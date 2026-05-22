Cần Thơ định hướng trở thành đô thị sông - nước gắn với hạ tầng tự nhiên hiện đại

TP. Cần Thơ được định hướng phát triển trở thành đô thị sông - nước hiện đại, gắn với hệ thống hạ tầng tự nhiên đặc trưng như kênh rạch, sông và biển. Quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đặt mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 909/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075…

Phạm vi quy hoạch là toàn bộ không gian theo địa giới hành chính của thành phố Cần Thơ, bao gồm 103 đơn vị hành chính cấp xã, và khu vực không gian biển có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng diện tích tự nhiên lập quy hoạch khoảng 6.360,98 km2 và phạm vi quy hoạch trên biển phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Mục tiêu quy hoạch là phát triển TP. Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân, địa bàn động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long với không gian phát triển mở rộng hướng biển. Đồng thời, trở thành đô thị sông - nước gắn với các hạ tầng tự nhiên hiện đại, đặc sắc của Đông Nam Á; cửa ngõ xuất nhập khẩu đường biển gắn với cảng biển Trần Đề; liên kết trung tâm tiểu vùng theo các hành lang kinh tế, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực…

Tầm nhìn đến năm 2075, Cần Thơ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á; thành phố phát triển toàn diện, bền vững, thích ứng và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu…

Về quy mô dân số, dự báo đến năm 2050, Thành phố có khoảng 6,1 triệu người, trong đó dân số thường trú là 4,1 triệu người. Quy mô đất đai, đất xây dựng đô thị dự kiến đến năm 2050 từ 85.000ha - 112.000ha.

Một trong các yêu cầu nghiên cứu đối với nội dung quy hoạch là phân tích vị trí, vai trò và các mối liên hệ vùng. Cụ thể cần rà soát, xác định rõ vị thế, mối quan hệ vùng của TP. Cần Thơ trong bối cảnh khu vực, trong nước và vùng, mạng lưới đô thị quốc gia gắn với tình hình mới.

Phân tích mối quan hệ vùng của TP. Cần Thơ trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng TP.Hồ Chí Minh, trong hệ thống đô thị quốc gia, trên trục hành lang kinh tế - đô thị Cần Thơ - Mỹ Tho – TP. Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế Châu Đốc - Trần Đề, trong khu vực và quốc tế; làm rõ các nhiệm vụ về kết cấu hạ tầng và xác định cấu trúc không gian đô thị, sử dụng đất quy hoạch để Thành phố phát triển mở rộng hướng biển, là trung tâm và đầu mối của vùng kinh tế biển, gắn với kết nối hành lang ven biển, trung tâm cảng biển, logistics…

Về mô hình, quy hoạch định hướng lựa chọn phương án phát triển không gian đô thị - nông thôn trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên, địa hình của TP.Cần Thơ; từ đó, xác định mô hình, cấu trúc không gian tổng thể toàn Thành phố có bản sắc của đô thị sông - nước gắn với hạ tầng tự nhiên, phù hợp mô hình phát triển và cấu trúc không gian của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các đô thị trọng điểm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng TP.Hồ Chí Minh.

Về hạ tầng kỹ thuật và phát triển không gian ngầm, quy hoạch định hướng hạ tầng kỹ thuật và phát triển không gian ngầm phù hợp với điều kiện TP.Cần Thơ thuộc khu vực chịu tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu.

Theo đó, cần xác định nhu cầu sử dụng, phát triển giao thông, mạng lưới giao thông chính cấp đô thị (bao gồm các phương thức giao thông phù hợp với đặc thù của đô thị sông - nước); xác định vị trí, quy mô các công trình đầu mối giao thông chính phù hợp với từng giai đoạn quy hoạch; đề xuất ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông minh, các công cụ hỗ trợ trong quản lý, phát triển hạ tầng giao thông.

Đề xuất phát triển phương thức giao thông công cộng hiện đại (tàu thủy, xe buýt nhanh/thường, đường sắt đô thị…) kết nối hiệu quả các khu chức năng của thành phố; nghiên cứu hệ thống cầu, hầm chui kết nối đô thị qua các hệ thống sông tại các khu vực trung tâm đô thị; quy hoạch giao thông tĩnh bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng và tính đến nhu cầu sử dụng không gian đối với phương tiện giao thông xanh.