.

Trong đó, tâm điểm là khu tổ hợp thể thao quy mô lớn với sân golf 18 hố rộng gần 87 ha được thiết kế tối ưu trên nền địa hình tự nhiên, mang đến trải nghiệm độc bản giữa thiên nhiên Tây Bắc. Bên cạnh đó là các công trình thương mại – dịch vụ - tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống hàng ngày như khu thương mại – dịch vụ đẳng cấp, khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống giáo dục liên cấp, trung tâm y tế, các không gian công cộng, công viên và mặt nước…

Với không gian xanh, tiện ích đẳng cấp và tọa lạc tại trung tâm phát triển của khu vực trong tương lai, dự án không chỉ nâng tầm chuẩn sống tại Điện Biên mà còn góp phần định hình một cực phát triển đô thị – du lịch mới cho toàn khu vực.

Ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Ảnh: Vingroup.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, Dự án Khu đô thị mới, Du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đưa khu vực trung tâm tỉnh lỵ từng bước đạt các tiêu chí đô thị loại II. Ông tin tưởng với uy tín, năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm cao, Vingroup sẽ sớm triển khai thành công một khu đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, đẳng cấp, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, tạo diện mạo mới cho đô thị Điện Biên Phủ nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung.

Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vingroup.

Về phía Tập đoàn Vingroup, ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch Tập đoàn chia sẻ: “Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ không chỉ là một công trình phát triển bất động sản đơn thuần, mà còn thể hiện cam kết dài hạn của Vingroup trong việc đồng hành cùng địa phương kiến tạo một cực tăng trưởng mới. Chúng tôi mong muốn góp phần đưa Điện Biên trở thành điểm đến năng động về du lịch, dịch vụ và đô thị hiện đại, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo ra những giá trị bền vững cho tương lai”.

Song song với lễ động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo - thành viên hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Theo đó, VinEnergo sẽ triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, nhằm bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho hệ thống điện khu vực Tây Bắc, góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia. Ngoài ra, VinEnergo sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung khoảng 10 GW dự án điện mặt trời với tổng mức đầu tư dự kiến 157.950 tỷ đồng; nghiên cứu, đề xuất phát triển các dự án hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với quy mô dự kiến khoảng 8.000 MWh, gắn với nhu cầu vận hành hệ thống điện và phát triển năng lượng tái tạo với tổng mức đầu tư dự kiến 28.431 tỷ đồng.

Công ty cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất phát triển hạ tầng truyền tải điện đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh. Đồng thời, hai bên sẽ cùng nhau khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, nhằm thống nhất đề xuất, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 phù hợp với các quy định hiện hành.

Việc triển khai các dự án đô thị và năng lượng xanh không chỉ mang tới diện mạo mới mà còn tạo ra động lực tăng trưởng đột phá khi gia tăng được hàm lượng công nghệ cao, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển hạ tầng và tăng nguồn thu ngân sách cho Điện Biên, góp phần đưa khu vực Tây Bắc từng bước trở thành trung tâm phát triển năng động, bền vững của cả nước trong tương lai.

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc với gần 37.000 căn hộ khởi công mới

Trong 4 tháng đầu năm, cả nước đã khởi công 40 dự án với quy mô hơn 36.590 căn hộ, tương đương 23% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, cả nước đang triển khai 786 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 725.000 căn, đạt 72,5% mục tiêu của Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030…

Lâm Đồng ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, nhằm tạo cơ sở pháp lý phục vụ việc triển khai Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Khoảng 82,1 triệu thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện và cập nhật dữ liệu

Còn khoảng 82,1 triệu thửa đất, tương đương 77,5% tổng số thửa đất cả nước cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu. Con số này cho thấy khối lượng công việc cần triển khai trong thời gian tới rất lớn.…

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng thêm hơn 5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

Hải Phòng xác định đến năm 2030 phân khúc nhà ở xã hội được đẩy mạnh với mục tiêu tăng thêm 5.096.811 m2 sàn (tương đương khoảng 72.812 căn) để giải quyết bài toán an cư cho người thu nhập thấp và công nhân...

Việt Yên Riverside: Cơ hội đầu tư tại lõi đô thị với giá chỉ từ 40 triệu đồng/m2

Trong bối cảnh thị trường bất động sản miền Bắc đang thiết lập mặt bằng giá mới, Việt Yên Riverside xuất hiện như một "điểm trũng" đầy hứa hẹn với mức giá chỉ từ 40 triệu đồng/m2.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

