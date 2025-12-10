Sau hai lần giải trình giá cổ phiếu tăng, Chủ tịch VTC Telecom đăng ký bán hết hơn 20%

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 10/12/2025
Hà Anh
10/12/2025, 09:00
Nếu giao dịch hoàn tất, ông Tiến sẽ giảm sở hữu xuống 0%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 11/12/2025 đến 09/01/2026.
Ông Lê Xuân Tiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của VTC Telecom (mã VTC-HNX) vừa đăng ký bán hết cổ phiếu đang nắm giữ.
Theo đó, ông Tiến đăng ký bán hết 927.862 cổ phiếu VTC, chiếm 20,49% vốn đang nắm giữ. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Tiến sẽ giảm sở hữu xuống 0%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 11/12/2025 đến 09/01/2026.
Động thái này diễn ra ngay sau khi VTC ghi nhận chuỗi 14 phiên tăng trần liên tiếp, một trong những mạch tăng kịch biên độ dài nhất thị trường năm 2025. Diễn biến này đưa thị giá tăng hơn 263%, liên tục phá đỉnh mới và đạt mức kỷ lục 29,800 đồng/cp trong phiên 08/12.
Tuy nhiên, chốt phiên ngày 09/12, đúng thời điểm thông tin đăng ký bán được công bố thì giá cổ phiếu VTC lại giảm sàn về 26.900 đồng/cổ phiếu và với mức giá này vẫn cao hơn 200% so với 3 tháng trước và tăng 250% trong vòng 1 năm. Tạm tính theo giá 26.900 đồng/cổ phiếu, ông Tiến có thể thu về gần 28 tỷ đồng.
Trước đó, ông Tiến đăng ký bán 500.000 cổ phiếu trên 928.862 cổ phiếu, chiếm 20,51% đang nắm giữ, từ ngày 17/8-15/9/2023. Kết thúc giao dịch, ông Tiến chỉ bán được 1.000 cổ phiếu nhưng không nêu lý do không hoàn tất giao dịch và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn như hiện nay là 927.862 cổ phiếu, chiếm 20,49% vốn VTC.
Được biết, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đăng ký bán toàn bộ hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 46,73% vốn, trong giai đoạn 26/11-25/12 theo phương thức giao dịch ngoài hệ thống. Việc thoái vốn này thực hiện theo Quyết định 620/QĐ-TTg ngày 10/07/2024 về cơ cấu lại VNPT và Văn bản 1944/UBQLV-CNHT ngày 28/08/2024 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.
Qua đó, VTC đã có hai lần giải trình biến động với lần 1 là từ ngày 19/11-25/11 và lần hai là từ ngày 26/11 đến ngày 2/12 và cả hai lần công ty đều khẳng định mức tăng chỉ phản ánh cung cầu thị trường, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính không có thay đổi bất thường.
Trên thị trường, HNX đã bổ sung cổ phiếu này vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 9/9/2025 do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 trên BCTC hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét là con số âm.
Kết thúc quý 3/2025, VTC ghi nhận lỗ quỹ 3 là 2,968 tỷ (cùng kỳ lỗ 1,472 tỷ). 9 tháng năm 2025 lỗ hơn 14 tỷ (cùng kỳ lỗ hơn 15 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm mạnh từ hơn 22 tỷ còn hơn 6,68 tỷ đồng.
Với giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu, Đất Xanh thu ròng 1.738,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Phước Sơn.
TLG dự kiến phát hành 8.775.357 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10:1 (sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới) và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 11/12/2025 đến ngày 9/1/2026.
Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 15/1/2026.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: