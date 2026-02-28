VMSC tiếp tục muốn thoái hết vốn tại MSB

VMSC đăng ký bán hết 2.451.146 cổ phiếu MSB, chiếm 0,078%, từ ngày 23/1 đến ngày 13/2/2026, nhưng do thị trường không thuận lợi nên VMSC chưa bán được bất kỳ cổ phiếu MSB nào.

Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (VMSC) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã MSB-HOSE).

Được biết VMSC đăng ký bán hết 2.451.146 cổ phiếu MSB, chiếm 0,078%, từ ngày 23/1 đến ngày 13/2/2026, nhưng do thị trường không thuận lợi nên VMSC chưa bán được bất kỳ cổ phiếu MSB nào.

Ngay sau đó, VMSC tiếp tục đăng ký bán hết lượng cổ phiếu trên từ ngày 05/03-03/04/2026. Nếu hoàn tất giao dịch, doanh nghiệp này sẽ thoái sạch vốn tại MSB.

Mục đích thoái vốn là thực hiện chủ trương thu hồi vốn đầu tư theo đề án cơ cấu lại giai đoạn đến hết 2025 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), qua đó tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Việc giảm tỷ lệ sở hữu của VMSC cũng được kỳ vọng mở ra cơ hội cho nhà đầu tư mới tiếp cận cổ phiếu MSB.

Trước đó, VMSC đăng ký bán ra gần 2,9 triệu cổ phiếu MSB trong khoảng thời gian từ 19/12/2025 đến ngày 16/1/2026 nhưng chỉ bán được 410.000 cổ phiếu do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Cũng liên quan đến việc thoái vốn tại MSB, hồi cuối năm 2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của MSB do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu.

Theo kế hoạch đã được công bố trước đó, ngày 26/12/2025, HNX sẽ tổ chức phiên đấu giá 188,7 triệu cổ phiếu MSB (tương đương 6,048% vốn điều lệ của MSB) do VNPT sở hữu.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 19/12/2025) không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1412/QĐ-SGDHN ngày 28/11/2025 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, HNX thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu vào ngày 26/12 tới.

Được biết, VNPT đã công bố bán đấu giá toàn bộ hơn 188,7 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 6,05% vốn điều lệ của MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị ước tính khoảng 3.441 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của MSB đạt 407.674 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm (350.000 tỷ đồng); vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 226.306 tỷ, vượt 7% kế hoạch năm (202.000 tỷ đồng); Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay TCKT và cá nhân, trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) đạt 207.170 tỷ đồng, băng 98% kế hoạch (212.000 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế (bao gồm thu hồi các khoản nợ đã sử dụng dự phòng) đạt 7.058 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch (8.000 tỷ đồng) và công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2025 là 20%.

Mới đây, MSB đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/4 tới đây tại Hà Nội. Thời gian dự kiến ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự họp đại hội là ngày 24/3/2026.

Nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, MSB cũng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát MSB nhiệm kỳ VII (2022-2026). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền đề cử, ứng cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát dự kiến là ngày 09/2/2026.

Hiện tại, HĐQT của MSB bao gồm 7 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 06/07 thành viên không tham gia điều hành.