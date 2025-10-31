Cơ hội ở những cổ phiếu "lạc nhịp" khi VN-Index tiệm cận mốc 1.800

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Thu Minh
31/10/2025, 11:37
Trong giai đoạn thanh khoản suy giảm, bên cạnh nhóm ngành trụ đỡ cho thị trường là ngân hàng, cơ hội đầu tư có thể xuất hiện ở các nhóm lạc nhịp với thị trường trong thời gian vừa qua...
Sau khi bứt phá khỏi vùng tích lũy 1.600 – 1.700 điểm, thị trường điều chỉnh trên diện rộng dù đã có thời điểm tiệm cận mốc 1.800 điểm. Trong kịch bản cơ sở, Chứng khoán MBS cho rằng xu hướng của thị trường nhiều khả năng sẽ quay lại dao động trong biên 1.620 – 1.750 điểm ở tháng 11.
Dòng tiền có thể giảm theo yếu tố mùa vụ vào giai đoạn cuối năm, bên cạnh đó là việc khối ngoại tiếp tục đà bán ròng kỷ lục, lãi suất huy động tăng nhẹ khi các ngân hàng chạy nước rút cuối năm.
Trong kịch bản thận trọng, nếu vùng hỗ trợ quanh 1.620 điểm bị xuyên thủng, thị trường có thể kiểm định mốc 1.550 điểm trước khi hồi phục cho nhịp tăng vào cuối năm.
Trong giai đoạn thanh khoản suy giảm, bên cạnh nhóm ngành trụ đỡ cho thị trường là ngân hàng, MBS cho rằng cơ hội đầu tư có thể xuất hiện ở các nhóm lạc nhịp với thị trường trong thời gian vừa qua nhưng kết quả kinh doanh cho thấy sự phục hồi tích cực như nhóm công nghệ – viễn thông, năng lượng, dầu khí.
MBS xây dựng danh mục bao gồm các cổ phiếu tiêu biểu cho tháng 11/2025: CTG, ACB, GVR, VRE, PDR, BSR, PVD, HDG, CTR, HAH.
Trong đó, PVD dẫn đầu với tiềm năng tăng giá lên đến 41,7%. PVD có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tốt nhờ nhu cầu phát triển các dự án dầu khí mới tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, trong bối cảnh không có giàn khoan mới nào được bổ sung vào thị trường.
Gần đây, PVD đã mua thêm hai giàn khoan là PVD VIII dự kiến đưa vào vận hành cuối tháng 8/2025 và PVD IX dự kiến vận hành vào đầu quý 2/2026. Kỳ vọng các giàn khoan này sẽ ký được hợp đồng với mức giá thuê ngày đang ở mức cao.
Tiếp theo là HAH tiềm năng tăng giá 34%. Kỳ vọng lợi nhuận ròng sẽ tăng lần lượt 102% và 11% trong giai đoạn 2025–2026, chủ yếu nhờ việc mở rộng đội tàu và phát triển các tuyến dịch vụ mới, kết hợp với giá thuê tàu duy trì ở mức cao so với cùng kỳ năm trước.
HAH đang tiếp tục mở rộng đội tàu khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải gia tăng, bất chấp tác động từ các mức thuế quan, trong bối cảnh các quốc gia nội Á đang mở rộng thị trường xuất khẩu. Việt Nam vẫn duy trì mức thuế cạnh tranh so với các nước trong khu vực, trong khi sự phục hồi của thị trường bất động sản phía Nam góp phần thúc đẩy nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng.
CTG tiềm năng tăng giá 33,3%. CTG. hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư công nửa cuối năm 2025 nhằm hoàn thành kế hoạch cả năm. NIM được duy trì tốt hơn so với các ngân hàng tư nhân nhờ chi phí vốn thấp hơn. Chi phí dự phòng cao của năm trước tạo ra tiềm năng lớn cho tăng trưởng lợi nhuận 2025.
ACB tiềm năng tăng giá 33,1%: Tín dụng SME và bán lẻ phục hồi mạnh hơn trong năm 2026, hỗ trợ biên lãi ròng (NIM) hồi phục. Chất lượng tài sản vượt trội giúp duy trì chi phí tín dụng ở mức thấp. Định giá hấp dẫn so với các doanh nghiệp cùng ngành.
CTR tiềm năng tăng giá 30,9%. Tăng trưởng lợi nhuận cho thấy sự phục hồi rõ rệt trong quý 3, được thúc đẩy bởi mảng TowerCo và sự khởi sắc của mảng xây dựng dân dụng nhờ thị trường bất động sản ấm lên.
Chiến lược mở rộng hoạt động ra ngoài Tập đoàn Viettel đang mang lại kết quả tích cực. Cổ phiếu hiện có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý và biên an toàn cao. Với mức P/E hiện tại 17,6 lần thấp hơn khoảng 25% so với trung bình 2 năm, đây có thể là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh thị trường ưu tiên các doanh nghiệp chưa tăng giá và có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tốt.
HDG tiềm năng tăng giá 29,7% Sản lượng thủy điện dự kiến duy trì ở mức cao trong quý 4, được hỗ trợ bởi sự trở lại của hiện tượng La Nina và mưa lớn thường xuyên tại khu vực miền Trung. Doanh nghiệp duy trì kế hoạch bàn giao 20–25 căn hộ thuộc giai đoạn 3 dự án Charm Villa trong quý 4, với giá bán tăng lên 250–270 triệu đồng/m2, hướng tới doanh thu khoảng 800 tỷ đồng theo kế hoạch của ban lãnh đạo.
Điều này sẽ tạo cú hích lớn cho tăng trưởng lợi nhuận, đặc biệt khi nền so sánh năm trước ở mức thấp.
