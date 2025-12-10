DXG chào bán thành công 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 quỹ ngoại

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 10/12/2025
Hà Anh
10/12/2025, 19:02
Với giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh thu ròng 1.738,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Phước Sơn.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) công bố báo cáo kết quả đợt chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ.
Theo đó, kết thúc đợt chào bán vào ngày 9/12/2025, DXG đã hoàn tất chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư nước ngoài.
Với giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh thu ròng 1.738,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Phước Sơn.
CTCP Đầu tư Phước Sơn sẽ sử dụng số tiền trên để góp vốn vào công ty con là CTCP Hội An Invest nhằm thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư cao tầng - Thương mại Dịch vụ Tầm nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview).
Sau khi hoàn thành đợt chào bán này, DXG tăng vốn điều lệ từ 10.206,3 tỷ đồng tăng lên mức 11.141,3 tỷ đồng.
Theo danh sách mà DXG công bố, quỹ ngoại Victory Holding Investment Limited (VHIL), thành viên của Tập đoàn VinaCapital đã mua nhiều nhất với 65,43 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 5,87% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của Đất Xanh.
Ba quỹ ngoại còn lại tham gia đợt chào bán đều là thành viên của Dragon Capital. Sau đợt chào bán, cả 3 quỹ này duy trì tỷ lệ sở hữu dưới 5% vốn DXG.
Mới đây, VCSC đã điều chỉnh giảm 8% giá mục tiêu đối với DXG xuống 24.000 đồng/cổ phiếu, nhưng nâng khuyến nghị từ "khả quan" lên "mua" do giá cổ phiếu DXG đã điều chỉnh khoảng 19% trong ba tháng qua.
Theo VCSC, việc điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu là do yếu tố pha loãng từ kế hoạch phát hành riêng lẻ 93,5 triệu cổ phiếu (tương đương 9,18% số lượng cổ phiếu hiện hữu) với giá 18.600 đồng/cổ phiếu, dự kiến nhận tiền trong giai đoạn 01–08/12/2025; và giả định WACC tăng lên mức 14,4% (từ mức 13,8% trước đây); và định giá mảng môi giới bất động sản giảm.
VCSC cũng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 4/2025 đạt 71 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ quý trước, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu chủ yếu đến từ doanh số bàn giao theo kế hoạch tại dự án Gem Sky World (GSW) và mảng môi giới bất động sản. VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 sẽ tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 294 tỷ đồng.
Trong năm 2026, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số sẽ tăng mạnh 74% so với cùng kỳ năm trước, đạt 512 tỷ đồng, chủ yếu nhờ việc tái khởi động hoạt động mở bán và số lượng bàn giao tại GSW tăng, và mảng môi giới bất động sản tiếp tục tăng trưởng.
Ngoài ra, VCSC điều chỉnh tăng lần lượt 7%/8% đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025/26, chủ yếu do kỳ vọng biên lợi nhuận ròng tăng nhẹ, phản ánh giả định mức thuế thấp hơn của VCSC và phù hợp với kết quả kinh doanh 9 tháng 2025 của DXG.
Bên cạnh đó, VCSC tiếp tục kỳ vọng doanh số bán hàng của DXG sẽ tăng mạnh, lần lượt đạt 10,4 nghìn tỷ đồng/19,8 nghìn tỷ đồng trong năm 2025/26, từ mức thấp trong giai đoạn 2023–2024. Dự báo tích cực này được hỗ trợ bởi việc tái khởi động dự án The Privé vào giữa năm 2025 và dự án GSW vào năm 2026 và rủi ro đối với DXG là mở bán các dự án mới chậm hơn dự kiến.
TLG dự kiến phát hành 8.775.357 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10:1 (sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Nếu giao dịch hoàn tất, ông Tiến sẽ giảm sở hữu xuống 0%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 11/12/2025 đến 09/01/2026.
Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 11/12/2025 đến ngày 9/1/2026.
Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 15/1/2026.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
