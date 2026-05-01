VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong tuần tới?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 4-8/5/2026.

Kết phiên ngày 29/4, VN-Index giảm 21,74 điểm, tương đương 1,16% xuống mức 1854,1 điểm. Ngược chiều, HnxIndex tăng 1,22 điểm, tương đương 0,49% lên mức 250,66 điểm.

VN-Index tiếp tục gặp khó trước vùng cản quanh đỉnh cũ 1890-1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục gặp khó trước vùng cản quanh đỉnh cũ 1890-1900 điểm. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh vùng cản này trong các phiên tới với các nhịp rung lắc xuất hiện đan xen trong phiên.

Điểm số thị trường nhiều khả năng sẽ vẫn bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Mặc dù có thể xuất hiện áp lực điều chỉnh sau nhịp tăng nóng vừa qua nhưng các cổ phiếu vốn hóa lớn có thể luân phiên tăng điểm để tiếp tục giúp thị trường neo giữ điểm số ở vùng cao.

Diễn biến các nhóm cổ phiếu còn lại sẽ tiếp tục phân hóa mạnh khi đi vào giai đoạn cao điểm công bố các thông tin về doanh nghiệp trong mùa ĐHCĐ. Chúng tôi lưu ý đến sự dịch chuyển của dòng tiền đầu cơ sang các nhóm cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận tốt, có yếu tố thông tin hỗ trợ và giá đang điều chỉnh về các vùng hỗ trợ”.

Thị trường giao dịch vẫn thiếu ổn định, biên độ dao động lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giảm mạnh hơn 21 điểm hôm nay và đóng cửa tại mốc 1854.1 điểm, chủ yếu do đà giảm từ nhóm cổ phiếu Vin; trong khi thị trường chung dù giao dịch còn thiếu đồng thuận nhưng dòng tiền đã có sự lan tỏa hơn. Số mã tăng nhiều hơn số mã giảm, 9/18 ngành tăng điểm. Ngành Hóa chất tăng mạnh nhất; ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản dẫn đầu đà giảm. Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên hai sàn HSX và UPCOM, và mua ròng trên sàn HNX. Thị trường giao dịch vẫn thiếu ổn định, biên độ dao động lớn. Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng".

VN-Index sau 5 tuần tăng điểm liên tiếp thì đang có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn, chịu áp lực điều chỉnh về hỗ trợ quanh 1820 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1820 điểm. VN-Index chịu áp lực bán khi hướng đến vùng giá đỉnh 1890 - 1900 điểm thời điểm cuối tháng 02/2026 trước khi thị trường giảm mạnh do cuộc chiến ở Trung đông. Diễn biến của VN-Index chịu ảnh hưởng lớn của nhóm Vin Group với nhóm này đang chịu áp lực bán sau giai đoạn tăng giá nhanh, mạnh. VN-Index sau 05 tuần liên tiếp tăng điểm từ vùng giá 1600 điểm đang có rủi ro tạo đỉnh ngắn hạn, chịu áp lực điều chỉnh về hỗ trợ quanh 1.820 điểm.

Thị trường đã kết thúc tháng 04/2026, giai đoạn các doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông, công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kết quả kinh doanh quí I/2026. Đây là giai đoạn nhà đầu tư đánh giá lại định giá doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng. Sau giai đoạn này thị trường sẽ bắt đầu tháng 5 và những thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô tháng 4 sẽ cung cấp nhiều thông tin về lạm phát, tình hình kinh tế xã hội sau khi chiến sự ở Trung Đông xảy ra, đẩy giá dầu lên ở mức cao như hiện nay. Hiện tại, tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 420 tỉ USD_82%+-/GDP 2025, Vốn hóa VN30 249+-tỉ USD. Vốn hóa nhóm Vin Group 99+- tỉ USD, tương ứng 39,7% vốn hóa VN30. Sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài nhiều nhóm mã đang ở vùng giá tương đối hợp lý, có những cơ hội đầu tư có thể xem xét. Chúng tôi sẽ đánh giá chi tiết thị trường, kinh tế vĩ mô, nhóm ngành... trong báo cáo chiến lược tháng 5/2026.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

Dựa trên tín hiệu hiện tại, xác suất vẫn nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp cận vùng 1.900–1.920 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Dựa trên tín hiệu hiện tại, xác suất vẫn nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp cận vùng 1.900–1.920 điểm. Ngược lại, khả năng vi phạm hỗ trợ 1.840 điểm và kéo dài nhịp điều chỉnh về vùng 1.800 điểm vẫn ở mức thấp, chưa gia tăng so với phiên 28/04”.

Xu hướng chung của VN-Index vẫn ổn định trên vùng 1840 – 1850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index nối dài vận động giằng co khi tiếp cận vùng đỉnh lịch sử, tuy nhiên, xu hướng chung vẫn ổn định trên vùng 1840 – 1850. Trong kịch bản tích cực, chỉ số được kỳ vọng quay lại kiểm định vùng 1880 – 1920, dù quá trình đi lên có thể đan xen các nhịp rung lắc và điều chỉnh kỹ thuật”.

VN-Index có thể quay lại kiểm định hỗ trợ quanh 1770 - 1780

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 21,7 điểm (-1,2%), đóng cửa tại mức 1854.1 điểm. Chỉ số giảm điểm từ đầu phiên sáng với lực bán chủ yếu tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn là VIC và VHM. Thanh khoản được cải thiện trong phiên hôm nay với tổng GTGD đạt 21,063 tỷ VND (+8,3%).

Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị NĐT thận trọng trong giai đoạn này khi khả năng điều chỉnh của VN-Index đang tăng dần. Thị trường giảm trong phiên hôm nay do ảnh hưởng từ sự điều chỉnh của cổ phiếu VIC và VHM. Chúng tôi cho rằng áp lực bán tại nhóm cổ phiếu Vingroup có thể mạnh hơn, kéo theo lực bán tại nhiều nhóm ngành khác sau kỳ nghỉ lễ khi mùa báo cáo KQKD Q1 đã qua và không còn nhiều tin tức tích cực hỗ trợ. Trong trường hợp nhịp điều chỉnh mạnh xảy ra, VN-Index có thể quay lại kiểm định hỗ trợ quanh 1770 - 1780, tương đương quanh MA20 - MA100 ngày. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn và tiếp tục theo dõi sát diễn biến của chỉ số trong các phiên tiếp theo”.

Đà tăng của VN-Index đang chững lại và chuyển thành dao động tích lũy đi ngang gần vùng kháng cự tại đỉnh cũ 1920 điểm

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến đỏ, cùng với thanh khoản có phần gia tăng cho thấy phe bán vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD nhìn chung đều bắt đầu có dấu hiệu hướng xuống, cho thấy đà tăng đang chững lại và chuyển thành dao động tích lũy đi ngang gần vùng kháng cự tại đỉnh cũ 1920 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch tiếp theo. Chỉ số có thể sẽ có sự hồi phục kỹ thuật trong phiên tiếp quanh các hỗ trợ ngắn hạn là các đáy cũ gần nhất, tức vùng 1800 - 1820 điểm.

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm 21 điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Trước tình hình hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục nếu cổ phiếu đang nắm giữ chạm các vùng cắt lỗ/chốt lời, và đồng thời tranh thủ tìm kiếm những mã có tín hiệu giữ vững vùng hỗ trợ để chờ đợi cơ hội giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại. Một số nhóm ngành đáng chú ý trong phiên hôm nay bao gồm: dầu khí, bất động sản và đầu tư công”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.