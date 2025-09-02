VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ với tín hiệu chốt lãi ngắn hạn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/9/2025

Trong tuần qua, VN-Index tăng 36,74 điểm, tương đương 2,23% lên 1.682,21 điểm. Hnx-Index tăng 7,50 điểm, tương đương 2,75% lên 279,98 điểm,

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm trong các phiên giao dịch tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục được neo giữ điểm số ở quanh vùng cản tâm lý quanh 1.700 điểm nhờ sự diễn biến tăng điểm luân phiên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm trong các phiên giao dịch tiếp theo. Chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ tiến đến thử thách vùng kháng cự mạnh hơn nằm tại 1735-1745 điểm sau kỳ nghỉ lễ 2/9.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và nâng dần các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có trong danh mục”.

Thị trường đang giằng co trước vùng đỉnh cũ 1.700 và chưa có dấu hiệu kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giằng co tại vùng đỉnh trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,682.21 điểm, tăng nhẹ hơn 1 điểm so với hôm qua. 12/18 ngành giảm điểm, nhưng số mã tăng lại nhiều hơn số mã giảm, cho thấy dòng tiền

có xu hướng phân hóa. Ngành Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Tài nguyên cơ bản.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng mạnh hơn 3.5 nghìn tỷ trên sàn HSX. Thị trường đang giằng co trước vùng đỉnh cũ 1.700 và chưa có dấu hiệu kết thúc. Xu hướng này có thể tiếp tục kéo dài trong ngắn hạn trước khi có cây nến chỉ hướng và thanh khoản ủng hộ xuất hiện”.

VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.650 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.600 điểm. VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn, cơ cấu ở nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh. VN30 tương tự với mức độ phân hóa cao, chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.880 điểm.

Thị trường kết thúc tháng 8/2025 với diễn biến rất tích cực. Trong tháng 8, tiếp nối VN30, VN-Index vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022 với thanh khoản đột biến với hơn 35 tỉ cổ phiếu được giao dịch. Mức tăng giá vượt kỳ vọng dựa trên những yếu tố tích cực: (1) Kinh tế 6 tháng đầu năm tăng trưởng ở mức cao. (2) Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng mạnh trong quí II/2025. (3) Kỳ vọng động lực tăng trưởng mới đến từ các Nghị quyết 57-59-66-68-NQ/TW 2025. (4) Mức định giá của thị trường vẫn tương đối hấp dẫn so với các mức trung bình trong quá khứ và triển vọng tăng trưởng tương lai. (5) Lạc quan nâng hạng. Tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 368 tỷ USD, tương đương với 77%/GDP năm 2024. Định giá P/E toàn thị trường ở mức 15,2, Mức P/B tương ứng 2,1 thấp hơn so với đỉnh năm 2022, tương ứng P/B 2,8. Chúng tôi sẽ đánh giá thị trường, kinh tế vĩ mô, nhóm ngành... trong báo cáo chiến lược tháng 9.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán chốt lời quanh mức 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index kết tuần ở mức 1,682.2 điểm (+0.1%). Thị trường tăng điểm trong gần như cả phiên, dẫn dắt bởi các cổ phiếu nhóm Chứng khoán (như VND và VCI) và Ngân hàng (như VPB, HDB và SHB). Tuy nhiên, lực bán gia tăng vào cuối phiên chiều đã kéo VN-Index về quanh tham chiếu.

VN-Index đi ngang trong phiên do thị trường tiếp tục chịu áp lực bán chốt lời quanh mức 1.700. Mặc dù vậy, các cổ phiếu nhóm Tài chính tiếp tục thu hút dòng tiền và dẵn dắt đà tăng của chỉ số. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường được cải thiện lên mức bình quân 20 phiên gần nhất cho thấy dòng tiền vào thị trường vẫn được duy trì. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index sẽ tiếp tục giao dịch trong vùng 1,670 - 1,700 trong ngắn hạn. Trong trường hợp có thông tin tích cực liên quan đến nâng hạng thị trường, VN-Index có thể tăng và hướng tới mục tiêu 1,725 (tương đương mức 1.272 theo công cụ Fibonacci Extension). Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng và tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường”.

Thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên kế tiếp. Đồng thời, lực bán vẫn có dấu hiệu chiếm ưu thế và khối lượng giao dịch vẫn dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn đang suy yếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý đã tăng trở lại vùng lạc quan, nhưng xu hướng lạc quan chưa rõ ràng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và hạn chế mua mới trong giai đoạn này.

Chiến lược trung hạn (từ 1 – 5 tháng): VN-Index đóng cửa tuần tại 1,682 điểm (+2.2%) với thanh khoản hơn 6.7 tỷ đơn vị, vượt mức trung bình 20 tuần (5.5 tỷ). Đây là tuần tăng thứ 6 liên tiếp, chỉ số lập đỉnh cao nhất trong hơn 3 năm qua. VN-Index duy trì trên các hỗ trợ quan trọng: MA20 ở 1,408 điểm, MA50 ở 1,325 điểm và MA200 ở 1,244 điểm. Các đường MA đồng loạt hướng lên, củng cố xu hướng tăng trung – dài hạn. Đà tăng đang có dấu hiệu mở rộng quá nhanh với khoảng cách lớn so với MA20, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh kỹ thuật. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao và hạn chế mua vào trong giai đoạn này”.

VCSC lên 3 kịch bản cho chủ số với kịch bản tích cực nhất là khả năng VN-Index vượt vùng đỉnh 1.695

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Trong phiên tiếp theo, chúng tôi duy trì ba kịch bản ở chỉ số VN-Index. Kịch bản Tích cực (xác suất 35%) với khả năng vượt vùng đỉnh 1.695 điểm, tiếp cận 1.720 (+/-5) điểm dưới sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn. Kịch bản Trung tính với xác suất 55%, VN-Index dao động trong biên độ 1.660-1.690 (+/- 5) điểm với sự điều tiết của nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ giúp đối trọng hoạt động giảm điểm ở các ngành khác. Kịch bản Tiêu cực với khả năng điều chỉnh giảm trên hoạt động bán cao, vi phạm vùng 1.625 điểm (MA20) có xác suất 10%”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.