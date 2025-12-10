Thứ Tư, 10/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Sau hai lần giải trình giá cổ phiếu tăng, Chủ tịch VTC Telecom đăng ký bán hết hơn 20%

Hà Anh

10/12/2025, 09:00

Nếu giao dịch hoàn tất, ông Tiến sẽ giảm sở hữu xuống 0%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 11/12/2025 đến 09/01/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu VTC trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu VTC trên HNX.

Ông Lê Xuân Tiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của VTC Telecom (mã VTC-HNX) vừa đăng ký bán hết cổ phiếu đang nắm giữ.

Theo đó, ông Tiến đăng ký bán hết 927.862 cổ phiếu VTC, chiếm 20,49% vốn đang nắm giữ. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Tiến sẽ giảm sở hữu xuống 0%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 11/12/2025 đến 09/01/2026.

Động thái này diễn ra ngay sau khi VTC ghi nhận chuỗi 14 phiên tăng trần liên tiếp, một trong những mạch tăng kịch biên độ dài nhất thị trường năm 2025. Diễn biến này đưa thị giá tăng hơn 263%, liên tục phá đỉnh mới và đạt mức kỷ lục 29,800 đồng/cp trong phiên 08/12.

Tuy nhiên, chốt phiên ngày 09/12, đúng thời điểm thông tin đăng ký bán được công bố thì giá cổ phiếu VTC lại giảm sàn về 26.900 đồng/cổ phiếu và với mức giá này vẫn cao hơn 200% so với 3 tháng trước và tăng 250% trong vòng 1 năm. Tạm tính theo giá 26.900 đồng/cổ phiếu, ông Tiến có thể thu về gần 28 tỷ đồng.

Trước đó, ông Tiến đăng ký bán 500.000 cổ phiếu trên 928.862 cổ phiếu, chiếm 20,51% đang nắm giữ, từ ngày 17/8-15/9/2023. Kết thúc giao dịch, ông Tiến chỉ bán được 1.000 cổ phiếu nhưng không nêu lý do không hoàn tất giao dịch và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn như hiện nay là 927.862 cổ phiếu, chiếm 20,49% vốn VTC.

Được biết, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đăng ký bán toàn bộ hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 46,73% vốn, trong giai đoạn 26/11-25/12 theo phương thức giao dịch ngoài hệ thống. Việc thoái vốn này thực hiện theo Quyết định 620/QĐ-TTg ngày 10/07/2024 về cơ cấu lại VNPT và Văn bản 1944/UBQLV-CNHT ngày 28/08/2024 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.

Qua đó, VTC đã có hai lần giải trình biến động với lần 1 là từ ngày 19/11-25/11 và lần hai là từ ngày 26/11 đến ngày 2/12 và cả hai lần công ty đều khẳng định mức tăng chỉ phản ánh cung cầu thị trường, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính không có thay đổi bất thường.

Trên thị trường, HNX đã bổ sung cổ phiếu này vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 9/9/2025 do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 trên BCTC hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét là con số âm.

Kết thúc quý 3/2025, VTC ghi nhận lỗ quỹ 3 là 2,968 tỷ (cùng kỳ lỗ 1,472 tỷ). 9 tháng năm 2025 lỗ hơn 14 tỷ (cùng kỳ lỗ hơn 15 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm mạnh từ hơn 22 tỷ còn hơn 6,68 tỷ đồng.

Chứng khoán SHS muốn thoái hết vốn tại PMC

19:59, 14/08/2025

Red Capital muốn thoái hết vốn tại SEA

07:20, 13/08/2025

Lãnh đạo BCG đăng ký thoái hết vốn

16:44, 11/08/2025

Từ khóa:

Chủ tịch công ty chứng khoán không được phép giao dich ký quỹ thoái hết vốn VTC

Đọc thêm

DXG chào bán thành công 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 quỹ ngoại

Với giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh thu ròng 1.738,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Phước Sơn.

TLG trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và tạm ứng năm 2025 bằng tiền

TLG dự kiến phát hành 8.775.357 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10:1 (sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

VSC muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại HAH lên gần 13%

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 11/12/2025 đến ngày 9/1/2026.

DGC sắp chi 1.140 tỷ trả cổ tức

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 15/1/2026.

Vi phạm nhiều lần, VDP bị phạt và truy thu thuế hơn 10 tỷ đồng

Nguyên nhân xử phạt là do Vidipha đã khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; đồng thời khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Masteri Sky Quarter chính thức ra mắt Sky Tower - Tổ hợp căn hộ cao tầng duy nhất tại Wonder City, Hà Nội

Bất động sản

2

HoSE: Thanh khoản giảm mạnh trong tháng 11

Chứng khoán

3

Blog chứng khoán: Dòng tiền buông tay

Chứng khoán

4

VPBank củng cố vị thế dẫn đầu về thẻ tín dụng khi được vinh danh ở nhiều hạng mục

Tài chính

5

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

Địa phương

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy