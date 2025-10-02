Vinh danh các doanh nghiệp Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Sáu, 03/10/2025
Thu Hằng
02/10/2025, 21:00
Các doanh nghiệp được vinh danh trong Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 đều là những đơn vị tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, có đóng góp nổi bật vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn mình trong kỷ nguyên mới...
Chiều 2/10, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 và Lễ công bố, vinh danh các Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các hiệp hội, các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, cùng CEOs các doanh nghiệp Thương hiệu mạnh Việt Nam trên toàn quốc.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, cho biết Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình được khởi xướng từ năm 2003 và năm nay là năm thứ 22.
“Hơn 20 năm qua, chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với sứ mệnh thúc đẩy phát triển các thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam, khẳng định vị thế tại thị trường trong nước và vươn ra thế giới. Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ 22 năm nay tập trung vinh danh các doanh nghiệp tiên phong trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Đào Quang Bính nhấn mạnh.
Theo Ban tổ chức, Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 vinh danh 80 doanh nghiệp tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ghi nhận những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn tầm.
Với chủ đề “Doanh nghiệp vươn tầm”, các tiêu chí bình xét Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2025 tập trung các thương hiệu doanh nghiệp có những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ, đẩy mạnh đầu tư xanh và phát triển bền vững. Đồng thời, có đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, địa phương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam trong năm nay và trong giai đoạn tiếp theo.
Chương trình năm nay công bố các hạng mục vinh danh sau: Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam; Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm; Top 10 Thương hiệu Kinh doanh xuất sắc; Top 10 Thương hiệu Uy tín; Top 10 Thương hiệu Tiên phong Đổi mới sáng tạo; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh; Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững.
Top 10 Thương hiệu Uy tín gồm: Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước; Công ty Cổ phần Eurowindow Holding; Flamingo Holdings; Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng; Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long; Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú; Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC - Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng vinh danh các Thương hiệu Phát triển bền vững, bao gồm: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội; Tập đoàn Bách Việt; Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco; Tập đoàn KN Holdings; Ngân hàng TMCP Nam Á; Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank); Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam); Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long.
Trong những năm tiếp theo, chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình phát triển và hội nhập. Không chỉ dừng lại ở việc vinh danh, chương trình sẽ mở rộng các hoạt động kết nối, tư vấn chiến lược, xúc tiến thương mại và truyền thông thương hiệu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, bắt kịp các xu thế phát triển mới như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo.
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức dành cho cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.
Qua 21 năm tổ chức, chương trình đã trở thành kênh thông tin – kết nối – hội tụ với sự tham gia của đông đảo CEOs các Tập đoàn, doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế.
Chiều ngày 2/10/2025, Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) lần thứ ba với chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu" đã được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn thu hút sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, các chuyên gia kinh tế cũng như các nhà quản lý...
Dựa trên tính toán, đánh giá tác động của các xu hướng truyền thống lên tốc độ tăng trưởng, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nêu rõ: việc duy trì mô hình tăng trưởng trên cơ sở xu hướng, cách thức khai thác các động lực tăng trưởng truyền thống sẽ trở thành một thách thức lớn với mục tiêu tăng trưởng nếu không có thay đổi liên quan đến mô hình tăng trưởng...
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: "Việt Nam cần nâng cao chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Quá trình chuyển đổi không chỉ cần được thực theo chiều rộng mà còn phải tiến hành theo chiều sâu, phát huy nội lực dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của đất nước"...
Chiều 2/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025.
Đây là thời điểm đất nước rất cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để cùng kiến tạo một mô hình tăng trưởng mới, đưa Việt Nam bứt phá, đạt tăng trưởng hai con số. Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh bốn định hướng tập trung trao đổi để nâng cao năng lực nội sinh, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo sức bật cho kinh tế Việt Nam...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: