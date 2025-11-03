VN-Index rơi gần 10% so với đỉnh nhưng nhiều cổ phiếu đã giảm 20% - 30%, khó có khả năng giảm thêm

Hiện VN-Index giảm gần 10% so với đỉnh nhưng một số cổ phiếu đã giảm 20% đến 30% đang tạo vùng cân bằng, khả năng giảm thêm ít dù chỉ số chung có thể còn điều chỉnh về hỗ trợ 1.600 điểm.

Trong tuần qua chỉ số VN-Index tiếp tục ngược dòng chứng khoán thế giới 3 tuần liên tiếp, dù đã có thời điểm tiệm cận ngưỡng 1.800 điểm sau khi bứt phá khỏi vùng tích lũy 1.600 – 1.700 điểm. Chốt tuần và khép lại tháng 10, chỉ số dừng ở 1.639,65 điểm với chuỗi 3 tuần và 2 tháng giảm liên tiếp – đánh dấu tháng 10 giảm điểm năm thứ 4 liên tiếp.

Bước sang tháng 11, thống kê của Chứng khoán Yuanta cho thấy, chỉ số S&P500 từ năm 1964-2024, chỉ số S&P500 có mức tăng trung bình 1,6% với xác suất tăng 69%, trong đó mức tăng mạnh nhất đạt 11% và giảm mạnh nhất -11%.

Còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2000-2024, chỉ số VN-Index có mức tăng trung bình 2% với xác suất tăng 50%, trong đó mức tăng mạnh nhất 23,8% và giảm mạnh nhất -14,1%.

Tương tự, cũng theo thống kê của MBS, tháng 11 là tháng có hiệu suất sinh lời tốt thứ 2 trong năm chỉ sau tháng 1, trung bình +2,3% theo lịch sử 2015-2024, nhà đầu tư có cơ sở kỳ vọng thị trường phục hồi ngắn hạn nhờ yếu tố mùa vụ, dù thiếu vắng thông tin hỗ trợ mạnh.

Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng VN-Index sẽ duy trì trạng thái dao động sideway trong vùng 1.615 – 1.720 điểm với thanh khoản thấp, trước khi tích lũy đủ lực để bứt phá trong quý 4 này. Nếu chỉ số xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.615 – 1.620 điểm với khối lượng giao dịch thấp (< 25.000 tỷ đồng/phiên), đây sẽ là cơ hội mua tích lũy hoặc cơ cấu danh mục cho giai đoạn cuối năm.

Các điểm nhấn chính nhà đầu tư cần lưu ý: Thứ nhất, về bức tranh vĩ mô – nền tảng hỗ trợ vững chắc cho chính sách nới lỏng tiền tệ. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8%/năm, quý 4 cần tăng ~9,5%, tạo dư địa để Ngân hàng nhà nước (SBV) duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt để hỗ trợ nền kinh tế.

Tăng trưởng tín dụng cuối năm 2025 dự kiến đạt khoảng 19-20%. Mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2025 là đạt 100% kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ, là động lực trực tiếp cho nhóm xây dựng, vật liệu và ngân hàng. Fed giảm lãi suất hỗ trợ SBV duy trì nới lỏng.

Thứ hai, về xu hướng thị trường – nội lực đang dần tích lũy: Chứng khoán thế giới tiếp tục lập đỉnh S&P 500 +16,2%, Kospi +71%, Nikkei +31,4%, các thị trường mới nổi (EM): 30%, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến dòng tiền quốc tế.

Trong nước, dù VN-Index giảm 3 tuần liên tiếp, độ rộng thị trường tuần vừa qua vẫn tích cực: 70% nhóm cổ phiếu tăng điểm dù chỉ số chung giảm mạnh. Hiện VN-Index giảm gần -10% so với đỉnh nhưng một số cổ phiếu đã giảm -20% đến -30% đang tạo vùng cân bằng, khả năng giảm thêm ít dù chỉ số chung có thể còn điều chỉnh về hỗ trợ 1.600 điểm.

Sự kiện Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính công bố Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng ngày 26/10/2025 được giới quan sát đánh giá cao. Thỏa thuận này tập trung vào việc cân bằng thương mại, với mức thuế chung 20% cho hầu hết hàng hóa Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ, nhưng miễn thuế (về 0%) cho một số mặt hàng chủ lực không cạnh tranh trực tiếp với sản xuất Mỹ, bao gồm thủy sản, cà phê, và một số nông sản khác.

Thứ ba, về kỹ thuật – mùa vụ ủng hộ phục hồi ngắn hạn: yếu tố mùa vụ đang ủng hộ thị trường phục hồi trở lại ở tháng 11, đây là tháng có hiệu suất tốt thứ 2 trong năm, chỉ sau tháng 1. Với thanh khoản thấp như hiện tay và tháng 11 nhiều khả năng thanh khoản vẫn ở mức nền thấp trong bối cảnh thị trường đang ở vùng trống thông tin.

Kịch bản cơ bản của thị trường vẫn là dao động đi ngang trên nền thanh khoản thấp. Trong kịch bản thận trọng, một số cổ phiếu trụ có thể còn tiếp tục giảm sẽ gây áp lực lên chỉ số, khả năng thị trường điều chỉnh về ngưỡng 1.600 điểm hoặc thấp hơn vẫn có thể xảy ra nhưng đó là cơ hội mua hoặc cơ cấu danh mục cho giai đoạn cuối năm.

Nhà đầu tư không mua đuổi trong các phiên tăng điểm nhờ trụ, ưu tiên bắt đáy vùng hỗ trợ 1.615 – 1.620 với tỷ trọng 30 – 50%. Tập trung danh mục: Nhóm ngách & phòng thủ: Viettel, Thủy sản, Cao su, Dầu khí, Hóa chất. Nhóm hưởng lợi đầu tư công: Xây dựng và Vật liệu Xây dựng, Ngân hàng, BĐS. Nhóm phục hồi cuối năm: Bán lẻ, Công nghệ.