VN-Index cần thêm thời gian cân bằng và tái tích lũy trở lại

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/2/2026

Kết phiên 9/2/2026, VN-Index giảm 0,67 điểm, tương đương 0,04% xuống mốc 1.754,82 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 0,27 điểm, tương đương 0,11% xuống 256,01 điểm.

VN-Index dao động trong biên độ hẹp có thể sẽ còn tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index dao động trong biên độ hẹp với thanh khoản suy giảm mạnh. Độ rộng thị trường khá cân bằng với số mã tăng và giảm tương đương. Diễn biến này có thể sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày đang đến gần khiến cho tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc giải ngân trước Tết.

Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc sử dụng margin vẫn nên cơ cấu lại cổ phiếu trong danh mục để đưa tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt về mức an toàn.

Đối với các hoạt động trading tuần này, nhà đầu tư chờ đợi thực hiện mua T+ với các cổ phiếu có sẵn khi thị trường xuất hiện các phiên điều chỉnh, rung lắc mạnh”.

Trong những phiên trước Lễ, giao dịch có thể sẽ kém sôi động

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm ngay từ khi mở cửa phiên sáng và chỉ chững lại khi gặp ngưỡng hỗ trợ 1.750 điểm. Lực bắt đáy tại đây đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm phần nào và đóng cửa tại mốc 1.754,82 điểm, gần như không thay đổi so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 12/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hàng cá nhân & gia dụng, Công nghệ thông tin tăng mạnh nhất.

Ở chiều ngược lại, ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp và Bảo hiểm dẫn đầu đà giảm. Các ngành còn lại không có biến động lớn. Trong những phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, giao dịch có thể sẽ kém sôi động; nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Thị trường có thể theo quán tính giảm tiếp xuống vùng 1.160 – 1.165

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index trở nên suy yếu khi không giữ được vùng giá cao nhất năm 2025 tương ứng quanh 1.800 điểm. Với diễn biến hiện tại, VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.700 điểm - 1.730 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 100-120 phiên hiện nay. Đây cũng là vùng hỗ trợ tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 11/2025 và tháng 12/2025.

Trong tuần qua, chúng tôi đã công bố báo cáo chiến lược tháng 2/2026 qua đó cung cấp những thông tin và nhận định chi tiết hơn về thị trường. Thị trường có những biến động mạnh trong những phiên cuối tuần qua một phần đến từ biến động mạnh của lãi suất ngắn hạn liên ngân hàng. Chúng tôi đã khuyến nghị nhà đầu tư đánh giá lại danh mục, giảm tỉ trọng đầu cơ, dư nợ ký quỹ, bảo toàn một phần lợi nhuận nếu có. Hiện tại vẫn nên ưu tiên quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục. Tâm lý nhà đầu tư và cơ hội chỉ cải thiện tốt khi các mức lãi suất ngắn hạn ổn định trở lại ở mức trung bình, cũng như thanh khoản thị trường tạo nền thấp sau giai đoạn tăng mạnh có tính chất đầu cơ ngắn hạn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thanh khoản giảm cho nhà đầu tư hạn chế giao dịch trước kỳ nghỉ kéo dài nên hạn chế khả năng hồi phục của VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm nhẹ 0,7 điểm (-0,0%), đóng cửa tại 1.754,8 điểm. Thị trường bắt đầu tuần giao dịch cuối trước Tết Nguyên đán với thanh khoản giảm mạnh so với bình quân 20 phiên gần nhất. Vì vậy, áp lực bán không quá mạnh trong phiên hôm nay, chỉ tập trung tại một số cổ phiếu đơn lẻ như VHM và BID. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, cổ phiếu VIC tăng điểm hỗ trợ chỉ số trong phiên giao dịch hôm nay.

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng trong báo cáo trước về việc VN-Index có thể tiếp tục giảm và hướng đến hỗ trợ tại MA100 ngày. VN-Index kiểm định lại biên dưới 1.770 của vùng hỗ trợ 1.770 - 1.800 và giảm từ đây củng cố xu hướng giảm của chỉ số. Thanh khoản thị trường sẽ tiếp tục giảm trong các phiên còn lại trong tuần do nhà đầu tư thường hạn chế giao dịch trước kỳ nghỉ kéo dài. Điều đó sẽ làm hạn chế khả năng hồi phục của VN-Index. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức an toàn, hạn chế giải ngân trong các phiên tới và theo dõi sát diễn biến của VN-Index tại hỗ trợ nêu trên”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức trung tính xuống giảm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục phục hồi trong phiên kế tiếp. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể thử thách lại đường trung bình 50 phiên, đặc biệt sự phân hóa có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức trung tính xuống giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục và các nhà đầu tư có thể tiếp tục chú ý vào xu hướng ở từng cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận”.

VN-Index sẽ vận động trong biên độ 1.720-1780 (+/10) điểm với mục đích thiết lập đáy ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Áp lực bán thuyên giảm trên diện rộng sẽ giảm thiểu biên độ điều chỉnh trên VN-Index trong các phiên tiếp theo và điều này cũng sẽ gia tăng khả năng tạo đáy quanh khu vực hỗ trợ 1.720 (+/-10) điểm. Dựa trên tín hiệu hiện tại, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ vận động trong biên độ 1.720-1780 (+/10) điểm với mục đích thiết lập đáy ngắn hạn tại khu vực này. Các vị thế mở mới nên chờ lực mua trở lại tại khu vực quanh cận dưới biên độ nêu trên”

VN-Index có thể cần thêm thời gian cân bằng và tái tích lũy trở lại nhằm thiết lập nền giá mới bền vững hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Thị trường tạm chững lại đà giảm với lực đỡ chính từ nhóm vốn hóa lớn. Dòng tiền vẫn duy trì trạng thái trầm lắng và phân hóa rõ nét trong giai đoạn cận kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chỉ số VN-Index có thể cần thêm thời gian cân bằng và tái tích lũy trở lại nhằm thiết lập nền giá mới bền vững hơn.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Hỗ trợ 1.720 – 1.730 và Kháng cự 1.780 – 1.800”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.