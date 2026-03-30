Thứ Hai, 30/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Bất động sản

Vinhomes: Top 10 Công ty uy tín ngành bất động sản năm 2026

Khánh Huyền

30/03/2026, 10:28

Ngày 30/3/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) vừa được vinh danh trong danh sách Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2026, do Vietnam Report công bố. Đây là lần thứ 8 liên tiếp, Vinhomes đứng đầu thị trường, khẳng định danh tiếng, vị thế vững chắc và tầm vóc vượt trội của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á.

Báo cáo do CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam - Vietnam Report công bố độc lập nhằm tôn vinh những doanh nghiệp bất động sản đạt nhiều thành tựu trong việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng, tạo dựng được hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng và nhà đầu tư, thể hiện bản lĩnh vững vàng với năng lực tài chính ổn định, vươn mình khẳng định vị thế trong thời kỳ nhiều biến động hiện nay.

Theo đó, Vinhomes tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong Top 10 Công ty uy tín ngành bất động sản năm 2026, nối dài thành tích đứng đầu liên tiếp kể từ khi Vinhomes niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM năm 2018 đến nay.

Hải Vân Bay - thiên hạ đệ nhất hùng quan là một trong những dự án nổi bật của Vinhomes đang gây ấn tượng mạnh với thị trường. Ảnh: Vinhomes.
Hải Vân Bay - thiên hạ đệ nhất hùng quan là một trong những dự án nổi bật của Vinhomes đang gây ấn tượng mạnh với thị trường. Ảnh: Vinhomes.

Việc Vinhomes liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng 8 lần phản ánh rõ nét tiềm lực tài chính vững mạnh, danh mục dự án quy mô lớn tại các đô thị trọng điểm cùng sức lan tỏa thương hiệu mạnh mẽ trên thị trường.

Về tiềm lực tài chính, năm 2025 ghi nhận bước tăng trưởng đột phá của Vinhomes với tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ hoạt động cốt lõi và các hợp đồng hợp tác kinh doanh) đạt 183.923 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42.111 tỷ đồng – thiết lập các kỷ lục mới. Tổng doanh số bán hàng đạt 205.252 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 98% so với năm 2024.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch là "thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản quốc tế", có khả năng kết nối với Thủ đô chỉ trong 23 phút thông qua đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: Vinhomes.
Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch là “thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản quốc tế”, có khả năng kết nối với Thủ đô chỉ trong 23 phút thông qua đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: Vinhomes.

Về năng lực triển khai, Vinhomes khẳng định uy tín vượt trội trên thị trường khi tiên phong kiến tạo các đô thị, siêu đô thị thế hệ mới, mang tới không gian sống chất lượng, đẳng cấp cho cộng đồng Việt Nam và quốc tế. Mỗi khu đô thị đều được quy hoạch bài bản, thông minh, hạ tầng kết nối đồng bộ, hệ sinh thái tiện ích – dịch vụ “tất cả trong một”.

Nổi bật là các dự án như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM), Khu phức hợp Du lịch & Đô thị Làng Vân – Hải Vân Bay (Đà Nẵng), Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh)… ra mắt đã gây ấn tượng mạnh với thị trường. Các dự án không chỉ dẫn dắt làn sóng dịch chuyển cư dân, định hình vùng trung tâm phát triển mới mà còn kiến tạo chuẩn mực sống hiện đại, văn minh và bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) sau gần 1 năm khởi công, minh chứng cho năng lực thi công thần tốc của Vinhomes. Ảnh: Vinhomes.
Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) sau gần 1 năm khởi công, minh chứng cho năng lực thi công thần tốc của Vinhomes. Ảnh: Vinhomes.

Về chiến lược vận hành, Vinhomes gây dựng uy tín “nơi đáng sống bậc nhất” thông qua chất lượng dịch vụ đẳng cấp, mang lại sự an tâm – an toàn tuyệt đối cho cư dân. Các chính sách hỗ trợ cư dân về ở sớm, thường xuyên tổ chức các sự kiện lễ hội trong năm góp phần gây dựng cộng đồng gắn kết bền vững và sức sống sôi động cho các khu đô thị Vinhomes chỉ trong thời gian ngắn sau khi bàn giao. Thực tế, số lượng cư dân và giá trị các khu đô thị Vinhomes không ngừng gia tăng, là minh chứng rõ nét cho niềm tin của thị trường vào uy tín của chủ đầu tư.

Bà Nguyễn Thu Hằng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes cho biết: “Vinhomes không ngừng đổi mới mô hình phát triển đô thị, hướng tới nâng tầm chuẩn mực sống cho cư dân, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế. Chúng tôi tin rằng chỉ có giữ vững uy tín, thương hiệu Vinhomes mới nhận được sự tin yêu từ khách hàng và cư dân, để mỗi căn nhà không chỉ là chốn an cư mà còn trở thành tài sản gia tăng giá trị theo thời gian. Việc 8 năm liên tiếp giữ vững vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Công ty Bất động sản uy tín Việt Nam là động lực để chúng tôi tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững và mở rộng quy mô trong tương lai.”

Trước đó, Vinhomes đã được Tạp chí TIME (Mỹ) bình chọn vào “Top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026”, đạt danh hiệu “Nhà phát triển của năm ở khu vực Đông Nam Á 2025” tại Dot Property Southeast Asia Awards 2025, khẳng định uy tín và năng lực của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Việc liên tục được vinh danh tại các giải thưởng uy tín là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Vinhomes trong việc kiến tạo không gian sống chất lượng cao cho người dân, đồng thời dẫn dắt thị trường bất động sản Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, vươn tầm quốc tế.

Từ khóa:

Vinhomes

Đọc thêm

Tập đoàn Vingroup trúng đấu giá khu đất hơn diện tích hơn 51 ha tại đảo Vũ Yên với số tiền hơn 4.841 tỷ đồng để thực hiện dự án nhà ở thương mại…

Dòng tiền đầu tư bất động sản có xu hướng dịch chuyển về những tài sản gắn với nhu cầu thực, có khả năng khai thác ổn định và tăng trưởng bền vững. Với định hướng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ và đô thị tri thức quy mô lớn phía Tây Hà Nội, Hòa Lạc hội tụ đầy đủ các nền tảng này, trở thành điểm đến tiềm năng của dòng vốn đầu tư dài hạn.

Thanh Phú Centre Point được phát triển tại Bến Lức (Tây Ninh), định hướng trở thành đô thị tích hợp, nơi hội tụ giao thương, trải nghiệm và đời sống cộng đồng tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Dự án Vlasta Premier - Phú Hội được khởi công tại trung tâm thành phố Huế với quy mô 2 tòa căn hộ và 7 dãy nhà liền kề, dự kiến cung cấp 482 căn hộ cùng 55 căn nhà, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 1.800 người...

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tự doanh đẩy mạnh mua ròng tuần qua, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?

Chứng khoán

2

SCIC không mua hết cổ phiếu FPT theo kế hoạch

Doanh nghiệp niêm yết

3

Doanh nghiệp logistics tìm lời giải tối ưu cho chi phí vận hành

Doanh nghiệp

4

Hải Phòng: Vingroup trúng đấu giá hơn 51ha đất tại đảo Vũ Yên

Bất động sản

5

Hà Nội hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 công lập

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy