Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VSC muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại HAH lên gần 13%

Hà Anh

10/12/2025, 07:42

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 11/12/2025 đến ngày 9/1/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu HAH trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HAH trên TradingView.

CTCP CONTAINER Việt Nam - Viconship (mã VSC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE).

Theo đó, Viconship vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu VSC nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 11/12/2025 đến ngày 9/1/2026.

Nếu giao dịch thành công, Viconship sẽ tăng sở hữu cổ phiếu VSC từ hơn 20,86 triệu cổ phiếu lên hơn 21,86 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 12,355% lên 12,947% vốn tại Xếp dỡ Hải An.

Được biết ngày 8/12/2025, Xếp dỡ Hải An đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025. Theo đó, cổ đông HAH đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với tổng sản lượng dự kiến 1.466.000 TEU, tăng 0,8% so với kế hoạch ban đầu; tổng doanh thu ước đạt 5.057 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế dự đạt 1.140 tỷ đồng, tăng 31,8%.

Đồng thời, thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty mẹ và các công ty con.

Trả lời cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường vừa qua, ban lãnh đạo công ty cho biết sau khi trở thành cổ đông lớn của HAH với tỷ lệ sở hữu khoảng 20%, VSC đã đề xuất phương án hợp tác với HAH để triển khai các dự án đầu tư mua, đóng mới và khai thác đội tàu. Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines được thành lập với tỷ lệ góp vốn với VSC là 60% và HAH là 40% nhằm tiếp tục định hướng đầu tư đội tàu và cho thuê trong thời gian tới. Hải An Green đã ký hợp đồng đóng mới hai tàu container loại 7.000 TEU với giá trị 87 triệu USD/tàu cách đây ba tuần, dự kiến thời gian bàn giao vào năm 2028. Công ty cũng đã đặt cọc 20% giá trị hợp đồng và dự kiến sẽ chi trả 40% (đã bao gồm tiền đặt cọc), phần còn lại sẽ vay ngân hàng.

Song song với đóng tàu mới, Hải An Green cũng sẽ tiến hành đầu tư vào tàu cũ để cho thuê, tạo dòng tiền ổn định. Đây là kế hoạch được đặt ra từ năm 2026.

Về năng lực khai thác cảng, Cảng Hải An hiện có giới hạn tiếp nhận khoảng 5-6 chuyến/tuần, thấp hơn so với nhu cầu vận hành thực tế của đội tàu là 8-9 chuyến/tuần, nên việc điều chuyển tàu là bắt buộc. Để đảm bảo hiệu quả vận hành, từ các năm trước, công ty đã chủ động điều phối lượng tàu vượt quá công suất sang các cảng đối tác. Hiện nay, mỗi khi vượt quá công suất tiếp nhận tại Cảng Hải An, toàn bộ (100%) lượng tàu này sẽ được chuyển sang khai thác tại Cảng Nam Hải Đình Vũ thuộc hệ thống các cảng của VSC và để duy trì và phát triển lợi nhuận, việc tăng quy mô đội tàu là bắt buộc. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư mua tàu trong năm sau. Bên cạnh việc thường xuyên trình ĐHĐCĐ duyệt mua tàu cũ để khai thác, công ty sẽ tham gia vào các dự án đóng mới (đã có 4 tài đóng mới hoạt động rất tốt từ năm 2022).

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, HAH ghi nhận doanh thu thuần gần 3.791,5 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ (2.781,4 tỷ). Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, công ty báo lãi ròng đạt hơn 1.040,9 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ (452 tỷ)

Theo kế hoạch kinh doanh ban đầu, HAH dự kiến doanh thu đạt 4.556 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế ước đạt 865 tỷ đồng trong năm 2025.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 83,2% kế hoạch doanh thu và 120,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

DGC sắp chi 1.140 tỷ trả cổ tức

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 15/1/2026.

Vi phạm nhiều lần, VDP bị phạt và truy thu thuế hơn 10 tỷ đồng

Nguyên nhân xử phạt là do Vidipha đã khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; đồng thời khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

CNN có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới

CNN có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (mã CNN) ngày 8/12 họp và quyết nghị các vấn đề quan trọng.

VPX lên sàn HOSE từ 11/12 với giá 33.900 đồng/cổ phiếu

VPX lên sàn HOSE từ 11/12 với giá 33.900 đồng/cổ phiếu

1,875 tỷ cổ phiếu VPX sẽ bắt đầu giao dịch trên HOSE từ ngày 11/12/2025 với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu

Phân lân Nung chảy Văn Điển không đạt tiêu chuẩn công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển đã có văn bản thông báo về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và cổ đông.

