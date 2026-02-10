VN-Index dự báo dao động 1.720-1.780 điểm trước Tết

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/2/2026

Kết phiên VN-Index giảm 0,79 điểm, tương đương 0,05% xuống mốc 1.754,03 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 2,24 điểm, tương đương 0,87% xuống 253,77 điểm.

VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với thanh khoản ở mức thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với thanh khoản ở mức thấp. Các nhóm cổ phiếu tiếp tục có sự phân hóa mạnh theo mức độ chiết khấu giá thị trường, sức hấp dẫn về định giá và câu chuyện riêng của từng cổ phiếu cụ thể. Sự thiếu vắng các thông tin hỗ trợ cùng tâm lý chốt lời cơ cấu lại tỷ trọng margin của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ Tết dài ngày có thể khiến diễn biến thị trường tiếp tục giằng co với thanh khoản ở mức trung bình thấp trong các phiên còn lại của tuần.

Nhà đầu tư nên xem xét thực hiện cơ cấu tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt về mức cân bằng trước thời điểm nghỉ Tết. Đóng các vị thế ngắn hạn khi giá xâm phạm ngưỡng trailing stop”.

Giao dịch giằng co cùng thanh khoản thấp khả năng cao sẽ tiếp diễn hết tuần này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.741 – 1.777 cả ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.754,03 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản dẫn đầu đà tăng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Giao dịch giằng co cùng thanh khoản thấp khả năng cao sẽ tiếp diễn hết tuần này; xu hướng có thể sẽ rõ ràng hơn khi sang năm mới âm lịch”.

Chỉ số VN-Index đang giao dịch hẹp dần và chỉ tích cực trở lại nếu vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn hiện nay

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn suy giảm dưới vùng kháng cự quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2025, trên vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.730 điểm, tương ứng đường xu hướng tăng trưởng nối các vùng giá thấp nhất tháng 11/2025 và tháng 12/2025. Chỉ số VN-Index đang giao dịch hẹp dần và chỉ tích cực trở lại nếu vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn hiện nay.

Mặc dù VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp trong 02-03 phiên gần đây, dưới ảnh hưởng phục hồi tích cực của nhóm VinGroup. Tuy nhiên chất lượng thị trường tiếp tục suy giảm, đây là điều chúng tôi đã nhận định trong các báo cáo tuần trước. Nguyên nhân đến từ diễn biến căng thẳng tín dụng liên ngân hàng, áp lực giảm mạnh tỉ lệ dư nợ ký quỹ trước kỳ nghĩ lễ kéo dài và áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu được xem là hưởng lợi từ nghị quyết 79-NQ/TW sau giai đoạn tăng giá mạnh. Hiện tại, nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục. Tuy nhiên nên hạn chế bán tháo, chúng tôi cho rằng áp lực bán có thể dần giảm mạnh ở nhiều mã trong những phiên đến và cơ hội có thể xuất hiện đối với các vị thế đã quản trị rủi ro tốt.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Dòng tiền vào thị trường tiếp tục giảm khi nhà đầu tư thận trọng hơn trước kỳ nghỉ dài ngày

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm nhẹ 0,8 điểm (-0,0%), đóng cửa tại 1.754 điểm. Trong phiên sáng, lực cầu tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC và VHM) giúp chỉ số hồi phục lên vùng 1.770 - 1.775. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, VCB cùng nhóm Dầu khí (BSR, GAS và PLX) khiến VN-Index giảm điểm trở lại và đóng cửa quanh mức tham chiếu.

Chúng tôi tiếp tục cho rằng VN-Index có thể về kiểm định lại hỗ trợ tại MA100 ngày tương đương mức 1.725 - 1.730 trong một số phiên tới. Diễn biến thị trường hôm nay cho thấy đa số các nhóm ngành vẫn trong xu hướng giảm và thị trường chỉ được đỡ bởi nhóm Vingroup. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cho rằng dòng tiền vào thị trường tiếp tục giảm khi nhà đầu tư thận trọng hơn trước kỳ nghỉ dài ngày. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến của VN-Index tại hỗ trợ nêu trên và tạm thời không giải ngân trong thời gian này”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp. Đồng thời, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa thử thách lại vùng đáy cũ cho nên lực cầu có thể gia tăng trong những phiên giao dịch tới ở hai nhóm cổ phiếu này, đặc biệt dòng tiền dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu SOE (nhóm tỷ lệ Nhà nước cao) sang nhóm cổ phiếu đã dẫn dắt thị trường trong năm 2025, điều này cũng cho thấy dòng tiền chưa có dấu hiệu rút khỏi thị trường. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục và tiếp tục chú ý vào xu hướng cổ phiếu để thích nghi việc chọn nhóm cổ phiếu trong giai đoạn này”.

VN-Index sẽ dao động trong biên độ 1.720-1.780 (+/-10) điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Lực cung hiện diện từ vùng giá cao cho thấy VN-Index vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Tuy nhiên, mức thanh khoản không tăng đột biến thể hiện áp lực bán được tiết chế. Đáng chú ý, xuất hiện động thái từ lực cầu giá thấp trên một vài cổ phiếu riêng lẻ. Dựa trên tín hiệu hiện tại, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ dao động trong biên độ 1.720-1.780 (+/-10) điểm trong thời gian tới với mục đích cân bằng hoạt động bán ngắn hạn, vận động lực cầu giá thấp và thiết lập đáy quanh khu vực này. Khuyến nghị mở trạng thái thăm dò trên các vị thế ngắn hạn khi VN-Index tiếp cận khu vực cận dưới biên độ quanh 1.720 điểm”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.