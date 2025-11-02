Xu thế dòng tiền: Vùng hỗ trợ 1600 điểm có đủ “cứng”?

Diễn biến giảm mạnh trong hai phiên cuối tuần qua sau khi VN-Index thất bại trong việc chinh phục mốc 1700 điểm và MA20 đã khiến các chuyên gia trở nên thận trọng hơn và dự kiến một kịch bản về quanh 1600 điểm…

Thanh khoản tuần qua tiếp tục giảm xuống mức thấp phản ánh chiến lược thận trọng chờ đợi của nhà đầu tư. Các chuyên gia đánh giá về mặt kỹ thuật, những phiên tăng trong hai tuần qua chỉ là phục hồi thông thường và với diễn biến mới cuối tuần trước, vùng hỗ trợ 1620-1630 sẽ bị thử thách.

Mặc dù vẫn nhấn mạnh vào yếu tố giảm giá ở các cổ phiếu vốn hóa lớn và thị trường còn độ phân hóa khá tốt, các chuyên gia cũng lưu ý rằng trong kịch bản xấu thị trường giảm mạnh về vùng 1600 điểm hoặc thấp hơn, ảnh hưởng tâm lý lan truyền sẽ mạnh hơn nhiều. Kịch bản này chưa được xác nhận chừng nào vùng 1620-1630 vẫn còn được giữ vững và lại xuất hiện dòng tiền bắt đáy như những lần trước.

Ngay cả khi kịch bản xấu xảy ra, các chuyên gia cũng không quá lo lắng về trạng thái suy yếu ở cổ phiếu, vì nhiều mã đã có mức điều chỉnh khá sâu từ trước. Thậm chí áp lực giảm chung của thị trường có thể tạo cơ hội mua giá rẻ và kích hoạt được dòng tiền lớn quay lại.

Để có nguồn lực trong những cơ hội như vậy, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục cân bằng và không nên lướt sóng nhiều. Bối cảnh thông tin hiện tại đang thiếu trong khi kết quả kinh doanh quý 3/2025 không còn đem lại hiệu ứng tích cực.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Sự thận trọng của anh chị tuần trước đã đúng, VN-Index đã thất bại trong việc chinh phục mốc 1700 điểm và MA20 sau đó có xu hướng điều chỉnh trở lại dù phiên cuối tuần qua có yếu tố tái cơ cấu danh mục ETF. Thanh khoản tuần qua cũng khá thấp. Liệu lần này vùng 1620-1630 điểm có cầu bắt đáy nâng đỡ như trước, hay nhà đầu tư cầm tiền vẫn tiếp tục chờ đợi nhịp điều chỉnh sẽ còn kéo dài hơn hoặc sâu hơn?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Dưới góc nhìn của tôi, việc VN-Index không vượt qua được mốc 1700 điểm và quay đầu điều chỉnh về dưới MA20 phản ánh tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế, đặc biệt khi thanh khoản duy trì ở mức thấp. Phiên tái cơ cấu ETF cuối tuần chỉ tạo hiệu ứng ngắn hạn, chưa đủ để thay đổi xu hướng.

Vùng 1620-1630 điểm tiếp tục là mốc hỗ trợ quan trọng, nơi dòng tiền bắt đáy có thể xuất hiện nhằm giữ nhịp thị trường. Tuy nhiên, nếu lực cầu không đủ mạnh, khả năng chỉ số cần thêm thời gian tích lũy trước khi hình thành xu hướng tăng mới là điều cần tính đến, thay vì kỳ vọng một nhịp hồi quá sớm.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi hiện tại cơ hội cho thị trường đứng vững trên khu vực hỗ trợ mạnh 1625 – 1630 điểm vẫn còn. Phiên giao dịch ngày thứ 3 tuần trước cũng đã “test” thành công vùng hỗ trợ mạnh. Như vậy VN-Index vẫn chỉ đang giao động trong pha tích lũy đứng trên khu vực 1630x – 1640 điểm trước khi quay lên trở lại mốc 1680 – 1700 điểm trong tuần đầu tiên của tháng 11. Tôi duy trì quan điểm pha tăng điểm trung hạn vẫn tiếp tục, chỉ có điều diễn biến vận động đi ngang quanh mốc điểm này có thể kéo dài thêm một số phiên. Chúng ta cần động lực hỗ trợ từ thị trường chung, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ngừng giảm và có tín hiệu tăng điểm trở lại.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Vùng 1620-1630 là vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng, từng xuất hiện lực cầu bắt đáy khá mạnh trong các nhịp điều chỉnh trước. Tuy nhiên theo tôi khả năng thị trường giữ được mốc này là không cao nếu thanh khoản thị trường không được cải thiện. Nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu và tiền ở mức vừa phải, tập trung vào các cổ phiếu định giá còn hấp dẫn và nên tránh các cổ phiếu đã tăng trước đó quá nhiều.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Trên đồ thị tuần, thị trường đã có ba nến giảm điểm liên tiếp và phủ định hoàn toàn nến bật tăng đầu tháng 10, điều này cho thấy khu vực 1800 điểm đã thiết lập đỉnh trong ngắn hạn và thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Dù vậy, theo quan sát của tôi, điểm tích cực là thanh khoản giảm dần và duy trì dưới mức bình quân 20 phiên, hàm ý lực cung chưa gây áp lực lên xu hướng lớn. Thêm vào đó, độ rộng thị trường có dấu hiệu cải thiện, khi dòng tiền dịch chuyển từ nhóm trụ cột, đã được định giá cao sang các nhóm ngành nền giá thấp, có mức chiết khấu hấp dẫn hơn như Công nghệ, Cao su, Dầu khí... Các cơ sở này cho thấy lực cầu vẫn sẽ giữ vững quanh mốc tâm lý 1600 điểm, giúp khu vực này đóng vai trò nâng đỡ tốt. Tôi kỳ vọng sẽ có nhịp hồi phục kỹ thuật trong tuần khi tâm lý lạc quan trở lại, đặc biệt bối cảnh kết quả kinh doanh Quý 3 cho thấy bức tranh tăng trưởng vẫn được duy trì.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thị trường tuần vừa qua thất bại khi chinh phục mốc 1700 điểm và tiếp tục kiểm định lại hỗ trợ ở 1600 điểm. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm rằng đây chưa phải thời điểm phù hợp để nhà đầu tư giải ngân khi rất nhiều cổ phiếu đã mất đi xu hướng tăng trong ngắn hạn và cần thời gian tích lũy trước khi bắt đầu một sóng mới. Tôi cho rằng xác suất cao VN-Index sẽ có đáy ngay ở tuần sau và nhà đầu tư có thể bắt đầu tham gia giải ngân với tỷ trọng nhỏ.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Kết quả kinh doanh quý 3 đã không thể tạo sóng được, thậm chí các doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận tốt cổ phiếu cũng không tăng được bao nhiêu do giá đã phản ánh trước. Sau mạch thông tin lợi nhuận quý 3, thị trường sẽ đi vào khoảng thời gian khá dài trống vắng thông tin. Anh chị có trông đợi yếu tố hỗ trợ nào mới trong ngắn hạn tháng 11?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng “sóng kết quả kinh doanh quý 3” vẫn tồn tại nhưng mức độ chọn lọc cao, trong bối cảnh tâm lý thị trường còn thận trọng. Một số doanh nghiệp công bố lợi nhuận tăng mạnh nhưng giá vẫn giảm có thể đến từ việc định giá đã được phản ánh, hoặc câu chuyện tăng trưởng trong tương lai sẽ chậm lại. Chỉ những doanh nghiệp có nội tại vững, vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng mới là điểm đến hấp dẫn của dòng tiền. Yếu tố hỗ trợ sẽ nằm ở chính Doanh nghiệp đó và câu hỏi đặt ra là liệu giá cổ phiếu hiện có đang giao dịch ở mức hợp lý? Thị trường đang chuyển dần sang giai đoạn tái định giá lại, khi các nhóm ngành bị chiết khấu mạnh trước đây dù kết quả kinh doanh vẫn khởi sắc, bắt đầu đón nhận sự trở lại của dòng tiền. Chẳng hạn như Công nghệ, Dầu khí, Cao su, Dệt may... là điểm sáng trong tuần.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Theo tôi lãi suất duy trì ở mức thấp là điểm sáng lớn nhất hiện nay. Dù Ngân hàng Nhà nước không còn dư địa giảm thêm, nhưng mặt bằng lãi suất thấp ổn định vẫn giúp giữ dòng tiền trong thị trường chứng khoán. Ngoài ra, tỷ giá giảm được áp lực sau khi FED giảm lãi suất cũng là yếu tố hỗ trợ.

Tháng 11 thường là giai đoạn đẩy mạnh giải ngân đầu tư công cuối năm. Các nhóm hưởng lợi như xây dựng hạ tầng, vật liệu, bất động sản khu công nghiệp.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Thị trường đang bước vào giai đoạn “vùng trũng thông tin” điển hình sau khi mùa báo cáo quý 3 kết thúc. Trong bối cảnh này, động lực hỗ trợ sẽ không đến từ các câu chuyện riêng lẻ, vốn đã phần nào phản ánh vào giá. Thay vào đó, thị trường trong tháng 11 sẽ chuyển sự chú ý sang các chỉ báo vĩ mô tháng 10 và 11. Dòng tiền cũng có thể sẽ bắt đầu tìm kiếm, định giá sớm cho các doanh nghiệp có triển vọng tích cực trong quý 4 hay thậm chí là 2026, tạo ra sự phân hóa mạnh mẽ trong nội tại thị trường thay vì một xu hướng chung.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Kết quả kinh doanh quý 3 đã có, mặc dù các doanh nghiệp hầu hết đều đạt mức tăng trưởng về lợi nhuận tốt so với cùng kỳ tuy nhiên những kỳ vọng này đều đã phản ánh vào giá cổ phiếu. Tôi không kỳ vọng thị trường sẽ xuất hiện những yếu tố hỗ trợ trong ngắn hạn vào tháng 11 này, khi mà tất cả những tin tốt nhất của thị trường trong 2 tháng qua như bơm thanh khoản, tăng trưởng GDP và nâng hạng thị trường đều không thể giúp VN-Index vượt đỉnh. Tôi kỳ vọng thị trường sẽ sôi động trở lại vào cuối quý 4 khi mà VPBS và VPS được niêm yết cùng với những kết quả về tăng trưởng GDP cả năm 2025 sẽ giúp dòng tiền lớn quay trở lại thị trường.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi lại thấy một điều khá hiển nhiên là những cổ phiếu có kết quả kinh doanh khả quan, số liệu tăng trưởng ấn tượng như các cổ phiếu thủy sản, xây dựng và vật liệu, cảng biển, công nghệ… đều có những phiên tăng điểm tốt trong khi số khác lại không. Diễn biến phân hóa có lẽ vẫn là hiện tượng xuất hiện thường xuyên trong tháng 11 trong bối cảnh thị trường đang đợi chờ những phiên phục hồi thuyết phục hơn. Yếu tố vĩ mô, chính sách tiền tệ, số liệu kinh tế dự báo, triển vọng lạm phát và mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là những thông tin tác động đến thị trường trong giai đoạn cuối năm.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Hai tuần trở lại đây thị trường có sự phân hóa giữa các cổ phiếu và với VN-Index, biến động giá cũng khá nhỏ. Tuy trạng thái giao dịch này khó tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn nhưng cũng tạo điều kiện cho nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu dài hạn. Anh chị có thể gợi ý cách tìm kiếm những cổ phiếu mạnh và có tiềm năng chiến thắng thị trường trong giai đoạn cuối năm?

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi cho rằng những cổ phiếu có nền giá vững, tích lũy chặt và câu chuyện riêng biệt cũng như triển vọng kinh doanh tăng trưởng sẽ dẫn đầu nhịp tăng kế tiếp khi VN-Index ổn định trở lại. Chúng ta có thể chú ý nhóm điện - tiện ích, bất động sản khu công nghiệp, đầu tư công – hạ tầng và một số cổ phiếu ngân hàng chứng khoán còn có mức định giá hấp dẫn.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thị trường “uptrend’’ năm nay có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành và cổ phiếu trong từng nhóm ngành. Mặc dù đầu tư trong bối cảnh thị trường vô cùng thuận lợi nhiều người vẫn khó có thể kiếm được lợi nhuận thậm chí thua lỗ nếu lựa chọn cổ phiếu không chính xác. Trong giai đoạn quý 4 này, để đạt được mức lợi nhuận tốt nhà đầu tư nên tìm kiếm những cơ hội ở những cổ phiếu kênh trên vẫn đang duy trì xu hướng tăng tích cực, đặc biệt là những ngành được kỳ vọng sẽ có sự đột phá. Nhóm đầu tư công và xây dựng được kỳ vọng là động lực chính để thúc đẩy chúng ta hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% GDP trong năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Về việc tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, xét trên phương diện kỹ thuật, nhà đầu tư có thể chú ý đến nhóm giao dịch kênh trên và nhóm có xu hướng tạo đáy trung hạn. Nhóm giao dịch kênh trên là những mã vẫn giữ được trên MA20 ngày. Tôi đánh giá nhóm này số lượng còn ít và chủ yếu phân hóa mạnh.

Ngược lại, nhóm có xu hướng tạo đáy tôi cho rằng nên được chú ý hơn. Một số nhóm ngành đã phục hồi từ mức đáy thấp nhất trong năm, cho thấy việc kiểm định thành công, chẳng hạn ở nhóm Công nghệ, Xuất khẩu. Nếu các đợt điều chỉnh của thị trường sắp tới mà xu hướng phục hồi ở những nhóm này vẫn được giữ vững, với việc tạo đáy và đỉnh sau cao hơn, rất có khả năng sẽ xác nhận cho tín hiệu đáy trung hạn.

Còn về yếu tố cơ bản, nhà đầu tư nên tập trung vào các doanh nghiệp có nội tại vững, tài chính lành mạnh, đặc biệt vẫn hưởng lợi từ các chính sách thúc đẩy kinh tế, gỡ vướng khó khăn của Chính phủ.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Các nhà đầu tư vẫn chưa an tâm khi chứng kiến thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và chưa thể quay lại khu vực 1700 – 1800 điểm ngay. Nỗi lo cũng liên quan đến các cổ phiếu nhóm Vingroup đang trong pha điều chỉnh hoặc đà giảm điểm của những cổ phiếu ăn khách như GEX, VIX, SSI… trong giai đoạn 1 -2 tuần trở lại đây cũng khiến các nhà đầu tư thận trọng.

Tuy nhiên vẫn không ít các cổ phiếu lại có đà tăng giá mạnh thậm chí tăng điểm ấn tượng ngược xu hướng với thị trường chung chỉ trong một số ít phiên nhưng CTD, DHG, GMD, HAH, KDH … Rõ ràng các cổ phiếu cơ bản hàng đầu các nhóm ngành đặc thù như hóa chất, bất động sản, cảng biển, xây dựng… vẫn là điểm đến của dòng tiền, giao dịch sôi động ở các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt.

Điều này cũng có thể nhắn nhủ với các nhà đầu tư rằng hãy vẫn tiếp tục lựa chọn một số cổ phiếu hàng đầu, cổ phiếu có hiệu quả kinh doanh ấn tượng nhất trong ngành để đầu tư hơn là việc giao dịch ngắn hạn hoặc quá chú ý đến biến động của thị trường chung theo từng phiên. Tiếp tục lựa chọn cổ phiếu chất lượng cao trong ngành và hạn chế việc giải ngân dàn trải ở nhiều cổ phiếu yếu hay với cổ phiếu chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh ở mức trung bình.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Theo tôi hãy tìm những cổ phiếu giữ nền giá tốt hơn VN-Index hoặc phục hồi nhanh hơn sau các nhịp rung lắc. Đây là dấu hiệu của dòng tiền thông minh đang âm thầm tham gia. Về cơ bản, hãy tập trung vào các doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng cho Quý 4 và cả năm 2026, ví dụ như nhóm hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công được đẩy mạnh cuối năm, hoặc nhóm bán lẻ, tiêu dùng đón mùa vụ cao điểm. Đây là lúc để mua vào những cổ phiếu có nền tảng tốt đang trong giai đoạn tích lũy kỹ thuật chặt chẽ.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index tuần qua sụt giảm 2,59% (-43,5 điểm) nhưng ảnh hưởng lớn nhất đến từ số ít cổ phiếu vốn hóa lớn, chẳng hạn VIC, VHM chiếm 37 điểm giảm của chỉ số. Tuy vậy phần còn lại của thị trường điều chỉnh không nhiều. Liệu điều này có thể coi là tín hiệu của sức mạnh? Trong kịch bản xấu nhất như anh chị từng đề cập, là VN-Index giảm hẳn xuống vùng 1600 điểm thậm chí thấp hơn, liệu các cổ phiếu có bị ảnh hưởng theo?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

VN-Index hiện tại đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi biến động của các cổ phiếu họ Vin. Tuần vừa qua 2 cổ phiếu VHM và VIC đều giảm khoảng 15% nhưng thị trường chỉ sụt giảm gần 3% do hầu hết các cổ phiếu đều không giảm quá nhiều ngoại trừ GEX và VIX (cũng là 2 cổ phiếu đã tăng rất mạnh từ đầu năm). Tuy vậy điều đó không thể hiện sức mạnh của thị trường vì đa phần các cổ phiếu đều đang ở đáy và đã giảm 20-25% từ đỉnh.

Trong kịch bản xấu nhất thị trường có thể xuất hiện thêm những phiên rũ mạnh kích hoạt “Call margin chéo” giống giai đoạn tháng 1/2021 khi thị trường cũng đang ở trong “uptrend’’. Tuy nhiên nếu kịch bản này xảy ra, đó sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư cầm tiền để mua cổ phiếu giá rẻ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Đúng là điểm tích cực trong tuần thể hiện ở độ rộng thị trường đã cải thiện hơn và dòng tiền vẫn hoạt động tốt ở nhóm cổ phiếu nền giá thấp. Nhóm này ít bị điều chỉnh theo thị trường chung, hoặc thậm chí một số mã còn ghi nhận tăng. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của chỉ số chung lên cổ phiếu đơn lẻ là điều không thể phủ nhận. Mặc dù một số nhóm ngành vẫn kháng được xu hướng giảm trong tuần, nhưng nếu VN-Index đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1600 điểm, áp lực bán sẽ bị kéo theo và lan rộng hơn. Dẫu vậy, tôi cho rằng các nhóm ngành đã kiểm định mức đáy trung hạn gần đây sẽ khó trở lại xuyên thủng mức này lần nữa. Thay vào đó, có khả năng sẽ thiết lập mức đáy thứ hai cao hơn trong xu hướng phục hồi. Chẳng hạn như với nhóm Công nghệ, hoặc những nhóm liên quan đến Xuất khẩu.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc chỉ số bị chi phối bởi vài mã trụ lớn cho thấy VN-Index đang không phản ánh đúng tâm lý chung. Sự ổn định của phần còn lại của thị trường là một tín hiệu phân hóa, cho thấy dòng tiền chưa rút ra ồ ạt. Tuy nhiên, kịch bản này chỉ đúng khi áp lực bán là cục bộ. Nếu kịch bản xấu xảy ra khiến VN-Index tiếp tục giảm sâu về 1600, tâm lý chung sẽ bị ảnh hưởng. Khi đó, áp lực bán tháo có thể lan rộng và ngay cả các cổ phiếu đang khỏe cũng khó trụ vững.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn có thói quen theo dõi thị trường chung rồi đưa ra các quyết định mua bán cổ phiếu hoặc nắm giữ. Sự nôn nóng, vội vàng hành động vẫn là đặc điểm phản ánh một bộ phận nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

Nhìn ở mặt kỹ thuật, VN-Index có các vùng hỗ trợ rất mạnh mốc 1600 điểm và mốc 1625 – 1630 điểm. Nếu chỉ số vẫn đứng trên các mốc hỗ trợ hiện tại thì xu hướng tăng điểm trung hạn vẫn tiếp tục duy trì và không có lý do gì phải quá lo lắng nếu danh mục được quản lý tốt, tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt an toàn.

Nếu chỉ số biến động đi ngang thì các cổ phiếu ngoại trừ một số mã đặc biệt đi ngược xu hướng thì vẫn có những cổ phiếu đi ngang hoặc giảm tiếp. Như vậy, ngoài việc quản lý danh mục cổ phiếu hiện có, nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục mua gom vào các cổ phiếu có triển vọng cao, lợi nhuận đột phá. Sẽ có không thiếu các cơ hội đầu tư từ nay cho đến giai đoạn cuối năm.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Dù VN-Index giảm khá nhưng đa phần các cổ phiếu midcap, smallcap của các nhóm ngành khu công nghiệp, đầu tư công, chứng khoán, điện, bán lẻ chỉ giảm nhẹ, thậm chí đi ngang hoặc tăng. Điều này có phần trái ngược với giai đoạn trước đó

Việc các cổ phiếu có bị ảnh hưởng theo khi thị trường giảm hẳn xuống vùng 1600 điểm là rất khó dự đoán. Lúc này chúng ta nên giữ tỷ trọng tiền và cổ phiếu ở mức vừa phải và tập trung vào các nhóm ngành có triển vọng đang có định giá hấp dẫn rồi chờ đợi thị trường.