Sau hai lần giải trình giá cổ phiếu tăng, Chủ tịch VTC Telecom đăng ký bán hết hơn 20%

Ông Lê Xuân Tiến, Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của VTC Telecom (mã VTC-HNX) vừa đăng ký bán hết cổ phiếu đang nắm giữ.

Theo đó, ông Tiến đăng ký bán hết 927.862 cổ phiếu VTC, chiếm 20,49% vốn đang nắm giữ. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Tiến sẽ giảm sở hữu xuống 0%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 11/12/2025 đến 09/01/2026.

Động thái này diễn ra ngay sau khi VTC ghi nhận chuỗi 14 phiên tăng trần liên tiếp, một trong những mạch tăng kịch biên độ dài nhất thị trường năm 2025. Diễn biến này đưa thị giá tăng hơn 263%, liên tục phá đỉnh mới và đạt mức kỷ lục 29,800 đồng/cp trong phiên 08/12.

Tuy nhiên, chốt phiên ngày 09/12, đúng thời điểm thông tin đăng ký bán được công bố thì giá cổ phiếu VTC lại giảm sàn về 26.900 đồng/cổ phiếu và với mức giá này vẫn cao hơn 200% so với 3 tháng trước và tăng 250% trong vòng 1 năm. Tạm tính theo giá 26.900 đồng/cổ phiếu, ông Tiến có thể thu về gần 28 tỷ đồng.

Trước đó, ông Tiến đăng ký bán 500.000 cổ phiếu trên 928.862 cổ phiếu, chiếm 20,51% đang nắm giữ, từ ngày 17/8-15/9/2023. Kết thúc giao dịch, ông Tiến chỉ bán được 1.000 cổ phiếu nhưng không nêu lý do không hoàn tất giao dịch và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn như hiện nay là 927.862 cổ phiếu, chiếm 20,49% vốn VTC.

Được biết, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đăng ký bán toàn bộ hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm 46,73% vốn, trong giai đoạn 26/11-25/12 theo phương thức giao dịch ngoài hệ thống. Việc thoái vốn này thực hiện theo Quyết định 620/QĐ-TTg ngày 10/07/2024 về cơ cấu lại VNPT và Văn bản 1944/UBQLV-CNHT ngày 28/08/2024 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.

Qua đó, VTC đã có hai lần giải trình biến động với lần 1 là từ ngày 19/11-25/11 và lần hai là từ ngày 26/11 đến ngày 2/12 và cả hai lần công ty đều khẳng định mức tăng chỉ phản ánh cung cầu thị trường, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính không có thay đổi bất thường.

Trên thị trường, HNX đã bổ sung cổ phiếu này vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 9/9/2025 do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 trên BCTC hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét là con số âm.

Kết thúc quý 3/2025, VTC ghi nhận lỗ quỹ 3 là 2,968 tỷ (cùng kỳ lỗ 1,472 tỷ). 9 tháng năm 2025 lỗ hơn 14 tỷ (cùng kỳ lỗ hơn 15 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm mạnh từ hơn 22 tỷ còn hơn 6,68 tỷ đồng.