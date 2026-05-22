Bất động sản

Cần Thơ định hướng trở thành đô thị sông - nước gắn với hạ tầng tự nhiên hiện đại

Hoàng Bách

22/05/2026, 15:37

TP. Cần Thơ được định hướng phát triển trở thành đô thị sông - nước hiện đại, gắn với hệ thống hạ tầng tự nhiên đặc trưng như kênh rạch, sông và biển. Quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đặt mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 909/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075…

Phạm vi quy hoạch là toàn bộ không gian theo địa giới hành chính của thành phố Cần Thơ, bao gồm 103 đơn vị hành chính cấp xã, và khu vực không gian biển có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng diện tích tự nhiên lập quy hoạch khoảng 6.360,98 km2 và phạm vi quy hoạch trên biển phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Mục tiêu quy hoạch là phát triển TP. Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng, đô thị hạt nhân, địa bàn động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long với không gian phát triển mở rộng hướng biển. Đồng thời, trở thành đô thị sông - nước gắn với các hạ tầng tự nhiên hiện đại, đặc sắc của Đông Nam Á; cửa ngõ xuất nhập khẩu đường biển gắn với cảng biển Trần Đề; liên kết trung tâm tiểu vùng theo các hành lang kinh tế, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực…

Tầm nhìn đến năm 2075, Cần Thơ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á; thành phố phát triển toàn diện, bền vững, thích ứng và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu…

Về quy mô dân số, dự báo đến năm 2050, Thành phố có khoảng 6,1 triệu người, trong đó dân số thường trú là 4,1 triệu người. Quy mô đất đai, đất xây dựng đô thị dự kiến đến năm 2050 từ 85.000ha - 112.000ha.

Một trong các yêu cầu nghiên cứu đối với nội dung quy hoạch là phân tích vị trí, vai trò và các mối liên hệ vùng. Cụ thể cần rà soát, xác định rõ vị thế, mối quan hệ vùng của TP. Cần Thơ trong bối cảnh khu vực, trong nước và vùng, mạng lưới đô thị quốc gia gắn với tình hình mới.

Phân tích mối quan hệ vùng của TP. Cần Thơ trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng TP.Hồ Chí Minh, trong hệ thống đô thị quốc gia, trên trục hành lang kinh tế - đô thị Cần Thơ - Mỹ Tho – TP. Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế Châu Đốc - Trần Đề, trong khu vực và quốc tế; làm rõ các nhiệm vụ về kết cấu hạ tầng và xác định cấu trúc không gian đô thị, sử dụng đất quy hoạch để Thành phố phát triển mở rộng hướng biển, là trung tâm và đầu mối của vùng kinh tế biển, gắn với kết nối hành lang ven biển, trung tâm cảng biển, logistics…

Về mô hình, quy hoạch định hướng lựa chọn phương án phát triển không gian đô thị - nông thôn trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên, địa hình của TP.Cần Thơ; từ đó, xác định mô hình, cấu trúc không gian tổng thể toàn Thành phố có bản sắc của đô thị sông - nước gắn với hạ tầng tự nhiên, phù hợp mô hình phát triển và cấu trúc không gian của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các đô thị trọng điểm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng TP.Hồ Chí Minh.

Về hạ tầng kỹ thuật và phát triển không gian ngầm, quy hoạch định hướng hạ tầng kỹ thuật và phát triển không gian ngầm phù hợp với điều kiện TP.Cần Thơ thuộc khu vực chịu tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu.

Theo đó, cần xác định nhu cầu sử dụng, phát triển giao thông, mạng lưới giao thông chính cấp đô thị (bao gồm các phương thức giao thông phù hợp với đặc thù của đô thị sông - nước); xác định vị trí, quy mô các công trình đầu mối giao thông chính phù hợp với từng giai đoạn quy hoạch; đề xuất ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông minh, các công cụ hỗ trợ trong quản lý, phát triển hạ tầng giao thông. 

Đề xuất phát triển phương thức giao thông công cộng hiện đại (tàu thủy, xe buýt nhanh/thường, đường sắt đô thị…) kết nối hiệu quả các khu chức năng của thành phố; nghiên cứu hệ thống cầu, hầm chui kết nối đô thị qua các hệ thống sông tại các khu vực trung tâm đô thị; quy hoạch giao thông tĩnh bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng và tính đến nhu cầu sử dụng không gian đối với phương tiện giao thông xanh.

Cần Thơ: Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công các tuyến giao thông trọng điểm

Phát triển Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia

Kinh tế Cần Thơ năm 2025 không đạt mục tiêu đề ra

Hà Nội: Dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào cuối tháng 6/2026

Hà Nội dự kiến công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đồng thời với phương án tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư TP.Hà Nội 2026 vào cuối tháng 6/2026. Hình thức công bố thực hiện bằng đầy đủ các phương thức theo quy định, trong đó, có tổ chức trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội với mô hình quy hoạch 4D, hình ảnh, chiếu phim tư liệu liên quan...

Hà Nội: Sàn giao dịch bất động sản phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch

Theo cơ quan quản lý, các sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội phải xây dựng, công khai quy trình giao dịch qua sàn. Toàn bộ từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch đến lưu trữ dữ liệu đều cần có quy trình rõ ràng, minh bạch, nhằm hạn chế tình trạng giao dịch thiếu thông tin, quảng cáo sai lệch hoặc đưa sản phẩm chưa đủ điều kiện ra thị trường…

Phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn mới

Theo các chuyên gia yếu tố quyết định thành công của các cực tăng trưởng mới nằm ở việc làm, các tiện ích nâng cao chất lượng sống và khả năng giữ chân cư dân lâu dài.

Minh bạch thông tin và tiến độ xây dựng trở thành "thước đo" của thị trường

Sau giai đoạn thị trường nhiều biến động, xu hướng lựa chọn bất động sản đang có sự thay đổi rõ rệt khi người mua ngày càng ưu tiên các yếu tố an toàn và khả năng kiểm chứng thông tin dự án.

Bất động sản kỳ vọng "cú hích" từ dòng vốn đa kênh

Áp lực huy động vốn tiếp tục tạo sức ép lên thị trường bất động sản. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp và chuyên gia kiến nghị cần linh hoạt hơn trong phân bổ tín dụng, đồng thời, khơi thông các kênh vốn trung và dài hạn để hỗ trợ phục hồi thị trường...

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Chiến tranh - Cơ hội vàng để Trung Quốc thúc đẩy quốc tế hóa nhân dân tệ

Trao giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Thâm hụt cán cân thương mại chạm mốc 14 tỷ USD

Các hệ thống bảo mật truyền thống có nguy cơ mất an toàn trong kỷ nguyên lượng tử

Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng

