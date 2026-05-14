Đồng thuận bất ngờ, VN-Index lại “nhăm nhe” vượt đỉnh

Nửa đầu phiên giao dịch sáng nay thị trường rất yếu với các trụ lũ lượt đỏ, nhưng từ 10h30 trở đi, nhóm dẫn dắt đồng thuận bất ngờ. Loạt cổ phiếu lớn phục hồi và tăng mạnh đẩy VN-Index leo dốc liên tục và chốt phiên tăng 1,06% lên mức 1918,51 điểm.

Toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE đều tăng mạnh và trong 20,14 điểm tăng của chỉ số, riêng VIC tăng 2,49%, VHM tăng 1,05%, VCB tăng 1,33%, BID tăng 1,29%, CTG tăng 1,41%, VPB tăng 2,7%, GAS tăng 3,06% đã đem về hơn 16 điểm.

Rổ VN30 chốt phiên sáng nay có 24 mã tăng/3 mã giảm, chỉ số tăng 0,98%. Tuy nhiên không phải nhóm này tốt ngay từ đầu, có lúc độ rộng rổ blue-chips chỉ 7 mã tăng, VN30-Index lúc yếu nhất giảm 0,42%, VN-Index giảm 0,76%.

Điều này đồng nghĩa với diễn biến giá của các blue-chips đã phục hồi tích cực. Thống kê có tới 18/30 mã đảo chiều với biên độ hơn 1% kể từ đáy. VIC có màn lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục tới 7,09% kể từ mức đáy (giảm 4,3% so với tham chiếu). FPT cũng cực mạnh, dao động tăng dần với biên độ tới 4,23% và kết phiên sáng tăng 4,67%, thanh khoản cao nhất thị trường đạt 1.213 tỷ đồng. Tuy nhiên đà tăng của FPT đã chững lại từ khoảng 10h trở đi. Cổ phiếu này được bắt đáy mạnh khi đã giảm gần 47% kể từ đỉnh và chạm đường xu hướng tăng dài hạn.

Rổ VN30 đang có 16 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, bao gồm 7 trong 10 mã vốn hóa lớn nhất. Thanh khoản cũng tăng 15% so với sáng hôm qua, đạt xấp xỉ 6.080 tỷ đồng, cao nhất 12 phiên sáng trở lại đây. Toàn sàn HoSE có 14 mã giao dịch vượt ngưỡng 200 tỷ đồng thì 10 mã thuộc rổ này. Tính chung thanh khoản VN30 cũng chiếm gần 63% cả sàn HoSE, thị phần cao nhất 13 phiên sáng.

Sự đồng thuận bất ngờ trong nhóm blue-chips kết hợp với thanh khoản tăng cao xác nhận có lực cầu chủ động mua. VN-Index đương nhiên hưởng lợi nhất trong tình huống này. Chỉ số tạm thời chốt ở mức cao nhất lịch sử khi đạt 1918,51 điểm. Dĩ nhiên đầu tuần này có lúc chỉ số đã lên tới 1927,06 điểm trước khi tụt xuống trong buổi chiều ngày 11/5 vừa qua.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Phần còn lại của thị trường không được tốt như vậy. Đây là hiệu ứng khá bất thường khi nhóm blue-chips đẩy chỉ số tăng tốt nhưng sức mạnh của các mã vừa và nhỏ lại kém. Thống kê toàn sàn HoSE hiện có 66 cổ phiếu tăng trên 1% nhưng giao dịch đa phần rất ít. Nhóm này có 15 cổ phiếu thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng thì toàn là blue-chips. DIG tăng 1,71%, PDR tăng 1,22% là hai mã midcap hiếm hoi lọt vào danh sách.

Ngoài ra chỉ thêm hơn chục cổ phiếu tầm trung khác đạt mức tăng giá hơn 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. KDC tăng 1,05%, KDH tăng 2,58%, CTD tăng 2,55%, ORS tăng 1,49%, MCH tăng 1,31%, NLG tăng 2,09% là những cổ phiếu giao dịch sôi động hơn cả. Tổng thanh khoản của nhóm tăng mạnh nhất sàn HoSE sáng nay chiếm 11,1% giá trị khớp lệnh sàn nhưng nếu trừ đi các mã thuộc VN30 thì nhóm còn lại chỉ chiếm 7%.

Các thống kê này cho thấy tuy VN-Index tăng tốt, nhiều blue-chips tăng tốt nhưng tổng thể thị trường thì chưa tốt tương xứng. Đại đa số cổ phiếu lẫn thanh khoản vẫn tập trung ở mức độ dao động rất hẹp hoặc giao dịch nhỏ.

Dĩ nhiên với tâm lý khá mạnh mẽ, nhà đầu tư cũng không bán ra tạo sức ép lớn. Trong 111 cổ phiếu đỏ chỉ có vài mã đáng chú ý là POW giảm 1,41% khớp 103,3 tỷ; GEE giảm 3,56% với 83,6 tỷ; PNJ giảm 1,15% với 16,2 tỷ; VTP giảm 1,49% với 14,9 tỷ và DXS giảm 1,21% với 10,3 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang có tín hiệu giải ngân khá tốt khi mua vào 1.098,5 tỷ đồng trên HoSE, cao nhất 5 phiên sáng trở lại đây. Mức ròng đạt -333,2 tỷ đồng, cũng tốt nhất 5 phiên. Những cổ phiếu bị bán ròng lớn hơn phần còn lại là VHM -138,1 tỷ, TCB -80,1 tỷ, ACB -54,6 tỷ, MSB -30,8 tỷ, GEE -27,6 tỷ, POW -24,8 tỷ. Phía mua ròng có FPT +40,2 tỷ, VIC +35,7 tỷ, SSI +28,9 tỷ, MSN +25,6 tỷ, CTG +24,4 tỷ.