DGC sắp chi 1.140 tỷ trả cổ tức

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 15/1/2026.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chốt danh sách để tạm ứng cổ tức 2025 cho cổ đông.

Theo đó, DGC vừa thông báo, ngày 25/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 15/1/2026.

Như vậy, với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền DGC dự kiến phải chi khoảng 1.140 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Hiện Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Đào Hữu Huyền là cổ đông lớn nhất của Hóa chất Đức Giang đang nắm giữ 18,38% vốn, tương đương hơn 69,84 triệu cổ phiếu DGC, sẽ nhận về khoảng 209,5 tỷ đồng tiền cổ tức.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 8.525 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 2.532 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Năm 2025, DGC dự kiến doanh thu đạt 10.385 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.000 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành lần lượt 82% và 84,4% các mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, mới đây, VCSC đã điều chỉnh giảm 6% giá mục tiêu xuống mức 118.000 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên khuyến nghị "mua" đối với DGC. Theo VCSC, giá mục tiêu thấp hơn phản ánh việc VCSC giảm 8% dự báo EBITDA cốt lõi năm 2026 và hạ bội số EV/EBITDA mục tiêu xuống mức 8,0x (từ mức 9,0x trước đó); các mức giảm này được bù đắp một phần bởi việc VCSC dời mốc định giá sang cuối năm 2026 (thay vì giữa năm 2026).

VCSC lần lượt điều chỉnh giảm 5%/8%/4% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS các năm 2025/2026/2027, chủ yếu do (1) mức giảm của dự báo doanh thu phốt pho nông nghiệp (AP) năm 2025, (2) mức giảm của dự báo doanh thu ngoài phốt pho giai đoạn 2025–2026, và (3) mức giảm của dự báo biên lợi nhuận gộp do mức tự chủ quặng giảm trong năm 2025, và chi phí điện tăng, cùng với việc tỷ lệ chia sẻ thuế xuất khẩu giảm trong giai đoạn 2026–2027. Dù vậy, dự báo của VCSC vẫn phản ánh xu hướng tăng trưởng ổn định, lần lượt ở mức 8%/16%/14% YoY cho các năm trong giai đoạn 2026-2027.

Ngoài ra, VCSC lùi giả định về thời điểm vận hành của mảng xút–clo sang quý 2/2026 (thay vì quý 1/2026 như trước đây), phù hợp với tiến độ thi công hiện tại. Theo đó, dự án dự kiến sẽ đóng góp lần lượt 6%/8% vào lợi nhuận sau thuế dự phóng các năm 2026/2027 (so với mức 9%/8% trước đó).

Đồng thời, VCSC dời thời điểm phê duyệt dự kiến của kế hoạch mở rộng Khai trường 25 sang nửa đầu năm 2026 (thay vì nửa cuối năm 2025 như trước đây). Theo đó, VCSC điều chỉnh giảm giả định mức độ tự chủ quặng năm 2025 xuống còn 70% (từ mức 80%).

Về mảng bất động sản, VCSC nâng dự báo giá bán trung bình lên mức 250 triệu đồng/m2 cho phân khúc nhà phố (từ mức 175 triệu đồng/m2) và 70 triệu đồng/m2 cho phân khúc căn hộ (từ mức 30 triệu đồng/m2). Do đó, VCSC lần lượt nâng dự báo lợi nhuận sau thuế mảng bất động sản lên mức 413 tỷ đồng/1,0 nghìn tỷ đồng cho các năm 2027/2028 (so với các mức 329 tỷ đồng/619 tỷ đồng trước đó).

Cũng theo VCSC, hiện cổ phiếu DGC đang giao dịch ở mức EV/EBITDA tương ứng các năm 2025/2026/2027 là 7,1x/6,3x/5,5x, lần lượt thấp hơn 19%/28%/37% so với mức trung bình 10 năm của công ty là 8,7x và rủi ro đối với công ty này là chênh lệch giá thị trường giảm mạnh hơn dự kiến, tiến độ dự án xút–clo bị trì hoãn, cùng với các thay đổi bất lợi đối với chính sách xuất khẩu phốt pho.