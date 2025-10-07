Cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ thành cảng trung chuyển quốc tế

Ủng hộ việc cần sớm đầu tư, đưa vào khai thác khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu theo lộ trình quy hoạch chi tiết cảng biển được duyệt. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu để phê duyệt và trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 10632/BXD-KHTC gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, kiến nghị của cư tri TP.Hồ Chí Minh do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến tại văn bản số 1099/UBDNSG15 ngày 29/7/2025, có nội dung như sau:

“Cử tri bày tỏ đồng tình và đánh giá cao chủ trương sáp nhập TP.Hồ Chí Minh với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, xem đây là sự kết hợp sức mạnh tổng hợp, tạo động lực phát triển vùng, đặc biệt trong vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ của cả nước.

Để tiếp tục phát huy thế mạnh của địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu về tiềm năng du lịch và cảng biển, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm đầu tư phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế, đồng thời xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu và tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP.Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Bình Dương nhằm phát huy thế mạnh kết nối giao thông phục vụ xuất nhập khẩu và logistic”.

Về đầu tư phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế, Bộ Xây dựng cho biết: Theo Quy hoạch và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thì khu bến Cái Mép (gồm khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu) thuộc cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu được quy hoạch là cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế, có bến cho tàu container từ 6.000 ÷ 24.000 TEUs hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện, tàu tổng hợp, hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn hoặc lớn hơn giảm tải phù hợp với điều kiện khai thác tuyến luồng hàng hải.

Quy mô đến năm 2030 gồm 7 bến cảng (17÷18 cầu cảng) cho tàu container đến 24.000 TEUs hoặc lớn hơn; 2 bến cảng (4 cầu cảng) cho tàu tổng hợp, hàng rời đến 150.000 tấn hoặc lớn hơn; khu vực Cái Mép Hạ hạ lưu phát triển căn cứ vào nhu cầu thông qua hàng hóa công ten nơ trung chuyển quốc tế theo cam kết của nhà đầu tư và đồng bộ với hạ tầng kết nối; đến năm 2050, bến cảng Cái Mép Hạ có quy mô khoảng 17 cầu cảng.

Bộ Xây dựng ủng hộ việc cần sớm đầu tư, đưa vào khai thác khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu theo lộ trình quy hoạch chi tiết cảng biển được duyệt để phát triển khu bến Cái Mép trở thành cảng trung chuyển quốc tế. Bộ này cũng cho biết hiện nay, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh đang thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu bến Cái Mép Hạ và Cái Mép Hạ hạ lưu để phê duyệt và trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định.

Cuối tháng 7/2025, một doanh nghiệp tư nhân là Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân TP.HCM và Sở Tài chính Thành phố đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến cảng Cái Mép Hạ thuộc khu bến Cái Mép tại phường Tân Phước, TP.HCM (trước sáp nhập là thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Khu bến Cái Mép Hạ đã được Chính phủ đưa vào danh mục ưu tiên phát triển đến năm 2030, theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề xuất của THACO, đơn vị này cho rằng trong quá trình mở rộng đầu tư đa ngành đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và đạt được thành công trong lĩnh vực logistics, đặc biệt là việc triển khai và vận hành bến cảng Chu Lai thuộc cảng quốc tế Chu Lai (Quảng Nam). Cùng với đó là kinh nghiệp và năng lực triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm khác như sân bay, khu công nghiệp hay khu đô thị… Doanh nghiệp này cho biết sau khi tìm hiểu, doanh nghiệp nhận thấy dự án bến cảng Cái Mép Hạ là dự án phù hợp với định hướng đầu tư của tập đoàn.

Dự án Trung tâm logistics Cái Mép Hạ có tổng diện tích 1.736 ha (trong đó có 936 ha đất rừng) bao gồm trung tâm logistics và bến cảng Cái Mép Hạ (984 ha), diện tích mặt nước (455 ha); đất dự trữ kho năng lượng sạch (197 ha), diện tích mặt nước tiềm năng (125 ha). Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2024, giai đoạn 2 năm 2025 - 2027 và giai đoạn 3 năm 2028 - 2030.