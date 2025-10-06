Doanh nghiệp đề xuất dùng luồng tạm thi công dự án lấn biển Cần Giờ, Cục Hàng hải và Đường thủy lên tiếng

Hạng mục chủ đầu tư đề xuất không thuộc danh mục kết cấu hạ tầng cảng biển được quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp cần dựa vào căn cứ quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, môi trường và các quy định liên quan để báo cáo UBND TP.Hồ Chí Minh cùng các cơ quan có thẩm quyền...

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa có ý kiến phản hồi về đề xuất của Công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ - chủ đầu tư khu đô thị lấn biển Cần Giờ - kiến nghị được phép nạo vét luồng tạm và hố trung chuyển phục vụ thi công dự án.

Trước đó, Công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ có văn bản gửi Cục Hàng hải và Đường thủy kiến nghị nạo vét một luồng tạm để thi công dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Dự án này được chính thức khởi công vào tháng 4/2025 với quy mô 2.870 ha, và dự án được cho là sẽ trở thành động lực phát triển mới của TP.Hồ Chí Minh, định hình một trung tâm kinh tế biển hiện đại, bền vững.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng hạng mục mà chủ đầu tư đề xuất không thuộc danh mục kết cấu hạ tầng cảng biển được quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam. Vì vậy, cơ quan này đề nghị doanh nghiệp căn cứ quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, môi trường và các quy định liên quan để báo cáo UBND TP.Hồ Chí Minh cùng các cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, sau khi thống nhất vị trí, phạm vi, quy mô tuyến luồng, chủ đầu tư sẽ triển khai theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

Theo tính toán, dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ, có khối lượng san lấp rất lớn, huy động nhiều phương tiện, thiết bị thi công, trong đó có tàu tải trọng đến 22.000 tấn. Chủ đầu tư đã đề xuất mở hai luồng tạm kết nối trực tiếp vào công trình dự án mà không làm ảnh hưởng đến tuyến lưu thông hàng hải.

Hai luồng tạm này gồm: Luồng tạm T1 nối từ luồng Soài Rạp, chạy dọc ranh giới dự án và vào hồ trong dự án qua hai vị trí mở thông ra biển, chiều dài 13,37 km ngoài ranh giới và 1,52 km trong ranh giới dự án; luồng tạm T2 nối từ luồng Sài Gòn - Vũng Tàu có chiều dài 5,04 km ngoài ranh giới và 7,62 km trong ranh giới dự án.

Ngoài hai luồng tạm nói trên, chủ đầu tư cũng đề xuất cho phép triển khai các vũng quay tàu gồm 3 vũng ngoài ranh giới dự án là các vũng O2, O3 và O4, 2 vũng trong ranh giới là O5 và O6; quy mô đường kính 400 m, cao độ đáy vũng bằng cao độ đáy luồng, cho phép tàu trọng tải tới 22.000 tấn quay trở.

Cục Hàng hải và Đường thủy đề nghị đề nghị Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo Nghị định 58/2017/2017/NĐ-CP các quy định liên quan.

Đối với vật liệu nạo vét trong quá trình thi công luồng tạm, Cục yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ Nghị định 57/2024/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và đường thủy nội địa.

Điều 6 “Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải” của Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định: Trước khi phê duyệt dự án đầu tư, chủ đầu tư gửi trực tiếp đến Cục Hàng hải Việt Nam (nay là Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hồ sơ đề nghị thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải.

Chậm nhất ba ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan đối với đề nghị của chủ đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết gửi chủ đầu tư trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trước khi tiến hành xây dựng cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải, chủ đầu tư gửi Cục Hàng hải Việt Nam bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình kèm theo bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể, bản sao quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình để phục vụ công tác quản lý.

Về việc thi công, đổ chất nạo vét, điều 5 Nghị định 57/202/NĐ-CP quy định: Trước khi tiến hành thi công nạo vét, chủ đầu tư thông báo kế hoạch triển khai thực hiện đến cơ quan quản lý chuyên ngành (cảng vụ hàng hải khu vực, cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực), ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình và lắp đặt biển báo tại khu vực gần công trường thi công.

Chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa chịu trách nhiệm tổ chức giám sát công tác thi công, đổ chất nạo vét trong suốt thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc hoạt động nạo vét.