Vinh danh các doanh nghiệp Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Các doanh nghiệp được vinh danh trong Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 đều là những đơn vị tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, có đóng góp nổi bật vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn mình trong kỷ nguyên mới...

Chiều 2/10, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 và Lễ công bố, vinh danh các Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các hiệp hội, các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, cùng CEOs các doanh nghiệp Thương hiệu mạnh Việt Nam trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, cho biết Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình được khởi xướng từ năm 2003 và năm nay là năm thứ 22.

Ông Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Việt Dũng.

“Hơn 20 năm qua, chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với sứ mệnh thúc đẩy phát triển các thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam, khẳng định vị thế tại thị trường trong nước và vươn ra thế giới. Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ 22 năm nay tập trung vinh danh các doanh nghiệp tiên phong trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Đào Quang Bính nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22 vinh danh 80 doanh nghiệp tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ghi nhận những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn tầm.

Với chủ đề “Doanh nghiệp vươn tầm”, các tiêu chí bình xét Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2025 tập trung các thương hiệu doanh nghiệp có những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ, đẩy mạnh đầu tư xanh và phát triển bền vững. Đồng thời, có đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, địa phương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam trong năm nay và trong giai đoạn tiếp theo.

Chương trình năm nay công bố các hạng mục vinh danh sau: Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam; Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm; Top 10 Thương hiệu Kinh doanh xuất sắc; Top 10 Thương hiệu Uy tín; Top 10 Thương hiệu Tiên phong Đổi mới sáng tạo; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng; Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh; Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững.

Năm 2025, các doanh nghiệp được vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam, bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Tập đoàn Vingroup; Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Tập đoàn Sun Group; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam; Công ty Cổ phần FPT; Nhà sáng lập Ecopark. Ảnh: Việt Dũng.

Ban Tổ chức cũng vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm, bao gồm các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; Tập đoàn CT Group; Tập đoàn Công nghệ CMC; Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; Tập đoàn TH; Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast; Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel; Công ty Cổ phần Gỗ An Cường. Ảnh: Việt Dũng.

Các doanh nghiệp gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam; Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng; Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Liên Thái Bình Dương; Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise; Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh; Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời - Sun Property, được vinh danh ở hạng mục Thương hiệu Kinh doanh xuất sắc. Ảnh: Việt Dũng.

Thương hiệu Tiên phong Đổi mới sáng tạo gồm các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE; Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam; Công ty TNHH Grab; Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ thuật và Công nghiệp Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group); Công ty Cổ phần MISA; Công ty Cổ phần Tập đoàn MK; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín; Tập đoàn Sunshine; Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY). Ảnh: Việt Dũng.

Những doanh nghiệp được vinh danh ở Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi; Ngân hàng TMCP Kiên Long; Tổng Công ty May 10; Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long; Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu; Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex; Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau; Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP; Công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng. Ảnh: Việt Dũng.

Các doanh nghiệp Alena Energy; Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI); Tập đoàn CNCTech; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND; Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn; Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng T&T; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng VITECCONS; Công ty Yến sào Khánh Hoà, được vinh danh ở hạng mục Thương hiệu Tăng trưởng Xanh. Ảnh: Việt Dũng.

Top 10 Thương hiệu Uy tín gồm: Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước; Công ty Cổ phần Eurowindow Holding; Flamingo Holdings; Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng; Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long; Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú; Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC - Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng vinh danh các Thương hiệu Phát triển bền vững, bao gồm: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội; Tập đoàn Bách Việt; Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco; Tập đoàn KN Holdings; Ngân hàng TMCP Nam Á; Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank); Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam); Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long.

Trong những năm tiếp theo, chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình phát triển và hội nhập. Không chỉ dừng lại ở việc vinh danh, chương trình sẽ mở rộng các hoạt động kết nối, tư vấn chiến lược, xúc tiến thương mại và truyền thông thương hiệu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, bắt kịp các xu thế phát triển mới như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo.